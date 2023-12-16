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Оживили электричеством: в Ижевске возобновили производство популярной модели

АвтоВАЗ снова начал выпуск Lada Largus
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
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На заводе «Lada Ижевск» началась сборка Lada Largus. Пока речь идет об опытной партии электрического e-Largus. Корреспондент «Известий» побывал на производстве и выяснил, когда стартует выпуск бензиновых версий и сколько сможет проехать электрический «Ларгус» на одной зарядке.

Электричество, унификация, роботы

Завод «Lada Ижевск» с рабочим визитом посетили президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов. Они провели небольшой тест-драйв одной из первых машин. Глава Удмуртии похвалил небольшой радиус разворота, приемистость машины, тишину в салоне. Он также отметил комфортные настройки руля и удобное сиденье.

LADA e-Largus

Lada e-Largus

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Первая партия электромобилей e-Largus состоит из шести машин. Всего сделают 30 автомобилей, которые будут предназначаться для испытаний и сертификации. Ранее на заводе собрали тестовые «Ларгусы» с двигателем внутреннего сгорания. В мае планируют начать массовое производство. Машины с ДВС и электромотором максимально унифицированы и будут выпускаться на одной ветке, и только установка аккумуляторной батареи производится на отдельном участке. Планируемый объем — 25 автомобилей в час, этого удалось добиться благодаря повышению уровня автоматизации: к сборке будет привлечено больше роботов.

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«Ларгус» с приставкой

Массовое производство бензиновых машин стартует в мае следующего года, электрических — в июле. Ориентировочно в 2024 году рассчитывают произвести не менее 30 тыс. автомобилей. Доля электромобилей составит до 10%, но, по словам Максима Соколова, всё будет зависеть от спроса. Lada e-Largus предложат в двух вариантах: пятиместный пассажирский универсал и грузовой фургон. Производить их планируют примерно поровну.

завод Лада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Lada e-Largus будет отличаться наклейками на кузове и дисками особого дизайна, хотя у базовых версий будут ради удешевления обычные стальные колеса. В салоне установлены кресла с логотипом e-Largus и синими акцентами, шайбой-селектором выбора режимов движения и приборной панелью с большим дисплеем.

Партнером и поставщиком электрических компонентов для e-Largus выступила российская компания «Итэлма», она поставляет 36 узлов и деталей. Электромотор развивает 50 кВт и 120 кВт в пике и разгоняет машину до 100 км/ч менее чем за 10 с. Аккумуляторы в двух вариантах емкостью 44 кВт·ч и 61 кВт·ч. С первым пробег на одной зарядке составит чуть более 300 км, со вторым — порядка 400 км.

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— У покупателей есть запрос на меньший пробег, но большую нагрузку, — пояснил директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

Самый локализованный

Максим Соколов не назвал примерную цену машины, но отметил, что e-Largus имеет самую высокую локализацию в своем сегменте — более 50%. Следовательно, АвтоВАЗ рассчитывает на увеличение субсидий на покупку своего электромобиля и выгодные программы для юрлиц.

«Lada Ижевск»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

У версии с ДВС также высокий уровень локализации. Машина будет оснащаться теми же бензиновыми моторами, что и раньше. Возможно, у «Ларгуса» снова будет 7-местный вариант, но его перспективы зависят от принятия законопроекта по локализации такси, отметил Максим Соколов. Перспективным направлением он также назвал создание версии, работающей на газу. Для «Ларгуса» будут предлагать восемь цветов кузова, два из которых, белый и серебристый, уже освоили.

— Машина нужна рынку, машина востребованная, и у нас грузовых «каблуков», кроме него, нет, — рассказал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Lada e-Largus не будет единственным электромобилем АвтоВАЗа. Максим Соколов рассказал, что базовая версия стратегического плана развития до 2030 года подразумевает дальнейшую электрификацию модельного ряда. В настоящее время прототипы электрических Lada Vesta и Niva проходят испытания. Спрос на них будет зависеть в том числе и от мер господдержки, отметил Соколов. Он также рассказал, что АвтоВАЗ работает над гибридной силовой установкой.

