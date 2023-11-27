Столичная штучка: чем удивил новый российский автомобиль

В далеком 1986 году из ворот столичного завода АЗЛК выехал первый «Москвич 2141». Спустя 37 лет на том же предприятии началось производство его наследника — «Москвича 6». «Дедушка» и «внук» имеют сопоставимые габариты и пятидверный кузов. С наследником «сорок первого» корреспондент «Известий» познакомился на дорогах Татарстана и Марий Эл .

Азиатские корни

Автомобиль получился привлекательным. Клинообразная форма кузова, хрусталики линз в фарах и задние фонари, протянувшиеся на всю ширину «кормы» (и передняя, и задняя оптика на светодиодах), придают «Москвичу» стремительный и яркий облик.

В отделке интерьера «Москвича 6» использованы «мягкие» материалы. Качество сборки салона нареканий не вызвало Фото: «Москвич»

В салоне доминирует вертикальный «планшет» сенсорного ЖК-экрана системы мультимедиа, по современной автомобильной моде «торчащий» по центру передней панели. В него «зашито» управление практически всеми функциями: от выбора чувствительности рулевого управления и активации вспомогательных систем до регулировки температуры в салоне и настроек аудиосистемы. Впрочем, чтобы водителю не пришлось лазить в меню и отвлекаться от дороги, управление наиболее востребованными функциями (например, включение обогрева заднего стекла и зеркал, аварийка) возложено на физические кнопки, расположенные под дисплеем мультимедиа.

Неизвестные значения

Поначалу расстроило отсутствие регулировки руля по вылету. Однако большой диапазон настроек кресла позволяет без особых проблем устроиться за рулем водителю любого роста. Вперед-назад сиденье приводится в движение электроприводом, но угол наклона спинки приходится настраивать вручную.

Под дисплеем мультимедиа расположен блок физических клавиш, на которые возложено управление наиболее востребованными функциями Фото: «Москвич» Центральный тоннель по «китайской» моде сделан двухуровневым. Разъемы USB для подключения телефона приходится искать на ощупь Фото: «Москвич» На втором ряду сидений пассажирам не будет тесно, но и на избыток свободного пространства рассчитывать не приходится Фото: «Москвич» Объем багажника «Москвича 6» составляет 540 л Фото: «Москвич» Из-за особенностей аэродинамики вода, смываемая дворниками лобового стекла, оказывается на боковых стеклах машины, затрудняя обзор через зеркала заднего вида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Несколько озадачила работа системы мультимедиа. С одной стороны, порадовала четкость изображения, которое выводится на экран с камеры заднего вида. Однако при подключении к автомобилю смартфона в качестве навигатора по CarPlay/AndroidAuto весь дисплей занимает карта. Конечно, это удобно — не пропустишь нужный поворот. С другой стороны, приходится настраивать микроклимат по наитию — значения температуры, интенсивности обдува и направления потоков воздуха при подключенном внешнем носителе на экране не отображаются. В итоге первая попытка сделать потеплее чуть не превратила салон в сауну. Скинул пару градусов — начали запотевать стекла.

Процесс регулировки микроклимата в «Москвиче 6» осложняется тем, что делать это приходится при помощи двух сенсорных ползунков, расположенных по краям 10-дюймового монитора, один из которых отвечает за температурный режим, а второй — за скорость работы вентилятора. Сделать это с первого раза, на ходу, да еще без сведений о выставленной температуре решительно невозможно. В итоге, чтобы добиться комфортного климата в салоне, пришлось выходить из режима навигации. Тогда в нижней части дисплея появляются значения температуры, интенсивности потока воздуха и его направлений.

Пламенный мотор

АЗЛК-2141 изначально оснащался двумя двигателями: уфимским и «жигулевским» от ВАЗ-2106. Причем большинство покупателей старалось найти машину именно с «шестерочным» мотором. Наследник «сорок первого» также предлагается с двумя силовыми агрегатами. Оба бензиновые, турбированные, объемом 1,5 л, но в зависимости от настроек они выдают 136 или 174 л.с. Менее мощная версия сочетается с вариатором, топ-вариант оснащается роботизированной шестиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Именно такая модификация «Москвича» и была представлена на тест-драйве.

Габаритные размеры «Москвича 6» составляют 4770 × 1820 × 1492 мм. Колесная база машины — 2770 мм Фото: «Москвич»

Уже с первых метров поездки стало понятно, что мощности этого двигателя автомобилю хватает с лихвой. На засыпанных снегом улицах Казани любое чуть более активное нажатие на педаль газа сопровождалось пробуксовкой передних колес, которую активно гасила страхующая электроника. При этом с места автомобиль стартует достаточно плавно, с ощутимой задержкой: электроника старается не допустить излишнего перегрева дисков сцепления. Задержка в ускорении чувствуется и при интенсивном нажатии на педаль газа на ходу, например при обгоне, когда трансмиссия «задумывается» при переходе на пониженную передачу. Зато потом водителя и пассажиров «Москвича 6» накрывает весьма приличная волна ускорения — в спинки сидений вжимает ощутимо.

Мелкой дрожью

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч Фото: «Москвич»

Управляемость сюрпризов не принесла. На извилистых, запорошенных снегом дорогах Татарстана и Марий Эл машина вела себя надежно и предсказуемо, хотя от модели с многорычажной задней подвеской ожидаешь большего. А любые попытки уйти с курса на корню пресекались вмешательством строгой ESP. За настройки подвески инженерам «Москвича» и их китайским коллегам можно поставить твердую четверку: ходовая часть хорошо отрабатывает крупные неровности. А вот мелкие выбоины и профиль бугристой наледи автомобиль повторяет достаточно подробно — по кузову проходит неприятная мелкая дрожь. Кроме того, на кузов и органы управления передаются вибрации от двигателя, работающего на холостых оборотах. Есть вопросы и к шумоизоляции машины: на высоких скоростях начинает «солировать» ветер в дверных уплотнителях, также отчетливо слышна «барабанная дробь» камешков по колесным аркам.

Дорогие мои «Москвичи»

За версию «Москвич 6» со 136-сильным мотором дилеры просят 2,6 млн рублей. Топ-версия с двигателем мощностью 174 л.с. обойдется на 340 тыс. рублей дороже Фото: «Москвич»