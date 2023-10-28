Будет дуть: новый китайский седан удивил необычной опцией
Aeolus, то есть Эол, — древнегреческий бог, повелитель ветров. Такое имя носит и новый седан от Dongfeng. Он тоже в каком-то роде умеет управлять воздушными потоками. На что еще способна китайская новинка и есть ли у нее билет в бизнес-класс — выяснил корреспондент «Известий».
Ласточки и шильдики
Название Aeolus впервые прозвучало еще в 2015 году — тогда в Шанхае Dongfeng продемонстрировал большой солидный седан на французских агрегатах PSA Peugeot Citroen. Прошли годы, автопроизводитель сохраняет и бренд, и сотрудничество с французами, хотя и снизил долю в концерне Stellantis, в котором PSA играет ведущую роль. Кое-что все-таки изменилось: Dongfeng, пока присутствующий на российском рынке скорее номинально, решил увеличить активность и сделал российским дистрибьютором легкового модельного ряда компанию «Моторинвест». Уже в начале следующего года линейка Dongfeng прирастет сразу на восемь новых моделей.
Первой ласточкой — именно эти птицы изображены на шильдике китайского производителя — новой стратегии стал седан. Что неудивительно: после прекращения официальных поставок Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5 в сегменте бизнес-седанов появились вакансии, а претендентов на них пока единицы.
Новинка названа длинно и витиевато: Dongfeng Aeolus Shine Max. Всё это крупно написано на багажной двери, а еще есть шильдики 320T (указание на крутящий момент мотора) и Mach — название семейства двигателей. Всекитайский букволитейный завод не должен простаивать.
Сам с усами
Aeolus Shine Max — типичный «камри-заменитель» из КНР с характерными признаками вроде вычурной внешности, спортивного купеобразного силуэта и меньших, чем Toyota Camry и Kia K5, размеров. Седан Dongfeng чуть крупнее, чем Chery Arrizo 8 и Changan Lamore, и «шире в плечах». Колесная база у машин плюс-минус одинаковая — 2770 мм. Сочетание турбомотора и «робота» тоже становится традицией.
Габариты седана 4797×1870×1475 при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет — 150 мм
Интересно, что модульная платформа DSMA, на которой построен Aeolus Shine Max, является развитием платформы CMP компактных моделей Stellantis (Peugeot 208/2008, Citroen C3/C4, Jeep Avenger, Opel Corsa и Mokka). Китайцы растянули и модифицировали «тележку» — сзади вместо полузависимой балки установлена многорычажка.
Несмотря на смелые угловатые линии, Aeolus Shine Max немного консерватор. Дверные ручки, например, самые обычные, не выдвижные. Мода на большие колеса тоже прошла мимо — размер дисков безальтернативный, 17 дюймов. Впрочем, визуально колеса не кажутся маленькими.
Дуть и подметать
Восприятие интерьера зависит от цветового сочетания: в черно-коричневом варианте он солидный, в черно-кремовом с оранжевыми вставками — хулиганский, но в меру. И в любом случае уютный благодаря обилию мягких панелей.
У каждого китайского седана в этом классе есть какая-то «суперспособность». Один щеголяет хромом, покрашенным в медный оттенок, другой предлагает минималистичный интерьер в стиле Tesla и новомодный сплюснутый руль. «Суперспособность» Aeolus Shine Mах — продвинутый климат-контроль. Ради него мультимедийный тачскрин сдвинут вниз. Фишка — отсутствие ручной регулировки воздуховодов. Потоки можно направлять, проводя пальцем по поверхности мультимедийного экрана.
Кроме того, есть режимы «Дуть на людей», «Дуть во избежание людей» и «Подметание». Если два первых понятны, даже несмотря на дурной перевод с китайского, то загадочный третий, видимо, призван имитировать работу вращающегося бытового вентилятора. Кроме того, в мультимедийной системе есть вкладка «Ситуация», в которой содержится несколько алгоритмов работы климатической системы.
Например, кнопка «Смог» включает внутреннюю рециркуляцию, кнопка «Уход за ребенком» делает потоки воздуха менее холодными и дополнительно приглушает музыку. К счастью, перевод не влияет на качество работы климатической системы.
Удивительно, что при всех нововведениях климат-контроль остался однозонным. Следующая итерация системы, судя по всему, стоит на электроседане Voyah Passion, и там зон уже четыре.
Один билет в бизнес
Обычно в азиатском автомобиле самый главный пассажир располагается сзади справа. В бизнес-классе Aeolus Shine Max сидит шофер — у его кресла и подогрев, и вентиляция, и массаж. Таксисты и водители корпоративных парков должны сразу и искренне полюбить новый «бизнес-седан».
Интерьер может быть черно-коричневым или черно-кремовым с оранжевыми акцентами
У переднего пассажира исключительно подогрев, а задним седокам особых благ не досталось: воздуховоды с ручной регулировкой да одна на двоих USB-розетка. Кроме того, на втором ряду уровень шума выше и больше чувствуются неровности и раскачка.
Зато места для ног от души, а за счет выемки на потолке есть и запас над головами. Складывающаяся целиком спинка заднего дивана и необорудованный багажник с крышкой, лишенной внутренней ручки, — вполне обычное дело для китайских «бизнес-седанов».
Дружба с «роботом»
Турбомотор весело рычит на разгоне и как будто бы мощнее заявленных 190 л.с. С семиступенчатым «роботом» у него налажено хорошее взаимопонимание, разве что есть легкая заминка при старте. Дальше Aeolus Shine Max разгоняется охотно и весело.
Бензиновый турбомотор 1,5 развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,7 с
За французами прочно закрепилась слава лучших настройщиков шасси, даже самых простых. Как сейчас — сказать трудно, учитывая, что продукция Peugeot Citroen и Opel к нам более официально не поставляется.
Китайцам, видимо, есть чему поучиться: на серпантинах автомобиль не рулится так точно, как ожидаешь от динамичной машины. Инженеры, скорее, хотели сделать автомобиль более комфортным и мягким, из-за чего появилась раскачка на волнах и откровенная нелюбовь к ямам с острыми краями.
Деньги на ветер?
Впрочем, ввезена пока первая пробная партия Aeolus Shine Max, и вполне возможно, что следующим машинам добавят опций, мультимедийная система правильно заговорит по-русски и будет поддерживать смартфоны. Хорошо, если получится обуздать слишком рьяную систему слежения за усталостью водителя. К ней больше всего претензий, остальные электронные ассистенты работают вполне корректно.
Заявленный средний расход на 100 км/ч — 6,2 л
Несмотря на некоторые шероховатости и странности, Dongfeng Aeolus Shine Max имеет определенные шансы на успех. В частности, благодаря среднему в этом сегменте ценнику — 2 млн 990 тыс. рублей. Ближайшие конкуренты — топовый «Москвич 6», Changan Lamore. Chery Arrizo 8 обойдется значительно дороже, а Hongqi H5 — это лига повыше.