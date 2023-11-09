Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году

Председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка до конца текущего года может быть повышена. Об этом она заявила 9 ноября на заседании Госдумы.

Ключевая ставка может остаться в 2023 году на уровне в 15%, однако также может быть и повышение до конца года, отметила Набиуллина.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку», — сказала она.

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.