Броня крепка: чем удивил премиальный китайский внедорожник

Прекращение официальных поставок в Россию полноразмерных внедорожников премиум-сегмента из Европы, Японии и США более чем на год свело выбор к подержанным машинам или параллельному импорту. Однако теперь на рынке появился Tank 500 из КНР. Соответствует ли этот автомобиль стандартам премиального внедорожника, выясняли «Известия».

Правильное произношение

Перед российской командой бренда Tank стоит непростая задача — научить соотечественников правильно называть эти машины. Официально название марки произносится на английский манер — «Тэнк». Однако подавляющее большинство россиян наверняка будут называть их «Танками». Тем более что у Tank 500 внешность подобающая.

Огромная хромированная решетка радиатора, массивные боковины, мощные, выдвигающиеся из-под порогов при открытии дверей подножки. Выглядит Tank 500 внушительно и солидно: автомобиль всем своим видом недвусмысленного говорит, что перед вами не какой-нибудь кроссовер, а настоящий внедорожник.

До 100 км/ч Tank 500 разгоняется за 9,6 с. Максимальная скорость — 180 км/ч Фото: Tank

Под стать внешности и техническая «начинка» машины. Кузов покоится на мощной раме. Сзади — традиционный для полноценных внедорожников жесткий мост, спереди — независимая двухрычажная подвеска. Под капотом Tank 500 установлен трехлитровый бензиновый V6 c двойным турбонаддувом, выдающий 299 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Пока это единственный вариант силового агрегата для российского рынка, однако в компании не исключают, что в дальнейшем в нашей стране появится и гибридная версия внедорожника.

Внимание к деталям

Салон Tank 500, как и положено автомобилям этого класса, обтянут кожей наппа, на крыше и ее стойках — бархатистая алькантара. Кнопки на руле, центральном тоннеле и передней панели выполнены из настоящего металла. Кресло с электроприводами и сразу девятью уровнями подогрева позволяет удобно устроиться за рулем (он регулируется как по вылету, так и по углу наклона) водителю любого роста и комплекции. Кажущиеся массивными передние стойки крыши практически не закрывают обзор, а благодаря большой площади остекления и крупным наружным зеркалам к внушительным габаритами автомобиля (длиной без малого 5 метров) привыкаешь очень быстро. В помощь водителю — камера кругового обзора и функция «прозрачный капот», дающая информацию о том, что происходит перед передним бампером. Картинка выводится на огромный, 14-дюймовый экран мультимедиа на передней панели.

Салон Tank 500 выгладит стильно и качественно собран. На выбор предлагается три варианта цветовой гаммы интерьера Фото: Tank

Правда, показания с панели приборов считывать неудобно: цифры мелковаты. Есть вопросы к алгоритму управления некоторыми системами автомобиля. Например, для такой элементарной операции, как «сделать потеплее» или, наоборот, убрать пару градусов, приходится заходить в меню мультимедиа, искать в нем соответствующий раздел, тыкать пальцем в виртуальные клавиши на сенсорном дисплее . Это здорово отвлекает от дороги. При этом на передней панели размещен ряд из одиннадцати «физических» кнопок управления микроклиматом. Что мешало добавить к ним еще пару, которые бы отвечали за регулировку температуры?

Кнопки включения понижающей передачи, а также блокировок дифференциалов и выбора режимов движения расположены на центральном тоннеле Фото: Tank Вставки «под дерево» на передней панели и обшивках дверей выглядят чужеродными элементами Фото: Tank Показания на ЖК-дисплее панели приборов мелковаты, но сама панель не бликует на солнце Фото: Tank На 14-дюймовый экран мультимедиа можно вывести информацию о режимах работы трансмиссии,... Фото: Tank ...а также картинку с камер кругового обзора Фото: Tank

Серьезное упущение — отсутствие в автомобиле протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Эти системы давно стали привычными даже на более доступных моделях.

По комфорту и удобству задних пассажиров Tank 500, пожалуй, даст фору иным более именитым конкурентам. За счет внушительной колесной базы (почти 3 метра), запаса свободного пространства на втором ряду сидений более чем достаточно. Если же заднему пассажиру и этого покажется мало, то он, не вставая со своего места, может подвинуть переднее пассажирское кресло вперед и сложить его спинку (разумеется, если впереди сидит пассажир, электроника не позволит это сделать). Тогда на заднем диване можно усесться, вольготно закинув ногу на ногу.

Задние пассажиры также могут самостоятельно открыть или закрыть люк или плотную шторку на панорамной крыше, выбрать оттенок контурной подсветки салона, включить один из нескольких видов массажа. Управление всеми этим функциями возложено на сенсорный дисплей, встроенный в откидной подлокотник заднего дивана. Прежде такое решение встречалось лишь на некоторых немецких представительских седанах.

