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Звездное небо: сколько проедет электромобиль российской марки

Тест-драйв отечественного Evolute i-Sky
Фото: Борис Ульзибат
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Кажется, главное предназначение нового электромобиля российской марки Evolute — удивлять. Крикливым дизайном, светящимся «звездным» небом, а еще заявленным пробегом — более 500 км. Чем еще удивит кроссовер i-Sky — выясняли «Известия».

Львы и электричество

Сложный зеленый цвет кузова с зависимости от освещения меняет оттенок. Секции причудливых фар ритмически зажигаются, приветствуя водителя. На асфальт проецируется шильдик — щит с китайским драконом и надписью Forting тем же шрифтом, каким пишут Porsche. Этот дракон прячется в хрустальном селекторе режимов движения, а еще два ярко-зеленых вышиты на подголовниках кресел-ковшей.

Вдобавок, если на улице темно, на огромной панорамной крыше загораются аляповатые звезды. Весь этот азиатский шик как будто нарочно высмеивает тренды европейского премиума. Однако Европе не смешно — там обеспокоены, что китайские электрокары вытесняют местных автопроизводителей и стоят несправедливо дешево.

Габариты Evolute i-Sky: 4565×1860×1680 мм. Колесная база: 2715 мм. Дорожный просвет: 175 мм

Габариты Evolute i-Sky: 4565×1860×1680 мм. Колесная база: 2715 мм. Дорожный просвет: 175 мм

Фото: Борис Ульзибат

В России восточному партнеру, наоборот, рады — липецкий «Моторинвест» наладил сборку нескольких электромобилей концерна DongFeng под собственным брендом Evolute. Пока крупноузловую, но с перспективой локализации. Кроссовер i-Sky — совсем свежая модель линейки Forting, представленная в Китае в конце прошлого года. Это будущее концерна, решившего в течение трех лет полностью перейти на электромобили и гибриды.

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Далеко поедет

Российская премьера i-Sky прошла еще в марте на Кольском полуострове — так хотели доказать морозоустойчивость машины. Несмотря на то, что кроссоверы уже стали появляться у дилеров, полноценная сборка на российском заводе начнется лишь в конце октября. Так что у нас на тесте предсерийный автомобиль.

Сложносочиненные фары полностью светодиодные
Сложносочиненные фары полностью светодиодные
Фото: Борис Ульзибат
Колеса обуты в довольно толстые 19-дюймовые шины Batman
Колеса обуты в довольно толстые 19-дюймовые шины Batman
Фото: Борис Ульзибат
Лючки по бокам заглушены
Лючки по бокам заглушены
Фото: Борис Ульзибат
Зарядный порт CSS2 расположился в носу машины
Зарядный порт CSS2 расположился в носу машины
Фото: Борис Ульзибат
Провод в комплекте позволяет заряжать i-Sky и от обычной розетки
Провод в комплекте позволяет заряжать i-Sky и от обычной розетки
Фото: Борис Ульзибат
Батарея оснащена продвинутой жидкостной системой охлаждения. В качестве опции под капот можно установить автономный отопитель
Батарея оснащена продвинутой жидкостной системой охлаждения. В качестве опции под капот можно установить автономный отопитель
Фото: Борис Ульзибат

Есть вероятность, что вышитых львов у российского Evolute не будет. Зато добавятся важные для нашего климата опции — обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Помимо зеленого «хамелеона», для i-Sky предлагают еще четыр более простых цвета: перламутровый, черный, серый и белый. Оранжевый декор будет в любом случае

Помимо зеленого «хамелеона» для i-Sky предлагают еще четыре более простых цвета: перламутровый, черный, серый и белый. Оранжевый декор будет в любом случае

Фото: Борис Ульзибат

Изначально i-Sky не было в российской линейке, но он фактически идет без очереди, обогнав анонсированный ранее кроссовер i-Jet. Логика в этом есть — «Джет» создан, чтобы впечатлять динамикой, а «Скай» — запасом хода, что для России, на мой взгляд, важнее. Тем более для нашего рынка выбрали вариант с самой большой батареей — 85,9 кВт∙ч. Заявленный производителем запас хода — 511 км; китайцы, в соответствии с циклом CLTC, дают еще более оптимистичный прогноз — 630 км.

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К емкой батарее прилагается крупный автомобиль. В длину i-Sky уступает большинству среднеразмерных кроссоверов, при этом может похвастаться расстоянием между осями — 2715 мм. На заднем ряду места с запасом, хотя комфортных опций для пассажиров второго ряда минимум.

Внешность обманчива

Выглядит i-Sky спортсменом — обвес с оранжевыми вставками, купеобразный силуэт, кресла-ковши с интегрированными подголовниками. Однако посадка высокая для спорткара, мотор всего один и с довольно скромной для электромобиля отдачей — 204 л.с. и 240 Нм. Этого должно хватить для разгона до 100 км/ч за 8,6 с.

