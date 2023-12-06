Ехать некуда: продажи автомобилей в ноябре снизились на 2,3%

В ноябре впервые с начала года продажи новых автомобилей показали отрицательную динамику. Вместе с тем в десятке самых популярных автомобильных брендов появились новые, в том числе и российские автопроизводители. Эксперты и дилеры рассчитывают, что в последний месяц года авторынок отыграет ноябрьское снижение за счет предновогодних акций и скидок на машины. Насколько реальны их ожидания, выясняли «Известия».

Вниз по течению

По итогам последнего месяца осени в России было продано 109 706 новых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Результаты ноября на 2,3% хуже октябрьских показателей — впервые с начала этого года продажи машины показали пусть и небольшую, но всё же отрицательную динамику. В весенне-летний период на автомобильном рынке наблюдался ежемесячный прирост на уровне 14–16%. С началом осени темпы роста стали замедлятся, и в итоге в ноябре продажи ушли в минус. Всего же за 11 месяцев в РФ было продано 939 254 новых автомобиля — это почти на 65% выше прошлогодних результатов за тот же период.

Фото: TASS/NEWS.ru/Сергей Булкин

Одним их основных факторов, приведших к замедлению темпов роста автомобильного рынка и отрицательным показателям ноября, эксперты называют заметное подорожание машин. По данным исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, с начала года средневзвешенная цена на новый автомобиль выросла на 23% и на данный момент составляет чуть более 3 млн рублей.

Кроме того, после нескольких повышений ЦБ размера ключевой ставки серьезно подорожали и автокредиты. Ставки по ним достигают внушительных 25% годовых, что отпугивает потенциальных покупателей автомобилей. Так, по данным «Автостата», количество выданных банками ссуд на приобретение новой машины в ноябре снизилось на 5% в количественном выражении и на 12% — в денежном.

Новые игроки

Лидерство в топ-10 наиболее популярных автомобильных брендов уже долгое время удерживает марка Lada . Ноябрь не стал исключением — АвтоВАЗ продал в прошлом месяце 32 651 автомобиль. На втором месте — компания Haval с результатом 14,4 тыс. машин, бронза — у Chery, которая закончила ноябрь с результатом 11 316 автомобилей . За тройкой лидеров с небольшим отрывом следует Geely — машины этого китайского автопроизводителя в прошлом месяце приобрел 10 551 покупатель. Далее расположились Changan (6609 шт.), Omoda (4129 экз.) и Exeed (4096 авто). Южнокорейская марка Kia, которая два года назад была на вершине этого рейтинга, сейчас только восьмая с результатом 2028 проданных авто. Компании Hyundai и Toyota в ноябре вообще оказались за рамками десятки наиболее популярных автомобильных марок. Их места (девятое и десятое соответственно) заняли отечественный «Москвич» (1910 машин) и премиальный китайский бренд Tank (1868 внедорожников), которые по итогам прошлого месяца впервые попали в этот рейтинг.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

В «личном зачете» с большим отрывом лидерство прочно удерживает Lada Granta: в ноябре дилеры АвтоВАЗа продали 16 203 машины. Самой популярной иномаркой стал собираемый в Тульской области кроссовер Haval Jolion (7226 шт.). Обладателями Lada Vesta, производство которой возобновилось в начале весны, в прошлом месяце стали 6548 покупателей . «Нивы» в общей сложности прибрело более 9,7 тыс. человек: из них 5008 выбрали модель Niva Travel, а 4739 предпочли классическую Niva Lеgend. Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 разошлись тиражом в 3750 и 3632 штуки соответственно. Далее идут Geely Coolray (3595 машин) и Omoda C5 (3206 авто). Замыкает десятку самых популярных в ноябре автомобилей кроссовер Geely Monjaro — 3166 экземпляров, проданных в ноябре.

Отыграться перед Новым годом

В последний месяц года российский автомобильный рынок «отыграет» ноябрьское снижение, а динамика продаж вернется к положительным показателям, считают опрошенные «Известиями» эксперты и дилеры. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в декабре традиционно отмечается рост числа проданных машины примерно на 20% к среднегодовым показателям.

— Нынешний декабрь, судя по всему, не станет исключением из этого правила. Однако прирост, скорее всего, будет несколько меньшим, чем в прежние годы, — прогнозирует он.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

С ним согласен главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, подогревать интерес будут предновогодние акции и скидки, которые уже начали предлагать и автопроизводители, и сами дилеры. Кроме того, дополнительным стимулом к покупке нового автомобиля могут стать подтверждаемые Центробанком прогнозы о возможном очередном повышении ключевой ставки до конца года.

— Понимая, что в этом случае и без того чрезвычайно дорогие автокредиты станут совсем недоступными, потенциальные покупатели могут всё же решиться на приобретение машины с привлечением займов по принципу «пока еще можно». Также не стоит сбрасывать со счетов корпоративных клиентов: под конец года компании обычно стараются «выбрать» заложенные бюджеты, в том числе и за счет обновления автопарка. Кроме того, в некоторых фирмах не исключены новогодние бонусы сотрудникам, зачастую достаточно крупные. Они также могут стать стимулом к покупке нового автомобиля в конце года, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Впрочем, значительного «рывка» ожидать не стоит, считает он. По его мнению, результаты нынешнего месяца будут примерно такими же, как в сентябре–октябре. Причем основной рост придется на вторую половину месяца, полагает Кадаков. Дилеры также ожидают дополнительный поток покупателей в ближе к концу декабря.

— Начиная с середины месяца можно ожидать увеличения спроса, в том числе на фоне ожидания роста цен в будущем , — рассказал «Известиям» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Перов. По его словам, уже сейчас интерес покупателей подогревается различными видами поддержки, акций и спецпредложений, которые традиционно в конце года предлагаются как самими автомобильными брендами, так и дилерами.

Ставки сделаны

Если относительно декабрьских перспектив авторынка эксперты настроены оптимистично, то прогнозы на будущий год они дают не столь радужные. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, ожидать заметного прироста продаж новых машин в 2024 году не стоит.

Фото: ТАСС/Ведомости/Владимир Баранов

— Российский рынок, безусловно, обладает очень большим потенциалом и еще далек от насыщения. Однако его развитие сейчас сильно тормозится высокими ставками автокредитов, — отметил он.