Благодаря внушительной колесной базе на втором ряду сидений Tank 500 много свободного места. Задние пассажиры могут управлять различными функциями машины при помощи сенсорного дисплея, встроенного в подлокотник Фото: Tank Объем багажника Tank 500 составляет 795 литров. При полностью сложенных задних сиденьях он увеличивается почти до полутора кубометров Фото: Tank

Казалось бы, чего еще желать? Здесь есть всё, чтобы отвечать высоким стандартам премиум-сегмента. Однако для полного соответствия не хватает маленьких штрихов. Например, на общем фоне царства кожи и алькантары массивные вставки «под дерево» на передней панели и обшивке дверей выглядят несколько чужеродно. Они откровенно «пластмассовые» как на вид, так и на ощупь. На более именитых конкурентах они тоже далеко не всегда из натурального шпона, но сам пластик, из которого они сделаны, более «фактурный».

Доводчики дверей уже давно стали привычным атрибутом на премиальных моделях. На Tank 500 доводчик тоже есть. Но почему-то только на одной двери, причем открывающей доступ в багажник. Выглядит такое решение как минимум странно.

По дорогам...

Первые же километры на Tank 500 заставляют улетучиться сомнениям в «немощности» 300-сильного V6. Полтысячи ньютон-метров тяги, которые выдает этот двигатель, обеспечивают трехтонному внедорожнику весьма приличное ускорение в любых ситуациях. Что при старте со светофора, что при разгоне во время обгона, запаса мощности и тяги хватает с избытком. При резком нажатии на педаль акселератора автоматическая трансмиссия, правда, чуть «зависает» при выборе нужной передачи, но на ощущениях от динамики это особо не сказывается.

В смешанном цикле Tank 500 тратит на 100 км 11,5 л бензина Фото: Tank

Возможно, кто-то скажет, что внедорожник без пневмоподвески не может считаться премиальным. Однако на достаточно разбитых дорогах российского захолустья «железная» подвеска Tank 500 со своими задачами справлялась без проблем. Автомобиль успешно «проглатывал» приличных размеров выбоины на асфальте, не досаждая излишней тряской.

В крутых поворотах автомобиль, конечно, кренится (сказывается большая масса и высокий центр тяжести), но не настолько, чтобы испугало пассажиров. В конце концов, любой тяжелый рамный внедорожник не самый лучший выбор для скоростного прохождения виражей.

...и без них

Полностью потенциал Tank 500 раскрылся на внедорожном полигоне гоночного комплекса «Игора Драйв». Бетонные надолбы и бугры, искусственные препятствия, имитирующие диагональное вывешивание, и площадка с роликами, вызывающими пробуксовку трех колес, поначалу смотрелись страшно. Однако Tank 500, во внедорожный арсенал которого входят блокировки переднего и заднего дифференциалов, понижающая передача и несколько фиксированных режимов движения по бездорожью («Снег», «Грязь», «Песок», «Камни», «Колея» и т.д.), перед ними не спасовал.

Tank 500 способен преодолевать броды глубиной до 80 см Фото: Tank Клиренс автомобиля составляет 22,4 см Фото: Tank Благодаря блокировкам переднего и заднего дифференциалов Tank 500 продолжает двигаться, даже когда за грунт цепляется только одно колесо Фото: Tank

Руководствуясь командами инструктора, плюхаемся в бассейн, в котором 60 см воды. Волны отчетливо шлепают по днищу машины, передний бампер и нижняя кромка дверей скрываются под водой. Но в салоне сухо — уплотнители сдерживают потоки. Заявленная глубина преодолеваемого брода на 20 см больше, чем уровень воды в бассейне. Поэтому стараемся не «гнать волну», чтобы вода не попала в воздухозаборник двигателя, и неспешно выбираемся на сушу.

Заезжаем на ролики, которое имитируют ситуацию, когда только одно из колес машины имеет сцепление с грунтом. Без внедорожных помощников тронуться не получается — три колеса беспомощно прокручиваются. Кнопками на центральном тоннеле включаем блокировки переднего и заднего дифференциалов, и с легкими толчками Tank 500 выбирается «из западни». Дальше были бетонные надолбы и косогоры, заезд на холм крутизной в 27 градусов. Тут пригодилась функция внедорожного круиз-контроля, позволяющая въезжать в горку и спускаться с нее, вообще не прикасаясь к педалям: автомобиль самостоятельно поддерживает необходимую скорость.

В начальной комплектации Tank 500 обойдется в 5,2 млн рублей. Автомобиль с выдвижными подножками, панорамной крышей, блокировкой переднего дифференциала и некоторыми другими опциями стоит на 600 тыс. рублей дороже Фото: Tank

А еще Tank 500 она есть очень интересная функция Tank turn («танковый разворот»), которая помогает маневрировать в стесненных условиях. При ее активации подтормаживаются внутренние по отношению к повороту колеса, что позволяет заметно сократить радиус разворота автомобиля. По похожему принципу поворачивают танки и другая гусеничная техника: фактически они поворачивают за счет блокировки одной из гусениц.

Угроза параллельному импорту

В базовой версии (трехзонный климат-контроль, светодиодные фары, кожаный салон) Tank 500 обойдется в 5,2 млн рублей. Автомобиль максимальной комплектации с панорамной крышей, выдвижными подножками, двухслойном остеклением и блокировкой переднего дифференциала обойдется на 600 тыс. рублей дороже. За премиальный рамный внедорожник эта цена не кажется завышенной. Особенно если учесть, что поставляемые по параллельному импорту аналоги стоят гораздо дороже.