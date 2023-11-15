Не видно потолка: в Центробанке заявили о готовности повысить ключевую ставку

Если охлаждения инфляционных ожиданий не произойдет и замедления инфляции не случится, Центробанк РФ снова примет решение о повышении ключевой ставки — сообщила зампред регулятора Ольга Полякова в рамках выступления на ХI Конгрессе финансистов Казахстана. На сколько еще регулятор может повысить ключевую ставку в следующий раз, каким будет значение к концу 2023 года и как это повлияет на ситуацию с кредитами для бизнеса и населения — читайте в статье «Известий», подготовленной с участием экспертов.

Пошли на повышение

Последний раз ЦБ РФ повышал ставку 27 октября, рост составил 2 п.п. — до 15% годовых. Причина — в усилившемся инфляционном давлении.

Центробанк также постепенно повышает уровень ожидаемой инфляции по итогам 2023 года — до 7-7,5% с 6-7%. Прогноз на 2024 год — снижение и удержание инфляции в пределах 4-4,5%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Октябрьский прогноз Банка России предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года — 15-15,2%, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15-16%. Тогда же на пресс-конференции Эльвира Набиуллина пояснила: «У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения». Позже глава Центробанка детализировала, что решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и динамике кредитования на фоне уже предпринятых ранее регулятором шагов.

За и против

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, данные по инфляции за октябрь оказались близки к ожиданиям и показали, что текущие темпы инфляции с исключением сезонности замедлились с 14,6% SAAR в сентябре до примерно 10% SAAR. «При этом значение ключевой ставки 15% выглядит достаточно жестко, чтобы не повышать ее еще», — считает она.

Тем не менее за 8 дней, с 31 октября по 7 ноября, инфляция вновь резко ускорилась — до 0,42%. Ольга Беленькая объясняет рост волатильными компонентами (цены на продовольствие, индексация цен «АвтоВАЗа»). «Ускорение инфляции вызывает определенную настороженность, и в случае продолжения тенденции вероятность декабрьского повышения ставки возрастет», — оценивает она.

Положительными тенденциями эксперт назвала данные о сокращении импорта в октябре, укрепление курса рубля, первые признаки замедления роста розничного кредитования в октябре: по данным Frank RG, по сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%, а в целом в октябре объем выдач розничных кредитов сократился на 12,3% относительно предыдущего месяца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем не менее до декабрьского заседания еще достаточно далеко, и Банк России будет ориентироваться на выходящие данные по инфляции, инфляционные ожидания, динамику кредитования и изменения в исполнении бюджета.

В том, что Центробанк повысит ключевую ставку в конце ноября либо в первой декаде декабря, не сомневается директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. «С учетом жесткой кредитно-денежной политики, поддерживать нашу нацвалюту в комфортном коридоре будут где-то до весны 2024 года», — говорит он. Эксперт прогнозирует повышение сразу на 1-2 п.п.

Вместе с ростом ставок по кредитам, в том числе ипотечным, банки улучшат и условия по депозитам — появляются условия для приумножения капитала, напоминает Тумин.

Маловероятный сценарий

Повысить ключевую ставку или нет, Центробанк примет решение на основе показателя месячного темпа роста потребительских цен, очищенного от сезонности , уверен старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин. «Повышение ставки возможно, только если по итогам ноября инфляция превысит сентябрьские значения», — отмечает он.

Впрочем, эксперт считает такое развитие событий маловероятным. По его мнению ключевая ставка останется на текущем уровне 15% и «сохранится до конца I квартала 2024 года».

Ожидания по нацвалюте

Заседание Центробанка России пройдет 15 декабря. Там примут решение, оставить, понизить или поднять ключевую ставку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, наиболее вероятный сценарий — повышение ставки до 16% с учетом сохраняющихся инфляционных рисков.

Впрочем, эксперт упоминает и о главном факторе, который может повлиять на решение. «Если в течение месяца рубль сможет укрепиться хотя бы до значений 80-85 рублей за доллар, возможно, регулятор и сделает паузу в цикле ужесточения монетарной политики и удержится от повышения», — рассказал он изданию.

Неподъемное предложение

Наиболее чувствительная отрасль, на которую ключевая ставка повлияет в первую очередь, — это рынок недвижимости, который после бурного развития в 2020-2021 гг. ожидает застой. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что еще больше увеличится разрыв между первичным и вторичным жильем.

При прочих равных условиях еще заметнее просядет спрос на вторичное жилье, считает старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Ставки на уровне 17-18% (+2–3% к уровню ключевой ставки) выглядят непосильными для среднестатистического россиянина», — говорит она.

Вместе с тем ипотека на первичку будет продолжать оставаться востребованной в силу более низких ставок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отрасли даже прогнозируют резкий рывок в ближайшее время. По мнению Ирины Носовой, риск повышения льготных ставок на первичку еще больше стимулирует заемщиков получать ипотеку под еще не повышенный банками процент. Эксперт оценивает ситуацию как опасную. «Маховик на первичном рынке продолжит раскручиваться, что еще более снизит ценовую доступность жилья для населения и одновременно повысит риски ценового пузыря», — резюмирует собеседница издания.

Между тем именно ситуация на рынке недвижимости станет фактором, сдерживающим инфляцию, заявляет Юрий Перевышин. «Темп роста кредитования, в том числе ипотечного, продолжит замедляться, что приведет к охлаждению потребительского спроса и замедлению инфляции», — полагает собеседник.

С точки зрения аналитика, если повышения ставки будет достаточно для снижения инфляции к целевому уровню, то население в целом выиграет от этого . «В первую очередь сохранится покупательная способность населения, во вторую — снизится неопределенность при принятии решений о распределении дохода между потреблением и сбережениями», — заключает он.

Ставки по кредитам уже реагируют на повышение ключевой, утверждает Ольга Беленькая. «Но пока остается льготная ипотека по субсидируемым государством ставкам, граждане имеют возможность продолжать решать свои жилищные проблемы. Что касается нельготной ипотеки, то там ставки крупнейших банков уже выше 16%. Трудно ожидать, что на такие кредиты сохранится большой спрос», — резюмировала эксперт.