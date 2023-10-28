Будет дуть: новый китайский седан удивил необычной опцией

Aeolus, то есть Эол, — древнегреческий бог, повелитель ветров. Такое имя носит и новый седан от Dongfeng. Он тоже в каком-то роде умеет управлять воздушными потоками. На что еще способна китайская новинка и есть ли у нее билет в бизнес-класс — выяснил корреспондент «Известий».

Ласточки и шильдики

Название Aeolus впервые прозвучало еще в 2015 году — тогда в Шанхае Dongfeng продемонстрировал большой солидный седан на французских агрегатах PSA Peugeot Citroen. Прошли годы, автопроизводитель сохраняет и бренд, и сотрудничество с французами, хотя и снизил долю в концерне Stellantis, в котором PSA играет ведущую роль. Кое-что все-таки изменилось: Dongfeng, пока присутствующий на российском рынке скорее номинально, решил увеличить активность и сделал российским дистрибьютором легкового модельного ряда компанию «Моторинвест». Уже в начале следующего года линейка Dongfeng прирастет сразу на восемь новых моделей.

Фары полностью светодиодные Фото: DongFeng Единственный размер дисков — 17 дюймов Фото: DongFeng Багажную крышку украшают многочисленные надписи Фото: DongFeng Mach — это название серии силовых агрегатов Фото: DongFeng Места для ног с запасом. Диван расположен низковато, спинка складывается целиком Фото: DongFeng В распоряжении задних пассажиров дополнительные регулируемые воздуховоды и единственная розетка Фото: DongFeng Зато есть кармашек для телефона Фото: DongFeng Багажник (428 л) лишен крючков, а его крышка — без внутренней ручки Фото: DongFeng В подполье прячется докатка Фото: DongFeng

Первой ласточкой — именно эти птицы изображены на шильдике китайского производителя — новой стратегии стал седан. Что неудивительно: после прекращения официальных поставок Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5 в сегменте бизнес-седанов появились вакансии, а претендентов на них пока единицы.

Новинка названа длинно и витиевато: Dongfeng Aeolus Shine Max. Всё это крупно написано на багажной двери, а еще есть шильдики 320T (указание на крутящий момент мотора) и Mach — название семейства двигателей. Всекитайский букволитейный завод не должен простаивать.

Сам с усами

Aeolus Shine Max — типичный «камри-заменитель» из КНР с характерными признаками вроде вычурной внешности, спортивного купеобразного силуэта и меньших, чем Toyota Camry и Kia K5, размеров. Седан Dongfeng чуть крупнее, чем Chery Arrizo 8 и Changan Lamore, и «шире в плечах». Колесная база у машин плюс-минус одинаковая — 2770 мм. Сочетание турбомотора и «робота» тоже становится традицией.

Габариты седана 4797×1870×1475 при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет — 150 мм Фото: DongFeng

Интересно, что модульная платформа DSMA, на которой построен Aeolus Shine Max, является развитием платформы CMP компактных моделей Stellantis (Peugeot 208/2008, Citroen C3/C4, Jeep Avenger, Opel Corsa и Mokka). Китайцы растянули и модифицировали « тележку » — сзади вместо полузависимой балки установлена многорычажка.

Несмотря на смелые угловатые линии, Aeolus Shine Max немного консерватор. Дверные ручки, например, самые обычные, не выдвижные. Мода на большие колеса тоже прошла мимо — размер дисков безальтернативный, 17 дюймов. Впрочем, визуально колеса не кажутся маленькими.

Дуть и подметать

Восприятие интерьера зависит от цветового сочетания: в черно-коричневом варианте он солидный, в черно-кремовом с оранжевыми вставками — хулиганский, но в меру. И в любом случае уютный благодаря обилию мягких панелей.

У каждого китайского седана в этом классе есть какая-то «суперспособность». Один щеголяет хромом, покрашенным в медный оттенок, другой предлагает минималистичный интерьер в стиле Tesla и новомодный сплюснутый руль. «Суперспособность» Aeolus Shine Mах — продвинутый климат-контроль. Ради него мультимедийный тачскрин сдвинут вниз. Фишка — отсутствие ручной регулировки воздуховодов. Потоки можно направлять, проводя пальцем по поверхности мультимедийного экрана.

Руль необычной формы, с двумя спицами Фото: DongFeng Подстаканники тоже необычные, со съемными перегородками Фото: DongFeng Блок управления однозонным климат-контролем вытянут в узкую полоску Фото: DongFeng Направление обдува через воздуховоды можно поменять через тачскрин. Адекватный перевод на русский всё еще остается слабым местом автомобилей из КНР. «Подметание» — режим, имитирующий работу домашнего вентилятора Фото: DongFeng Под «ситуацией» подразумевается несколько сценариев работы климатической системы под разные условия Фото: DongFeng Вентиляция и массаж есть только у водительского сиденья Фото: DongFeng Усталость водителя контролирует камера в передней стойке Фото: DongFeng Большая панорамная крыша снабжена сдвижным люком Фото: DongFeng

Кроме того, есть режимы «Дуть на людей», «Дуть во избежание людей» и «Подметание». Если два первых понятны, даже несмотря на дурной перевод с китайского, то загадочный третий, видимо, призван имитировать работу вращающегося бытового вентилятора. Кроме того, в мультимедийной системе есть вкладка «Ситуация», в которой содержится несколько алгоритмов работы климатической системы.

Например, кнопка «Смог» включает внутреннюю рециркуляцию, кнопка «Уход за ребенком» делает потоки воздуха менее холодными и дополнительно приглушает музыку. К счастью, перевод не влияет на качество работы климатической системы.

Удивительно, что при всех нововведениях климат-контроль остался однозонным. Следующая итерация системы, судя по всему, стоит на электроседане Voyah Passion, и там зон уже четыре.

Один билет в бизнес

Обычно в азиатском автомобиле самый главный пассажир располагается сзади справа. В бизнес-классе Aeolus Shine Max сидит шофер — у его кресла и подогрев, и вентиляция, и массаж. Таксисты и водители корпоративных парков должны сразу и искренне полюбить новый «бизнес-седан».

Интерьер может быть черно-коричневым или черно-кремовым с оранжевыми акцентами Фото: DongFeng

У переднего пассажира исключительно подогрев, а задним седокам особых благ не досталось: воздуховоды с ручной регулировкой да одна на двоих USB-розетка. Кроме того, на втором ряду уровень шума выше и больше чувствуются неровности и раскачка.

Зато места для ног от души, а за счет выемки на потолке есть и запас над головами. Складывающаяся целиком спинка заднего дивана и необорудованный багажник с крышкой, лишенной внутренней ручки, — вполне обычное дело для китайских «бизнес-седанов».

Дружба с «роботом»

Турбомотор весело рычит на разгоне и как будто бы мощнее заявленных 190 л.с. С семиступенчатым «роботом» у него налажено хорошее взаимопонимание, разве что есть легкая заминка при старте. Дальше Aeolus Shine Max разгоняется охотно и весело.

Бензиновый турбомотор 1,5 развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,7 с Фото: DongFeng

За французами прочно закрепилась слава лучших настройщиков шасси, даже самых простых. Как сейчас — сказать трудно, учитывая, что продукция Peugeot Citroen и Opel к нам более официально не поставляется.

Китайцам, видимо, есть чему поучиться: на серпантинах автомобиль не рулится так точно, как ожидаешь от динамичной машины. Инженеры, скорее, хотели сделать автомобиль более комфортным и мягким, из-за чего появилась раскачка на волнах и откровенная нелюбовь к ямам с острыми краями.

Деньги на ветер?

Впрочем, ввезена пока первая пробная партия Aeolus Shine Max, и вполне возможно, что следующим машинам добавят опций, мультимедийная система правильно заговорит по-русски и будет поддерживать смартфоны. Хорошо, если получится обуздать слишком рьяную систему слежения за усталостью водителя. К ней больше всего претензий, остальные электронные ассистенты работают вполне корректно.

Заявленный средний расход на 100 км/ч — 6,2 л Фото: DongFeng