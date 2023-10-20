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В стиле Gran Turismo: как показала себя новая версия китайского седана

«Известия» протестировали Omoda S5 c приставкой GT
Фото: Omoda
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В сознании автомобилистов модели, имеющие в своем названии приставку GT (Gran Turismo), обычно ассоциируются с «заряженными» моделями со спортивным характером. Однако изначально за этой аббревиатурой скрывалось совершенно другое понятие. Добавление Gran Turismo подразумевало под собой более мощную, дорогую и комфортную версию машины, располагающую к путешествиям. В Omoda вспомнили корни этого понятия и вывели на российский рынок новую версию своего седана — Omoda S5 GT. С новинкой корреспондент «Известий» познакомился на дорогах Татарстана.

Без лишнего пафоса

Опознать новую версию можно по совершенно другой форме решетки радиатора и переднего бампера, черным колесным дискам с вычурным дизайном спиц и сдвоенным хромированным патрубкам выхлопной системы. Впрочем, это лишь бутафория — настоящая выхлопная труба у машины одна, и она прячется под задним бампером.

К счастью, на этом изыски китайских дизайнеров закончились: нет до безобразия раздутых бамперов, нелепых спойлеров и прочих «антикрыльев», которыми нередко грешат псевдоспортивные версии. Omoda S5 GT, безусловно, выделяется из потока транспорта, но при этом выглядит достаточно строго, без лишнего пафоса.

Omoda S5

Интерьер версии GT радикально отличается от салона обычной Omoda S5. По своей архитектуре он напоминает салон кроссовера С5

Фото: Omoda

А вот салон версии GT щеголяет новой передней панелью, выполненной в стиле кроссовера Omoda C5, креслами с размытой боковой поддержкой, а также оранжевыми ремнями безопасности и оранжевой же прострочкой обшивки салона и сидений.

Правда, задние пассажиры GT, как и на обычной Omoda S5, лишены не только персонального блока управления микроклиматом, но и обычных воздуховодов. Однако, как заявили представители компании, уже в самое ближайшее время они появится на всех седанах S5.

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Для любителей «погорячее»

Для китайского рынка Omoda S5 GT оснащается 197-сильным турбомотором объемом 1,6 л. Однако для России этот двигатель дефорсировали до выгодных с точки зрения транспортного налога 150 л. с. В итоге версия GT всего на три «лошади» мощнее обычного седана S5. А вот показатели крутящего момента заметно больше — 275 Nm у GT против 210 Nm у простой версии автомобиля.

В стиле Gran Turismo
Omoda S5 GT по новой форме решетке радиатора и переднего бампера ...
Фото: Omoda
В стиле Gran Turismo
...а также по сдвоенным патрубкам выхлопной системы
Фото: Omoda
В стиле Gran Turismo
Версия GT оснащается более мощными тормозами с увеличенными тормозными дисками
Фото: Omoda

Дополнительные ньютон-метры положительно сказались на динамике. Седан активно реагирует на нажатие педали акселератора, ощутимо вдавливая пассажиров в спинки кресел. До 100 км/ч версия GT ускорятся за 7,5 с — более чем на 2 с быстрее обычного S5 со 147-сильным турбомотором. Более уверенному разгону способствует и новая трансмиссия. Вместо вариатора на GT устанавливается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, который весьма расторопно переключает передачи как «вверх», так и «вниз».

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Любителям спортивного стиля езды адресован режим Boost, активируемый через меню мультимедиа. Он меняет настройки педали акселератора, делая ее более чувствительной, а также заставляет трансмиссию переключать передачи на более высоких оборотах мотора.

Серьезной ревизии подверглись тормоза и шасси. В частности, на версию GT устанавливаются увеличенные на 13% по сравнению с обычным седаном тормозные диски и более массивные колодки. Это улучшает эффективность торможения и снижает риск перегрева тормозов при интенсивных замедлениях — достаточно прикоснуться к педали тормоза, и автомобиль начинает интенсивно и, главное, предсказуемо гасить скорость.

Omoda S5
Фото: Omoda

Более жесткие пружины подвески позволили уменьшить крены в поворотах и снизить раскачку на пологих волнах. Ради этого пришлось поступиться комфортом: Omoda S5 GT достаточно подробно повторяет профиль дороги. При этом назвать подвеску чрезмерно жесткой всё же нельзя. Для нее, скорее, подойдет определение «упругая».

Обойдемся без помощников

Как и обычный седан S5, версия GT оснащена комплектом электронных ассистентов, помогающих водителю в дальней дороге. Здесь и адаптивный круиз-контроль, и мониторинг слепых зон, и встроенный во внутрисалонное зеркало видеорегистратор, и система удержания автомобиля в полосе. К работе последней возникли серьезные претензии.

При ее активации камеры распознают линии разметки и дают команду электроусилителю руля на подруливание, если автомобиль смещается в сторону. Однако работает эта система крайне грубо. Коррекция траектории происходит очень резко, отзываясь весьма чувствительными подергиваниями баранки. В какой-то момент держать руль становиться просто неприятно. А если вообще его отпустить?

В стиле Gran Turismo
Оранжевые ремни безопасности — отличительная особенность версии GT
Фото: Omoda
В стиле Gran Turismo
Под капотом Omoda S5 GT 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Он сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией
Фото: Omoda
В стиле Gran Turismo
Режим Boost делает педаль акселератора более отзывчивой и позволяет двигателю раскручиваться до более высоких оборотов
Фото: Omoda

Автомобиль тут же начал резко шататься в полосе, словно упираясь в невидимые стены вдоль линий разметки. Самое неприятное, что амплитуда этих колебаний нарастает и машина «отскакивает» от этих «стен» всё резче. Как потом рассказали коллеги, ехавшие позади, со стороны это выглядело так, будто водитель на трассе решил пройти «змейку».

Такая работа «помощника» не просто неприятна, а даже опасна. Будь под колесами не сухой асфальт, а мокрая или заснеженная дорога, контроль над автомобилем мог быть утерян, даже несмотря на определенные навыки контраварийного вождения. Поэтому владельцам Omoda S5 GT повторять этот эксперимент категорически не советуется. Благо система удержания в полосе по умолчанию выключена. Лучше вообще не прикасаться к кнопке ее включения до тех пор, пока производитель не изменит алгоритм работы. К слову, в российском офисе Omoda знают об этой особенности машины и работают над решением этой проблемы.

Omoda S5
Фото: Omoda

— Система действительно работает непривычно и достаточно резко в некоторых случаях при поиске середины полосы. Систему удержания в полосе можно принудительно отключить в настройках меню. В настоящее время мы активно работаем над ее обновлением, что позволит сделать работу ассистента более комфортной для водителя, — заявил «Известиям» PR-директор Omoda Иван Гущин.

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Найти баланс

Хочется надеяться, что специалистам компании удастся оперативно «привести в чувство» эту систему. Тем более что в целом модель получилась достаточно интересной, в меру спортивной, позволяющей искушенным водителям при желании получить долю адреналина, но при этом не изматывающей при ежедневном использовании. За версию GT, в зависимости от комплектации, дилеры просят 2,84–2,94 млн рублей. Эта машина обойдется дороже обычной Omoda S5 со 147-сильным турбомотором на 210–310 тыс. рублей.

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