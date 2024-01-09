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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя
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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего простоя. Об этом 9 января сообщили «Известиям» в пресс-службе предприятия.

«Простой не продлен. Занимаемся обслуживанием оборудования и обучением персонала», — говорится в сообщении.

Завод приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. С тех пор автокомпания постоянно продлевала сроки простоя. 20 декабря 2022 года завод объявил об увольнении рабочих.

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26 декабря 2023 года пресс-служба предприятия Hyundai Motor Manufacturing Rus (ООО «HMMR») петербургского Hyundai сообщила о намерении в скором времени возобновить работу после простоя. Отмечалось, что последнее продление простоя бывший владелец предприятия обозначил до 31 декабря.

Тогда же стало известно, что завод в Санкт-Петербурге будет продан с возможностью обратного выкупа, которой компания сможет воспользоваться через два года. Такое решение было принято на заседании совета директоров, где был одобрен план продажи всей доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus российскому ООО «Арт-Финанс».

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

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