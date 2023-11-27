 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
/

Столичная штучка: чем удивил новый российский автомобиль

«Известия» протестировали «Москвич 6»
Фото: «Москвич»
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В далеком 1986 году из ворот столичного завода АЗЛК выехал первый «Москвич 2141». Спустя 37 лет на том же предприятии началось производство его наследника — «Москвича 6». «Дедушка» и «внук» имеют сопоставимые габариты и пятидверный кузов. С наследником «сорок первого» корреспондент «Известий» познакомился на дорогах Татарстана и Марий Эл.

Азиатские корни

Автомобиль получился привлекательным. Клинообразная форма кузова, хрусталики линз в фарах и задние фонари, протянувшиеся на всю ширину «кормы» (и передняя, и задняя оптика на светодиодах), придают «Москвичу» стремительный и яркий облик.

В отделке интерьера «Москвича 6» использованы «мягкие» материалы. Качество сборки салоне нареканий не вызвало

В отделке интерьера «Москвича 6» использованы «мягкие» материалы. Качество сборки салона нареканий не вызвало

Фото: «Москвич»

В салоне доминирует вертикальный «планшет» сенсорного ЖК-экрана системы мультимедиа, по современной автомобильной моде «торчащий» по центру передней панели. В него «зашито» управление практически всеми функциями: от выбора чувствительности рулевого управления и активации вспомогательных систем до регулировки температуры в салоне и настроек аудиосистемы. Впрочем, чтобы водителю не пришлось лазить в меню и отвлекаться от дороги, управление наиболее востребованными функциями (например, включение обогрева заднего стекла и зеркал, аварийка) возложено на физические кнопки, расположенные под дисплеем мультимедиа.

Неизвестные значения

Поначалу расстроило отсутствие регулировки руля по вылету. Однако большой диапазон настроек кресла позволяет без особых проблем устроиться за рулем водителю любого роста. Вперед-назад сиденье приводится в движение электроприводом, но угол наклона спинки приходится настраивать вручную.

Под дисплеем мультимедиа расположен блок физических клавиш, на которые возложено управление наиболее востребованными функциями
Под дисплеем мультимедиа расположен блок физических клавиш, на которые возложено управление наиболее востребованными функциями
Фото: «Москвич»
Центральный тоннель по «китайской» моде сделан двухуровневым. Разъемы USB для подключения телефона приходится искать на ощупь
Центральный тоннель по «китайской» моде сделан двухуровневым. Разъемы USB для подключения телефона приходится искать на ощупь
Фото: «Москвич»
На втором ряду сидений пассажирам не будет тесно, но и на избыток свободного пространства рассчитывать не приходится
На втором ряду сидений пассажирам не будет тесно, но и на избыток свободного пространства рассчитывать не приходится
Фото: «Москвич»
Объем багажника «Москвича 6» составляет 540 л
Объем багажника «Москвича 6» составляет 540 л
Фото: «Москвич»
Из-за особенностей аэродинамики вода, смываемая дворниками лобового стекла, оказывается на боковых стеклах машины, затрудняя обзор через зеркала заднего вида
Из-за особенностей аэродинамики вода, смываемая дворниками лобового стекла, оказывается на боковых стеклах машины, затрудняя обзор через зеркала заднего вида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Несколько озадачила работа системы мультимедиа. С одной стороны, порадовала четкость изображения, которое выводится на экран с камеры заднего вида. Однако при подключении к автомобилю смартфона в качестве навигатора по CarPlay/AndroidAuto весь дисплей занимает карта. Конечно, это удобно — не пропустишь нужный поворот. С другой стороны, приходится настраивать микроклимат по наитию — значения температуры, интенсивности обдува и направления потоков воздуха при подключенном внешнем носителе на экране не отображаются. В итоге первая попытка сделать потеплее чуть не превратила салон в сауну. Скинул пару градусов — начали запотевать стекла.

Процесс регулировки микроклимата в «Москвиче 6» осложняется тем, что делать это приходится при помощи двух сенсорных ползунков, расположенных по краям 10-дюймового монитора, один из которых отвечает за температурный режим, а второй — за скорость работы вентилятора. Сделать это с первого раза, на ходу, да еще без сведений о выставленной температуре решительно невозможно. В итоге, чтобы добиться комфортного климата в салоне, пришлось выходить из режима навигации. Тогда в нижней части дисплея появляются значения температуры, интенсивности потока воздуха и его направлений.