Вариант интерьера только один — с зелеными акцентами, «кристаллическим» джойстиком выбора режимов движения и спортивными креслами-ковшами с вышитыми драконами на подголовниках

Вариант интерьера только один — с зелеными акцентами, «кристаллическим» джойстиком выбора режимов движения и спортивными креслами-ковшами с вышитыми драконами на подголовниках

Фото: Борис Ульзибат

Но что это за тонкий несолидный вой из-под капота? Если колеса проворачиваются на мокром асфальте, вой начинает пульсировать. Всё дело в шумоизоляции — точнее, в ее отсутствии. Если у «Москвича 3e» есть и пыльник с ворсовым покрытием, то i-Sky лишен даже коврика под капотом, которым обычно оснащаются машины с ДВС. Дополнительный шум создают шины с названием Batman, которые в ответ на попытки ехать быстро и резко сразу отвечают отчаянным писком. Судя по всему, и сопротивление качению — важный параметр с точки зрения экономии — также высокое.

Зато пухлый профиль шин добавляет комфорта. Грузный для спорта кроссовер едет мягко — редкое умение для большинства электромобилей с громадными колесами и зажатой подвеской. Evolute i-Sky легко переваривает как лежачих полицейских, так и ямы. Из-за мягкой подвески передние колеса разгружаются при резком старте, а в поворотах машина ощутимо кренится, но если хочешь проехать на одном заряде больше — не спеши.

Объем багажника — 480 литров, дверь снабжена электроприводом
Объем багажника — 480 л, дверь снабжена электроприводом
Фото: Борис Ульзибат
Непривычно большой руль регулируется не только по высоте, но и по вылету. Обогрева у него нет
Непривычно большой руль регулируется не только по высоте, но и по вылету. Обогрева у него нет
Фото: Борис Ульзибат
Миниатюрный лев в кристалле может менять цвет
Миниатюрный лев в кристалле может менять цвет
Фото: Борис Ульзибат
Львы вышиты и на подголовниках
Львы вышиты и на подголовниках
Фото: Борис Ульзибат
Водительское сиденье снабжено подогревом, вентиляцией, массажем и регулировкой поясничного подпора
Водительское сиденье снабжено подогревом, вентиляцией, массажем и регулировкой поясничного подпора
Фото: Борис Ульзибат
Пассажирское кресло — только обогревом, под лючком — место для крепления для смартфона
Пассажирское кресло — только обогревом, под лючком — место для крепления для смартфона
Фото: Борис Ульзибат
Звзедное небо в панорамной крыше включается в темноте и может менять цвет
Звездное небо в панорамной крыше включается в темноте и может менять цвет
Фото: Борис Ульзибат
Кроссовер проецирует логотип на землю
Кроссовер проецирует логотип на землю
Фото: Борис Ульзибат
Места на втором ряду достаточно
Места на втором ряду достаточно
Фото: Борис Ульзибат

В процентах и километрах

Вроде бы заряд тает медленно, а мощная рекуперация еще и увеличивает километраж. Только что борткомпьютер показывал остаток 528 км, но после нескольких резких замедлений он вырос до 535 км. Поэтому едешь, как на обычном автомобиле, не заботясь, хватит ли запасенного в батарее. Однако на трассе, если двигаться с разрешенными 110 км/ч, расход мгновенно увеличивается, а запас хода тает. Только при неспешной езде в пробке тратишь столько километров, сколько проезжаешь, и в таком ритме на 50 км пробега уходит 10% батареи.

С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 8,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Заявленный запас хода — 511 км

С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 8,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Заявленный запас хода — 511 км

Фото: Борис Ульзибат

В реальности за неделю заряженная на 100% машина проехала 366 км, после чего в батарее осталось 13%, что примерно соответствует 81 км пути. Это уже критичный остаток, учитывая, что предсерийный кроссовер i-Sky находит понимание далеко не с каждой ЭЗС. Российская машина оснащена распространенным разъемом CSS2, и для того чтобы зарядить батарею от быстрой станции до 80%, хватит 45 минут. Интересно, что «Скай» может работать своеобразным пауэрбанком на колесах и питать электроприборы от обычной зарядки.

Зимой пробег ожидаемо будет еще меньше, но на «Моторинвесте» предлагают устанавливать автономный отопитель салона — решение, уже опробованное на других моделях Evolute.

Интересно, что после двух электромобилей подряд, «Москвича 3e» и Evolute i-Sky, обычная машина с ДВС кажется слишком шумной и дерганой. Плавное и уверенное ускорение можно записать электромобилями в плюс, как и различные льготы вроде бесплатных городских парковки или зарядки. Минусом всё еще остается цена — даже с учетом госсубсидий i-Sky стоит почти 4 млн рублей.

До лампочки: далеко ли уедет новый российский электрокроссовер
Тест-драйв электромобиля «Москвич 3е»

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