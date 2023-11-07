Лифт в спортзал: что случится при нажатии на оранжевую кнопку в китайском спорткаре

Неудивительно, почему многие путаются в марках китайских автомобилей. Во-первых, потому что марок много, а во-вторых, в подавляющем большинстве они представлены в нашей стране кроссоверами. Китайский автопроизводитель Changan решил выступить оригиналом: в его безразмерной модельной линейке есть спортивный автомобиль, даже с «гоночным» режимом — лифтбек UNI-V. Так ли он хорошо едет, как выглядит — выясняли «Известия».

Преждевременный спойлер

Китайцы — мастера пускать пыль в глаза. Сдвоенные патрубки, красные суппорты тормозов, диффузоры и сплиттеры — всё это совершенно не гарантирует, что по-спортивному выглядящий автомобиль и поедет так же. Так что эффектная внешность Changan UNI-V пока ни о чем не говорит.

Габариты Changan UNI-V: 4680×1838×1430 мм, колесная база — 2750 мм Фото: Борис Ульзибат

Вообще, линейка UNI эффектна вся. Это самое современное и продвинутое, что есть у Changan, если исключить авангардный Avatr и пока неизвестный у нас Deepal. Причем выдвижные ручки, безрамочная решетка радиатора и вызывающий интерьер сочетаются со вполне традиционными двигателями внутреннего сгорания.

На Changan UNI-V приятно смотреть. Приземистый, с большими колесами в широких арках, длинным капотом и ниспадающей линией крыши. Качественная сборка с тонкими зазорами добавляет облику машины монолитности. Выдвижной, как у Porsche, спойлер развенчивает все сомнения в том, что это спортивный автомобиль.

Фары полностью светодиодные в топ-комплектации с автоматическим дальним светом Фото: Борис Ульзибат Размер колес — 18 дюймов Фото: Борис Ульзибат Патрубки системы выпуска — не бутафория и звучат вполне спортивно Фото: Борис Ульзибат Выдвижной спойлер генерирует прижимную силу Фото: Борис Ульзибат Стойки передней подвески соединены мощной растяжкой Фото: Борис Ульзибат

Впрочем, многие сравнивают UNI-V всё же со Skoda Octavia — тот же C-сегмент, близкие габариты, кузов лифтбек. При этом Changan визуально кажется крупнее, чем он есть на самом деле.

Отделка метеоритом

Если кузов cоздан по классическим канонам автомобильного дизайна, то интерьер, наоборот, максимально не похож на другие. Стиль уже знаком по кроссоверу UNI-K: приборная панель из нескольких экранов, сплюснутый маленький руль, шайба селектора ездовых режимов о шести гранях. С одной стороны, от панелей UNI-V под метеоритное железо веет космическим холодом, с другой, лифтбек чуть более консервативен, чем кроссовер, предлагая физические клавиши вместо сенсорных и подстаканники обычной круглой формы.

Заявленный дорожный просвет — 152 мм Фото: Борис Ульзибат

Единственное, к чему действительно придется привыкать — к сплюснутому рулю и приборам поверх него, а также к необычному размещению клавиши Parking. К тому же она серебристая — попробуй найди ее среди других на ярком солнце.

Мечта эгоиста

Несмотря на внушительную колесную базу, второй ряд не кажется просторным. Кроме того, сзади нет подогрева сидений, а ремни с преднатяжителями доступны только в топ-версии. Зато есть оригинальное крепление под смартфон в подголовнике переднего кресла.

Интерьер выглядит необычно и отделан качественными материалами Фото: Борис Ульзибат

Багажнику скорее идет в минус сравнение со Skoda — ни крючков, ни хитрых перегородок, нет даже 12-вольтной розетки. Грузить благодаря большой подъемной двери с электроприводом удобно — но и только.

UNI-V — автомобиль для эгоиста, который сидит за рулем: только в водительском кресле есть подогрев и вентиляция. А еще этот эгоист должен любить автоспорт.

С пламенем из патрубков

По длинному капоту и громко бубнящим патрубкам можно сделать вывод о большом и мощном моторе. Силовой агрегат — продукт китайского даунсайзинга: всего полтора литра, но благодаря турбонаддуву разогнанные до 181 л.с. и 300 Нм момента. Чтобы доказать, что форсировка не отразится на надежности, Changan установил рекорд Гиннесса, заставив свой двигатель работать более 259 часов на 5500 оборотах в минуту. Впрочем, другие китайские производители снимают с того же объема и больше, причем без лишней помпы.

Ускоряется UNI-V лучше, чем того ожидаешь. При этом реагирует на педаль акселератора он охотно, роботизированная трансмиссия работает быстро и без запинок. Заявленные 7,2 секунды до сотни все равно кажутся слишком оптимистичными, но мы еще не задействовали оранжевую клавишу Super Race. Это еще более спортивный режим, который поднимает спойлер, позволяет отключить ESP и стартовать с лонч-контроля.

Разгон до «сотни» занимает 7,1 с., максимальная скорость — 205 км/ч Фото: Борис Ульзибат

Работает лонч-контроль специфически: не успел в течение двух секунд отпустить педаль тормоза и стартовать, как мотор скисает. Если успел — анимированный лифтбек на приборной панели пускает из выхлопных патрубков пламя, а реальный срывается с места неожиданно резво. Вот сейчас вполне веришь в разгон быстрее восьми секунд. Жаль, что мотору не хватает драмы в голосе — его бы подзвучить через аудиосистему.

Похвальная динамика, но двухлитровый двигатель (232 л.с.), которым оснащаются машины в Китае, подошел бы куда лучше. Тем более что упругая, по-спортивному плотная подвеска провоцирует ехать быстрее. Широкие шины уверенно держат в поворотах. Жаль, что руль легок и пустоват, да и тормоза не помешало бы сделать помощнее, учитывая темперамент машины.

Руль необычной формы и расположен низко — на приборы смотришь поверх обода Фото: Борис Ульзибат Кресла удобны, вентиляцией снабжено только водительское Фото: Борис Ульзибат Режимы движения переключаются граненой шайбой Фото: Борис Ульзибат В мультимедийной системе уже есть навигация от Яндекс Фото: Борис Ульзибат Кнопка режима Super Race выделена особо Фото: Борис Ульзибат В режиме Super Race доступен launch control Фото: Борис Ульзибат Топ-версия оснащена аудиосистемой Sony с 10 динамиками Фото: Борис Ульзибат Приборная панель — это три экрана под одним козырьком Фото: Борис Ульзибат Места для ног с запасом, но потолок низковат Фото: Борис Ульзибат Объем багажника — 381 л, в подполье прячется запаска Фото: Борис Ульзибат

В дальней дороге спортивный характер UNI-V, скорее, играет против него. Подвеска скрупулезно отмечает минимальные дефекты дорожного полотна, а шины слишком шумят. Водительскому креслу не хватает регулировки поясничного подпора и наклона подушки. К тому же на тестовой машине не работал активный круиз-контроль, предлагая «обратиться в технический центр».

Уникум

К китайским автомобилям, особенно в не свойственным им нишах, часто относятся со скепсисом, и в случае с UNI-V напрасным. Эта модель разом заместила не только Skoda Octavia, но и практически исчезнувший класс «заряженных» гражданских автомобилей. По сути, он идет по стопам японской Mazda, двигая спорт в массы не на словах, а на деле.

Заявленный средний расход топлива — 6,2 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат