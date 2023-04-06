В этом вся фасоль: Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию «Русбренд»

Французский производитель консервированной продукции Bonduelle вышел из крупнейшей бизнес-ассоциации «Русбренд» — уже с 2024 года компания не будет платить взносы , рассказали «Известиям» источники на рынке. В объединении подтвердили эту информацию. Сам изготовитель подчеркнул в ответе изданию, что продолжает свою работу в России. В то же время прекращение членства может стать первым шагом по завершению Bonduelle своей деятельности в нашей стране, предполагают участники рынка. Ранее «Русбренд» покинули такие марки, как Nike, Coca-Cola и другие, которые ушли из РФ.

Сложное решение

Bonduelle официально уведомила ассоциацию «Русбренд» о том, что останавливает свое членство: компания прекратит платить взносы с 2024 года. Производитель не пояснил, почему покидает профильное объединение . Об этом «Известиям» рассказали источники на рынк е. В ассоциации подтвердили эту информацию . Организация уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан , добавили источники издания. Согласно базе данных СПАРК, никаких юридических изменений в головной компании не произошло.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Работа «Русбренда» направлена на то, чтобы установить диалог со всеми участниками рынка, а также с органами власти , говорится на ее сайте. В приоритете — защита интеллектуальной собственности, участие в формировании конкурентного медиарынка, отношения между представителями индустрии и торговли.

В прошлом году «Русбренд» в основном покидали те организации, которые полностью или частично останавливали развитие в стране . Так, например, было с брендами Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг). Вышла из ассоциации и Pernod Ricard — в марте 2022-го производитель сначала остановил поставки продукции в РФ, позже возобновил их лишь частично. Предупреждала о смене собственника и компания Paulig , бренд продал ее и сменил юрлицо, которое представляло предприятие в объединении.

В российском офисе Bonduelle «Известиям» сказали, что «Бондюэль-Кубань» — действующий член «Русбренда» на протяжении 20 лет . На вопрос, покинет ли компания организацию с 2024 года, производитель ответил: « Наши взаимоотношения с ассоциацией являются внутрикорпоративной информацией ».

— Мы продолжаем работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами , — уточнили в пресс-службе компании. — Бизнес в Казахстане осуществляет отдельное юридическое лицо «Бондюэль-Казахстан», которое существует с 2016 года .

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В «Ленте» и «Верном» сказали, что не получали уведомлений о прекращения партнерства. В X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Окей», Metro cash & carry на запросы «Известий» не ответили.

В Минсельхоз не поступала информация о завершении деятельности компании на российском рынке, сказали в ведомстве.

Окно в Европу

В ноябре 2022 года французское руководство производителя отказалось покидать РФ . Организация заинтересована в развитии на территории страны, где работают три ее завода, говорил тогда генеральный директор предприятия Гийом Деброс.

— Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там (в России. — «Известия») расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, — жизненно важный сектор. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный, — рассказывал он.

Для организации выход из ассоциации — непростое решение, так как еще год назад она одной из первых во всеуслышание говорила о том, что не будет сворачивать свою работу в стране , сказала «Известиям» доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. Говорить однозначно об уходе из РФ нельзя , уверена эксперт, но, «видимо, плацдарм для этого готовится: членство в «Русбренде» давало защиту компаниям-членам их прав на рынке» .

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Думаю, это предвестник ухода французской компании с российского рынка , — сказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Еще в ноябре прошлого года руководитель Bonduelle заявлял, что они не прекратят работу в РФ. Но в январе стало известно об отказе крупной украинской торговой сети от поставок продукции Bonduelle, и это, видимо, привело к переоценке репутационных рисков . В России у нее лишь 5% персонала и 10% используемых сельхозугодий (три завода, две агроплощадки с 10 тыс. га и 500 постоянных сотрудников).

Даже если предположить, что компания дистанцируется от отечественного рынка, выпуск ее продукции вряд ли прекратится , сказал «Известиям» исполнительный директор «Плодоовощного союза» Андрей Казаков. Скорее всего, бизнес использует уже имеющиеся схемы отступления: передача мощностей менеджменту, их продажа с опционом крупнейшим игрокам или инвесторам .