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Чем живет «Lada Ижевск»

Несмотря на перенос производства «Весты» в Тольятти, а потом «Ларгуса» из Тольятти, ижевское предприятие не останавливало работу, выпуская детали для конвейера головного завода и запчасти для машин, снятых с производства — например, кузовные панели для «Приоры», «Самары», десятого семейства и моделей Datsun. В настоящее время на заводе налаживают оборудование для штамповки кузовных деталей «Ларгуса». К концу года предприятие уже может делать восемь деталей, а всего планируется освоить 64 детали. Количество персонала уже увеличено с 800 до 1,5 тыс. человек, а к маю следующего года оно должно вырасти до 3 тыс. Специалистов собирают по всей России. Например, руководитель производства окраски Алексей Травкин ранее работал на московском заводе Renault.

«Lada Ижевск»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Кроме того, завод привлек арендаторов на выгодных условиях, и, по словам, Александра Бречалова, практически все площади на заводе заняты.

История одного фургона

Прототип Lada Largus показали в 2010 году на Московском автосалоне. Год спустя началось тестовое производство в Тольятти, а в продажу автомобиль пошел в июле 2012 года. Largus — первый совместный проект АвтоВАЗа и альянса Renault – Nissan на платформе В0. На новую сборочную линию в Тольятти встала лицензионная Dacia Logan MCV образца 2006 года.

Российская версия отличалась небольшими изменениями в дизайне и оснащении — чтобы соответствовать местным условиям эксплуатации. Причем уже на старте уровень локализации достигал 50%, почти все кузовные элементы штамповали в России.

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Первоначально Largus предлагался в 5- и 7-местном пассажирском и грузовом (фургон) вариантах. Благодаря вместительности и невысокой цене этот утилитарный автомобиль быстро стал бестселлером и на него даже образовались очереди. Постепенно машина менялась: в 2014-м был представлен Largus VIP, на котором передвигался тогдашний президент АвтоВАЗа Бу Андерссон. В 2015-м появилась версия Cross с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом, в 2019-м — битопливная (газ – бензин) машина с запасом хода более 1 тыс. км. Росло и оснащение машины, а под капотом появились российские моторы вместо французских — 8-клапанный (87 л.с.) и 16-клапанный (106 л.с.), благодаря чему «Ларгус» стал динамичнее и экономичнее. В 2019 году автомобиль немного обновили, а в 2021-м машину ждал более серьезный рестайлинг с «икс-фейсом» в стиле других моделей Lada.

«Lada Ижевск»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Помимо этого, улучшили шумоизоляцию и расширили список опций за счет мультимедийной системы с большим экраном, камеры заднего вида и обогревов руля, лобового стекла и задних сидений. Под капотом появился более мощный и тяговитый 8-клапанный мотор (90 л.с.), а сиденья стали более комфортными. Однако «Ларгус» так и не оснастили боковыми подушками безопасности и системой стабилизации.

В 2022 году из-за антироссийских санкций и связанных с ними проблем с поставками комплектующих выпуск машин был приостановлен, хотя в июле удалось собрать партию из 1,8 тыс. машин.

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В августе 2023 года выпуск «Ларгусов» возобновили на месяц раньше обещанного, но выпустили всего 650 автомобилей, включая машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. После этого производство «Ларгусов» в Тольятти завершили и начали перенос их выпуска на ижевскую площадку, где раньше делали «Весту», которая, в свою очередь, переехала в Тольятти.

АвтоВАЗ занимался электромобилями еще в 1970-х, а в начала 2010-х изготовил небольшой серией электрическую модель Ellada. e-Largus также разработан заводом самостоятельно. Выбор именно на эту модель пал благодаря ее внушительной колесной базе — 2905 мм, позволяющей разместить емкий аккумулятор.

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