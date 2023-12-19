Завод, еще завод: активы Hyundai выкупит российская компания

Hyundai Motor решила продать свой завод в Санкт-Петербурге, который выпускал популярные Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Покупателем станет российская компания «Арт-Финанс», ранее она приобрела российские активы Volkswagen, включая автозавод в Калуге. Какие теперь автомобили планируют собирать в Санкт-Петербурге, разбирались «Известия».

Продали за рубли

19 декабря на заседании совета директоров Hyundai Motor был согласован план продажи своей доли компании в санкт-петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ООО «ХММР»)

— В настоящее время Hyundai финализирует сделку с «Арт-Финанс», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Хенде Мотор СНГ». Там также подтвердили информацию СМИ, что в периметр сделки, помимо основной площадки, входит бывший завод General Motors в Шушарах, который южно-корейская компания приобрела в 2020 году.

Поддержка и обратный выкуп

Представитель Hyundai Motor особо подчеркнул, что компания продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов марки в России.

Корейское агентство Yonhap сообщает, что цена продажи составила символические 10 тыс. рублей (около $111 США), Reuters со ссылкой на представителя Hyundai дает другую сумму — 7000 рублей ($77,67 США) и называет потери от продажи завода, остановленного в марте 2022 года, — 287 миллиардов вон ($219,19 млн). Зарубежные агентства также сообщают, что Hyundai планирует включить в сделку возможность обратного выкупа производственных мощностей. Продажу активов, как ожидается, планируют завершить до 28 декабря.

Российская сторона также подтвердила «Известиям» факт сделки.

— В сделке по приобретению ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» принимает участие ООО «Арт-Финанс» — компания, принадлежащая господину Павловичу Андрею Николаевичу. В мае 2023 года ООО «Арт-Финанс» также приобрело российские активы Volkswagen Group в виде ООО «Фольксваген Груп Рус», которое впоследствии было переименовано в ООО «АГР» компанию AGR Automotive Group , — рассказали в пресс-службе AGR Automotive Group. И отметили, что «Арт-Финанс» действует полностью самостоятельно от AGR. Павлович ранее занимал должность президента АГ «Авилон», но больше таковым не является. Согласно данным ЕГРЮЛ он выступает учредителем ООО «АГР», а также учредителем и генеральным директором «Арт-Финанс».

В пресс-службе автомобильной группы «Авилон» поспешили заявить, что компания не имеет отношения и не является частью структуры ООО «Арт-Финанс» и ООО «АГР».

Простой и поиски покупателей

Завод полного цикла Hyundai начал выпускать автомобили в январе 2011 года. Инвестиции в предприятие мощностью 200 тыс. автомобилей в год составили более $1 млрд. Со временем к модели Hyundai Solaris добавились модели Kia Rio и Hyundai Creta, которые также стали бестселлерами российского рынка. Двухмилионный автомобиль был выпущен в феврале 2020 года.

В марте 2022 года производство автомобилей на предприятии было приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих. В режиме простоя оказалось более двух тысяч работников. Запасы популярных «Рио» и «Солярисов» у дилеров иссякли к середине весны 2023 года.

В феврале этого года председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai. По его словам площадку General Motors, которую так и не запустила Hyundai, собирались частично использовать для обучения промышленных рабочих.

В сентябре 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что петербургский завод южнокорейского концерна Hyundai в ближайшее время планирует приобрести местный инвестор.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения [активов] Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», — рассказал он. По словам Мантурова, Hyundai планировала продать производство с двухлетним опционом на обратный выкуп.

Обоюдная выгода

Продажа санкт-петербургского завода Hyundai будет выгодна всем, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Государство не будет взваливать на себя еще один завод. Корейцам тоже выгодно — от них требуют принять решение, а то они и машины не собирают, и с рынка не уходят, и завод не отдают. Для них это отсрочка часа «икс» на какой-то период. Вполне возможно, что геополитическая ситуация изменится, и через полтора-два года Hyundai вернется и выкупит свой завод.

По словам Кадакова, для будущего покупателя это будет прибыльная бизнес-история.

— У завода в активе около 70 тыс. машинокомплектов. Это простой расчет, который делается на трубе поставок по тем объемам, которые делал этот завод по состоянию на начало 2022 года. Плюс то, что было на предприятии до того, как дернули рубильник. Потенциально все это можно собрать и очень выгодно продать. Возможно, Hyundai не будет отрубать софт, раз расходятся, — отметил главный редактор «За рулем».

По его мнению, если сделку заключат до конца этого года, то к концу января-началу февраля будет объявлено о перезапуске производства.

Семьдесят с «Гаком»

Популярный телеграм-канал «Русский автомобиль», основываясь на собственных источниках утверждал, что на петербуржском заводе могут производить те же самые Solaris, Rio и Creta, но под китайской маркой GAC.

Hyundai и будущий российский покупатель возможный модельный ряд не комментируют. Опрошенные «Известиями» эксперты выразили сомнение в реальности схемы конкретно с GAC, но допускают продажу корейских моделей под другим брендом.

— Hyundai подставляться под санкции не хочет, для них было бы лучше, если эти машины продадут под каким-то другим брендом, например AGR. Но перевести логотипы на новые, это непростая задача. Придется даже инструкцию эксплуатации переделывать, — считает Максим Кадаков.

Если Hyundai хочет сохранить себя в качестве поставщика машинокомплектов для завода в Санкт-Петербурге, ей лучше действовать через китайское СП с BAIC, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Что делать дальше

Имеющихся запасов машинокомплектов при неспешной сборке может хватить на полтора-два года, считает Максим Кадаков. В дальнейшем предприятие может перейти на китайцев.

— Что новый владелец будет делать с этим заводом дальше, большой вопрос. Быстрых решений нет. Мы прекрасно знаем, что они сокращают сотрудников на бывшем заводе VW в Калуге. Там всё не так просто, хотя есть планы по запуску там оригинального автомобиля, — отметил эксперт.

Китайские производители не спешат локализовывать производство своих автомобилей в России, отмечает Сергей Бургазлиев.

— Chery пятый год ходит вокруг да около всех площадок и продолжает импортировать машины. У китайских компаний выбор: либо поставлять импортные машины, либо подписаться под инвестициями в завод, будущее которого неизвестно, — считает он.