В стиле Gran Turismo: как показала себя новая версия китайского седана
«Известия» протестировали Omoda S5 c приставкой GT

Пламенный мотор

АЗЛК-2141 изначально оснащался двумя двигателями: уфимским и «жигулевским» от ВАЗ-2106. Причем большинство покупателей старалось найти машину именно с «шестерочным» мотором. Наследник «сорок первого» также предлагается с двумя силовыми агрегатами. Оба бензиновые, турбированные, объемом 1,5 л, но в зависимости от настроек они выдают 136 или 174 л.с. Менее мощная версия сочетается с вариатором, топ-вариант оснащается роботизированной шестиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Именно такая модификация «Москвича» и была представлена на тест-драйве.

Габаритные размеры «Москвич 6» составляют 4770×1820×1492 мм. Колесная база машины — 2770 мм

Габаритные размеры «Москвича 6» составляют 4770 × 1820 × 1492 мм. Колесная база машины — 2770 мм

Фото: «Москвич»

Уже с первых метров поездки стало понятно, что мощности этого двигателя автомобилю хватает с лихвой. На засыпанных снегом улицах Казани любое чуть более активное нажатие на педаль газа сопровождалось пробуксовкой передних колес, которую активно гасила страхующая электроника. При этом с места автомобиль стартует достаточно плавно, с ощутимой задержкой: электроника старается не допустить излишнего перегрева дисков сцепления. Задержка в ускорении чувствуется и при интенсивном нажатии на педаль газа на ходу, например при обгоне, когда трансмиссия «задумывается» при переходе на пониженную передачу. Зато потом водителя и пассажиров «Москвича 6» накрывает весьма приличная волна ускорения — в спинки сидений вжимает ощутимо.

Мелкой дрожью

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч

Фото: «Москвич»

Управляемость сюрпризов не принесла. На извилистых, запорошенных снегом дорогах Татарстана и Марий Эл машина вела себя надежно и предсказуемо, хотя от модели с многорычажной задней подвеской ожидаешь большего. А любые попытки уйти с курса на корню пресекались вмешательством строгой ESP. За настройки подвески инженерам «Москвича» и их китайским коллегам можно поставить твердую четверку: ходовая часть хорошо отрабатывает крупные неровности. А вот мелкие выбоины и профиль бугристой наледи автомобиль повторяет достаточно подробно — по кузову проходит неприятная мелкая дрожь. Кроме того, на кузов и органы управления передаются вибрации от двигателя, работающего на холостых оборотах. Есть вопросы и к шумоизоляции машины: на высоких скоростях начинает «солировать» ветер в дверных уплотнителях, также отчетливо слышна «барабанная дробь» камешков по колесным аркам.

Дорогие мои «Москвичи»

За версию «Москвич 6» со 136-сильным мотором дилеры просят 2,6 млн рублей. Топ-версия с двигателем мощностью 174 л.с. обойдется на 340 тыс. рублей дороже

За версию «Москвич 6» со 136-сильным мотором дилеры просят 2,6 млн рублей. Топ-версия с двигателем мощностью 174 л.с. обойдется на 340 тыс. рублей дороже

Фото: «Москвич»

В советской «табели о рангах» модели АЗЛК стояли на ступеньку ниже «Жигулей» и по статусу, и по цене. Теперь ситуация изменилась — «Москвич 6» на два класса выше «Весты» (сегмент среднеразмерных седанов). Он уже «играет на другом поле», его прямые конкуренты — Omoda S5 и Changan Uni-V. Поэтому и ценник у него соответствующий: за версию со 136-сильным мотором дилеры просят 2,6 млн рублей. Топ-версия с двигателем мощностью 174 л.с. обойдется на 340 тыс. рублей дороже. На фоне основных соперников в борьбе за кошельки российских покупателей эти цифры не выглядят завышенными. А щемящее чувство ностальгии для кого-то может стать решающим фактором при выборе машины.

Лифт в спортзал: что случится при нажатии на оранжевую кнопку в китайском спорткаре
Тест-драйв Changan UNI-V

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир