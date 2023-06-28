Пошли в отказ: кто призывает шведов бойкотировать Volvo
В Швеции призывают к бойкоту марки Volvo, из-за того что владеющая ею китайская компания Geely включена киевским режимом в список «международных спонсоров войны». Холдинг из КНР, планирующий экспансию на европейский рынок, может оказаться под серьезным давлением, считают эксперты. Скажется ли это на деятельности Geely в России, выясняли «Известия».
Попали в «черный список»
Министерство обороны Швеции и администрация Гетеборга, где расположена штаб-квартира компании Volvo, не исключают возможного бойкота шведского автопроизводителя.
— Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща, на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись, — заявила в эфире Dagens Industri пресс-секретарь МО Швеции Мари Тисетер.
Это заявление прозвучало на фоне внесения на прошлой неделе Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, в список «международных спонсоров войны». Основанием, по мнению украинского ведомства, является то, что компания по-прежнему представлена на российском рынке, продает в нашей стране новые автомобили и платит налоги в бюджет России. Уже на следующий день МИД Китая потребовал от киевских властей убрать из данного перечня китайские компании.
— Китай выступает решительно против внесения своих компаний в такие списки и требует от украинской стороны немедленно исправить ошибку, чтобы избежать негативного эффекта, — цитирует агентство ТАСС заявление внешнеполитического ведомства КНР.
Шведы встревожены
«Под угрозой находится не только бренд Volvo, но и собственная репутация и имя Ли Шуфу как мирового автомобильного магната. Он должен позаботиться о том, чтобы Geely немедленно ушла из России, как это уже сделали большинство других автопроизводителей. Выбор должен быть легким. Продажи и прибыль в России не должны иметь большого значения по сравнению с ущербом, который бизнес в России может нанести бренду Volvo Cars», — пишет известный экономический журналист Хенрик Вестман.
Он обращает внимание на то, что Geely и Volvo тесно сотрудничают, используют общие платформы и технологии. Например, новый электромобиль Volvo EX30 будет производиться на заводе Geely в Китае.
«Большинство шведов уже бойкотируют автомобильные бренды, так как они просто не могут позволить себе покупать новые автомобили этих марок с завышенной ценой, но встает вопрос корпоративной социальной ответственности — для всех тех, кто приобретает эти автомобили в качестве служебных», — пишет в своем блоге «Рог изобилия» писатель и журналист Ларс Вильдеранг.
Вильдеранг ссылается на данные Mobility Sweden, согласно которым из 224 760 новых автомобилей, купленных в Швеции за первые пять месяцев года, только 16 925 (7,5%) были Volvo. Он также призвал владельцев акций Volvo Cars продать их.
Тем не менее председатель муниципального совета Гетеборга Йонас Аттениус заявил, что внесение в «черный список» основного владельца Volvo не является поводом для бойкота производителя автомобилей.
Наказать российского покупателя
В Volvo от комментариев отказались, а менеджер по коммуникациям Geely в Швеции Стефан Лундин отметил в интервью SVT Nyheter, что украинский список никак не влияет на шведское или европейское законодательство.
Ранее исполнительный директор Geely Даниэль Ли, выступая на саммите FT «Будущее автомобилей» в Лондоне, рассказал, что материнская компания позволила своим подразделениям принимать собственные стратегические решения.
«Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый бренд наказывать российского покупателя», — цитирует его слова Financial Times. Ли также отметил, что объемы продаж Geely Auto в России составляют относительно небольшую часть от 1,5 млн проданных по всему миру автомобилей.
Geely может оказаться под серьезным давлением из-за своих европейских активов. Помимо Volvo, она владеет британской маркой Lotus, а также компанией LEVC, выпускающей новое поколение лондонских такси с гибридной силовой установкой. Ей также принадлежит 50% акций smart и доля в Aston Martin. Кроме того, китайский концерн планирует продавать в Европе премиальные электромобили Zeekr.
Решение с последствиями
Эксперты автомобильного рынка по-разному оценивают возможные последствия для китайского производителя включения в «черный список» и потенциального бойкота его европейской «дочки» в ряде стран. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев признает, что среди других китайских автопроизводителей компания Geely наиболее чувствительна в внешнему давлению, поскольку владеет множеством европейских активов. Однако в данной ситуации ничего критичного для концерна он не видит.
— Внесение компании в этот «черный список» по большому счету никак на нее не влияет: никаких юридических последствий попадание в этот перечень, составленный неким украинским ведомством, для нее не несет. А заявления шведских чиновников — не более чем не самый удачный пиар из разряда «назло бабушке отморожу уши», — считает эксперт.
По его мнению, если следовать предложенной логике, то Швеции можно закрывать посольство в нашей стране на том основании, что оно платит по счетам российским компаниям за электричество, воду и другие коммунальные услуги.
— Определенные последствия для Geely может вызвать не украинский «черный список», а внесение ее в санкционный перечень, одобренный всем Евросоюзом. Но, судя по всему, такого решения не предвидится, — отметил Бургазлиев.
Иной точки зрения придерживается главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, при определенном стечении обстоятельств решение украинского НАПК и бойкот Volvo могут вынудить компанию Geely пересмотреть свою политику в нашей стране и без введения в отношении нее официальных санкций и запретов.
— Пока призывы к бойкоту Volvo звучат только в самой Швеции. Но теоретически они могут появиться и в других странах ЕС, а также в США, где у шведского бренда достаточно неплохие позиции. Может сработать эффект сарафанного радио, и тогда китайскому концерну придется делать определенный выбор, — заявил он «Известиям».
Он напомнил, что в отношении Renault также не было введено официальных санкций и запретов на деятельность в нашей стране. Однако, завив в конце прошлого марта о возобновлении производства машин на московском заводе, французской компании уже через несколько дней пришлось объявлять об уходе из России.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что развитие событий по такому сценарию в настоящее время маловероятно. По его словам, если весной прошлого года многие европейцы достаточно болезненно относились к деятельности компаний из ЕС в России, то сейчас «они уже устали от украинского вопроса».
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за пять месяцев текущего года в России было продано 25 882 новых автомобиля Geely. Китайский автопроизводитель занимает долю рынка в 11,3%.
В российском представительстве Geely от комментариев относительно дальнейших планов компании отказались. На соответствующий запрос «Известий» в глобальной штаб-квартире концерна оперативно ответить не смогли.