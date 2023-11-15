Экспортная оценка: рублю спрогнозировали укрепление до 90 за доллар

Рублю прописали укрепление до 85–90 к доллару после прохождения очередного «уровня сопротивления» . На торгах 14 ноября «американец» упал ниже 91 рубля, а «европеец» — ниже 98. Нацвалюту поддерживает жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и требования обязательной продажи валютной выручки , подчеркнули брокеры. Дать точный прогноз по срокам роста рубля невозможно, однако на него может серьезно повлиять скорое решение регулятора о закупке валюты для ФНБ , предупредили эксперты.

Что поддерживает рубль

В процессе торгов на Мосбирже 14 ноября доллар ослаб до отметки 90,3 рубля . В последний раз на этом уровне он был в конце июля 2023-го. Только за неделю нацвалюта окрепла к американцу более чем на полтора рубля. Курс евро падал до 97,2 — это уровень начала июля.

На этом фоне индекс Мосбиржи в моменте просел ниже 3200 пунктов. Причина в том, что он рассчитывается на основе акций крупных российских компаний, 60% из которых — это экспортеры , пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Для них укрепление нацвалюты — негативный фактор, поскольку тогда их выручка в рублевом выражении снижается. Такая реакция котировок экспортеров ведет к сокращению индекса всей биржи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рубль сейчас поддерживает ключевая ставка на уровне 15%, а также рост продаж валюты экспортерами по требованию октябрьского указа президента , отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ сдавливает спрос на иностранные деньги, согласен Михаил Зельцер. При этом обязательная репатриация выручки экспортеров обеспечивает приток иностранных денег в страну. Таким образом в РФ спрос на валюту понижен, а предложение — повышено, из-за чего рубль закономерно идет на укрепление .

Также ему способствует восстановление счета текущих операций. Он отражает разницу между деньгами, которые поступили в страну и которые из нее вывели.

ОПЕК в отчете от 13 октября выразил уверенность в том, что спрос на нефть будет расти быстрыми темпами , добавила Наталья Пырьева. Подобный прогноз поспособствует укреплению котировок нефтяных компаний и благоприятно скажется на выручке российских экспортеров . А значит — и на количестве иностранных денег, которые будут поступать в страну.

Кроме этого, во второй половине ноября спрос на нацвалюту традиционно возрастает из-за предстоящих налоговых выплат , отметил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Компании запасаются рублем, что поддерживает его курс.

— В целом факторы за укрепление сейчас превалируют , — резюмировала Наталья Пырьева.

До какого уровня укрепится рубль

— Прохождение отметки 91,6 за доллар открывает дорогу в диапазон 85–90 за доллар , — считает Андрей Кочетков.

С технической точки зрения «американец» потерял поддержку на уровне 92,5 рублей, а вернуться выше ему не удалось — это сильный сигнал к дальнейшему падению всех инвалют , пояснил Михаил Зельцер. При этом невозможно сказать, сколько будет продолжаться движение рубля в сторону укрепления. Скорее можно оперировать важными целевыми уровнями, где не исключено уже значительное сопротивление участников торгов — ближайшим из них выступает круглая отметка 90 за доллар , пояснил эксперт. Восстановление курса может продлиться до конца осени.

Для рубля существенным фактором риска остается высокий спрос на импортные товары, отметила Наталья Мильчакова. Помимо того, Минфин уже в этом году может начать массированные покупки валюты в ФНБ, что также способно помешать укреплению нацвалюты .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По последнему бюджетному правилу все нефтегазовые доходы свыше 8 трлн рублей ежегодно должны идти в ФНБ. Минфин покупает золото и юани у ЦБ, а тот, в свою очередь, на открытом рынке. Если же прибыль экспортеров оказалась меньше базового уровня, средства фонда наоборот продаются, что поддерживает курс.

Из-за сокращения нефтегазовых доходов в августе Минфин начал закупать для ФНБ валюту — ведомство приобретает ее у ЦБ за рубли. Регулятор при этом должен зеркалировать такие операции, восполняя свои запасы на открытом рынке, но это привело бы к росту спроса на иностранные денежные единицы и ослаблению рубля, поэтому было принято решение не делать этого вплоть до 2024 года.

Сейчас Банк России временно прекратил закупки китайской валюты для ФНБ (зеркалировать операции Мифнина), чтобы остановить падение курса рубля , пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Однако решение об их возобновлении примут в скором времени — это может произойти в конце ноября – начале декабря, о чем на прошлой неделе предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина.