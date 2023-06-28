Пошли в отказ: кто призывает шведов бойкотировать Volvo

В Швеции призывают к бойкоту марки Volvo, из-за того что владеющая ею китайская компания Geely включена киевским режимом в список «международных спонсоров войны». Холдинг из КНР, планирующий экспансию на европейский рынок, может оказаться под серьезным давлением, считают эксперты. Скажется ли это на деятельности Geely в России, выясняли «Известия».

Попали в «черный список»

Министерство обороны Швеции и администрация Гетеборга, где расположена штаб-квартира компании Volvo, не исключают возможного бойкота шведского автопроизводителя.

— Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща, на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись, — заявила в эфире Dagens Industri пресс-секретарь МО Швеции Мари Тисетер.

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Это заявление прозвучало на фоне внесения на прошлой неделе Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, в список «международных спонсоров войны». Основанием, по мнению украинского ведомства, является то, что компания по-прежнему представлена на российском рынке , продает в нашей стране новые автомобили и платит налоги в бюджет России. Уже на следующий день МИД Китая потребовал от киевских властей убрать из данного перечня китайские компании.

— Китай выступает решительно против внесения своих компаний в такие списки и требует от украинской стороны немедленно исправить ошибку, чтобы избежать негативного эффекта, — цитирует агентство ТАСС заявление внешнеполитического ведомства КНР.

Шведы встревожены

«Под угрозой находится не только бренд Volvo, но и собственная репутация и имя Ли Шуфу как мирового автомобильного магната. Он должен позаботиться о том, чтобы Geely немедленно ушла из России, как это уже сделали большинство других автопроизводителей. Выбор должен быть легким. Продажи и прибыль в России не должны иметь большого значения по сравнению с ущербом, который бизнес в России может нанести бренду Volvo Cars», — пишет известный экономический журналист Хенрик Вестман.

Он обращает внимание на то, что Geely и Volvo тесно сотрудничают, используют общие платформы и технологии. Например, новый электромобиль Volvo EX30 будет производиться на заводе Geely в Китае.

«Большинство шведов уже бойкотируют автомобильные бренды, так как они просто не могут позволить себе покупать новые автомобили этих марок с завышенной ценой, но встает вопрос корпоративной социальной ответственности — для всех тех, кто приобретает эти автомобили в качестве служебных», — пишет в своем блоге «Рог изобилия» писатель и журналист Ларс Вильдеранг.

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Вильдеранг ссылается на данные Mobility Sweden, согласно которым из 224 760 новых автомобилей, купленных в Швеции за первые пять месяцев года, только 16 925 (7,5%) были Volvo. Он также призвал владельцев акций Volvo Cars продать их.

Тем не менее председатель муниципального совета Гетеборга Йонас Аттениус заявил, что внесение в «черный список» основного владельца Volvo не является поводом для бойкота производителя автомобилей.

Наказать российского покупателя

В Volvo от комментариев отказались, а менеджер по коммуникациям Geely в Швеции Стефан Лундин отметил в интервью SVT Nyheter, что украинский список никак не влияет на шведское или европейское законодательство.

Ранее исполнительный директор Geely Даниэль Ли, выступая на саммите FT «Будущее автомобилей» в Лондоне, рассказал, что материнская компания позволила своим подразделениям принимать собственные стратегические решения.

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«Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый бренд наказывать российского покупателя», — цитирует его слова Financial Times. Ли также отметил, что объемы продаж Geely Auto в России составляют относительно небольшую часть от 1,5 млн проданных по всему миру автомобилей.

Geely может оказаться под серьезным давлением из-за своих европейских активов. Помимо Volvo, она владеет британской маркой Lotus, а также компанией LEVC, выпускающей новое поколение лондонских такси с гибридной силовой установкой. Ей также принадлежит 50% акций smart и доля в Aston Martin. Кроме того, китайский концерн планирует продавать в Европе премиальные электромобили Zeekr.

Решение с последствиями

Эксперты автомобильного рынка по-разному оценивают возможные последствия для китайского производителя включения в «черный список» и потенциального бойкота его европейской «дочки» в ряде стран. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев признает, что среди других китайских автопроизводителей компания Geely наиболее чувствительна в внешнему давлению, поскольку владеет множеством европейских активов. Однако в данной ситуации ничего критичного для концерна он не видит.

— Внесение компании в этот «черный список» по большому счету никак на нее не влияет: никаких юридических последствий попадание в этот перечень, составленный неким украинским ведомством, для нее не несет. А заявления шведских чиновников — не более чем не самый удачный пиар из разряда «назло бабушке отморожу уши», — считает эксперт.

По его мнению, если следовать предложенной логике, то Швеции можно закрывать посольство в нашей стране на том основании, что оно платит по счетам российским компаниям за электричество, воду и другие коммунальные услуги.

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— Определенные последствия для Geely может вызвать не украинский «черный список», а внесение ее в санкционный перечень, одобренный всем Евросоюзом. Но, судя по всему, такого решения не предвидится, — отметил Бургазлиев.

Иной точки зрения придерживается главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, при определенном стечении обстоятельств решение украинского НАПК и бойкот Volvo могут вынудить компанию Geely пересмотреть свою политику в нашей стране и без введения в отношении нее официальных санкций и запретов.

— Пока призывы к бойкоту Volvo звучат только в самой Швеции. Но теоретически они могут появиться и в других странах ЕС, а также в США, где у шведского бренда достаточно неплохие позиции. Может сработать эффект сарафанного радио, и тогда китайскому концерну придется делать определенный выбор, — заявил он «Известиям».

Он напомнил, что в отношении Renault также не было введено официальных санкций и запретов на деятельность в нашей стране. Однако, завив в конце прошлого марта о возобновлении производства машин на московском заводе, французской компании уже через несколько дней пришлось объявлять об уходе из России.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что развитие событий по такому сценарию в настоящее время маловероятно. По его словам, если весной прошлого года многие европейцы достаточно болезненно относились к деятельности компаний из ЕС в России, то сейчас «они уже устали от украинского вопроса».

Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за пять месяцев текущего года в России было продано 25 882 новых автомобиля Geely. Китайский автопроизводитель занимает долю рынка в 11,3%.

В российском представительстве Geely от комментариев относительно дальнейших планов компании отказались. На соответствующий запрос «Известий» в глобальной штаб-квартире концерна оперативно ответить не смогли.