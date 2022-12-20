Завод Hyundai в Петербурге приступит к сокращению числа рабочих

Петербургский завод Hyundai заявил об увольнениях рабочих. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января 2023 года и продлится до 3 февраля, сообщает 20 декабря «Автостат».

По данным агентства, увольнение сотрудников будет происходить с 23 января по 17 февраля 2023 года. Если к этому моменту не удастся снизить численность до заданного Hyundai уровня, с 20 февраля она начнет сокращения по ТК РФ. По предварительным данным, собственник предприятия намерен выплатить увольняемым работникам 12 окладов. Речь может идти о сокращении до 80% численности штата, при этом само предприятие законсервируют.

В пресс-службе завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подтвердили планы расстаться с частью сотрудников, объяснив такое решение продолжающейся приостановкой производства. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года связи с нехваткой комплектующих.

Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Помимо российского рынка петербургский завод Hyundai поставлял выпускаемые модели в Казахстан, Белоруссию и другие страны ближнего зарубежья. Самой массовой моделью, по данным «Автостата», является Kia Rio. В январе—ноябре 2022 года в России было куплено 23 579 автомобилей этой модели (–67,5%). Седан Hyundai Solaris выбрали 18 502 покупателя, что на 65,5% меньше по сравнению с 2021 годом. Кроссовер Hyundai Creta разошелся в количестве 18301 экземпляр (–69,2%).

15 декабря стало известно, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», автомобильное предприятие южнокорейского концерна Hyundai в РФ, останется в простое до конца 2022 года. Завод приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. С тех пор автокомпания постоянно продлевает сроки простоя, а осенью текущего года появились слухи о том, что в штаб-квартире начали изучать вариант продажи российского предприятия.