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Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге будет в простое до конца 2022 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», автомобильное предприятие южнокорейского концерна Hyundai в РФ, останется в простое до конца 2022 года. Об этом 15 декабря рассказало издание «Деловой Петербург».

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Об этом изданию сообщили в пресс-службе автозавода.

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостановило выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. С тех пор автокомпания постоянно продлевает сроки простоя, а осенью текущего года появились слухи о том, что в штаб-квартире начали изучать вариант продажи российского предприятия.

Автоэксперт Денис Гаврилов полагает, что принятое решение о продлении сроков простоя было вполне ожидаемо, так как геополитическая обстановка не изменилась по сравнению с той, какой она была весной текущего года, когда в Hyundai приняли решение остановить конвейер на петербургском заводе.

«Корейцы смотрят на актуальный расклад геополитических сил в мире. Пока мы видим, что они не склонны делать радикальных шагов, как другие иностранные производители, которые ушли из России и продали свои активы. Это не их путь. Тем более Hyundai есть, что терять: потенциальные потери у них выше, чем и у Nissan, и Toyota по вложениям в российские активы и по занимаемой доле рынка, и по мощностям производства, и по поставщикам», — рассказал Гаврилов.

По оценке эксперта, в 2023 году позиция автоконцерна останется прежней.

Завод в Санкт-Петербурге выпускал автомобили Hyundai Solaris, Hyunsai Creta и Kia Rio. Предприятие имеет мощность более 200 тыс. машин в год, на нем работает около 2,2 тыс. человек. По данным «Петростата», в январе—октябре 2022 года автокластер сократил объемы производства на 88,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

9 декабря стало известно, что одной из самых доступных моделей Hyundai для россиян может стать хетчбэк i30, которые дилеры намерены поставлять в РФ в большом количестве по параллельному импорту. Машины производят в соседнем Казахстане и в РФ ввозятся лишь хорошо оснащенные версии, за которые просят 2,2 млн рублей. Машины собираются на заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который находится в Алма-Ате. Так как в России знают эту модель, первое поколение машины было представлено в РФ официально, отечественному рынку не придется привыкать к автомобилю. Модель i30 предлагается с единственным силовым агрегатом — полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и классическим шестиступенчатым «автоматом».

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