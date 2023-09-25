Мантуров сообщил о продаже завода Volvo в РФ без опциона на обратный выкуп

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан» 25 сентября рассказал журналистам, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не включала опцион на обратный выкуп.

«Volvo — без опциона», — сказал Мантуров.

Также глава Минпромторга заявил о том, что петербургский завод южнокорейского концерна Hyundai в ближайшее время планирует приобрести местный инвестор.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения [активов] Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», — сказал глава Минпромторга.

По его словам, Hyundai планирует продать производство с двухлетним опционом на обратный выкуп.

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