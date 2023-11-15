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Экономист назвал вероятным повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Экономист Лобода: ставка ЦБ в декабре может вырасти на 1,5–2 процентных пункта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центробанк (ЦБ) РФ в декабре может поднять ключевую ставку, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом он рассказал «Известиям» 15 ноября. При этом эксперт не исключил, что уровень показателя может повыситься на 1,5–2 процентных пункта.

«В этом году снижения ключевой ставки можно не ждать. А повышение даже на 1,5–2 процентных пункта в декабре очень вероятно. В пользу повышения говорят рост годовой инфляции в октябре до 6,7% и продолжение роста недельной инфляции в начале ноября», — отметил он.

Экономист уточнил, что период с ноября по февраль в России традиционно бывает наиболее «инфляционным», так как растут цены на свежие овощи и фрукты. Кроме того, уже выросли цены на куриные яйца и куриное мясо, а также увеличилась стоимость авиабилетов и туристических услуг, добавил он.

«Всё это работает в пользу продолжения роста инфляции, а значит, ЦБ РФ будет продолжать бороться с ростом цен, повышая ключевую ставку», — заключил Лобода.

Ближайшее заседание Совета директоров Центрального банка по ключевой ставке состоится 15 декабря.

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9 ноября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в текущем году на уровне 15%, однако до конца 2023-го также может быть и повышение показателя.

27 октября совет директоров Центробанка РФ принял решение поднять ключевую ставку до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением. До этого, 15 сентября, ставка была увеличена до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ее до 12%, 21 июля уровень был поднят с 7,5 до 8,5% годовых. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года.

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