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В этом вся фасоль: Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию «Русбренд»

Готовит ли компания плацдарм для ухода из России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Французский производитель консервированной продукции Bonduelle вышел из крупнейшей бизнес-ассоциации «Русбренд» — уже с 2024 года компания не будет платить взносы, рассказали «Известиям» источники на рынке. В объединении подтвердили эту информацию. Сам изготовитель подчеркнул в ответе изданию, что продолжает свою работу в России. В то же время прекращение членства может стать первым шагом по завершению Bonduelle своей деятельности в нашей стране, предполагают участники рынка. Ранее «Русбренд» покинули такие марки, как Nike, Coca-Cola и другие, которые ушли из РФ.

Сложное решение

Bonduelle официально уведомила ассоциацию «Русбренд» о том, что останавливает свое членство: компания прекратит платить взносы с 2024 года. Производитель не пояснил, почему покидает профильное объединение. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке. В ассоциации подтвердили эту информацию. Организация уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан, добавили источники издания. Согласно базе данных СПАРК, никаких юридических изменений в головной компании не произошло.

Bonduelle производство
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Работа «Русбренда» направлена на то, чтобы установить диалог со всеми участниками рынка, а также с органами власти, говорится на ее сайте. В приоритете — защита интеллектуальной собственности, участие в формировании конкурентного медиарынка, отношения между представителями индустрии и торговли.

В прошлом году «Русбренд» в основном покидали те организации, которые полностью или частично останавливали развитие в стране. Так, например, было с брендами Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг). Вышла из ассоциации и Pernod Ricard — в марте 2022-го производитель сначала остановил поставки продукции в РФ, позже возобновил их лишь частично. Предупреждала о смене собственника и компания Paulig, бренд продал ее и сменил юрлицо, которое представляло предприятие в объединении.

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В российском офисе Bonduelle «Известиям» сказали, что «Бондюэль-Кубань» — действующий член «Русбренда» на протяжении 20 лет. На вопрос, покинет ли компания организацию с 2024 года, производитель ответил: «Наши взаимоотношения с ассоциацией являются внутрикорпоративной информацией».

Мы продолжаем работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами, — уточнили в пресс-службе компании. — Бизнес в Казахстане осуществляет отдельное юридическое лицо «Бондюэль-Казахстан», которое существует с 2016 года.

продукция Bonduelle
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В «Ленте» и «Верном» сказали, что не получали уведомлений о прекращения партнерства. В X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Окей», Metro cash & carry на запросы «Известий» не ответили.

В Минсельхоз не поступала информация о завершении деятельности компании на российском рынке, сказали в ведомстве.

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Окно в Европу

В ноябре 2022 года французское руководство производителя отказалось покидать РФ. Организация заинтересована в развитии на территории страны, где работают три ее завода, говорил тогда генеральный директор предприятия Гийом Деброс.

— Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там (в России. — «Известия») расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, — жизненно важный сектор. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный, — рассказывал он.

Для организации выход из ассоциации — непростое решение, так как еще год назад она одной из первых во всеуслышание говорила о том, что не будет сворачивать свою работу в стране, сказала «Известиям» доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. Говорить однозначно об уходе из РФ нельзя, уверена эксперт, но, «видимо, плацдарм для этого готовится: членство в «Русбренде» давало защиту компаниям-членам их прав на рынке».

Bonduelle производство
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Думаю, это предвестник ухода французской компании с российского рынка, — сказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. — Еще в ноябре прошлого года руководитель Bonduelle заявлял, что они не прекратят работу в РФ. Но в январе стало известно об отказе крупной украинской торговой сети от поставок продукции Bonduelle, и это, видимо, привело к переоценке репутационных рисков. В России у нее лишь 5% персонала и 10% используемых сельхозугодий (три завода, две агроплощадки с 10 тыс. га и 500 постоянных сотрудников).

Даже если предположить, что компания дистанцируется от отечественного рынка, выпуск ее продукции вряд ли прекратится, сказал «Известиям» исполнительный директор «Плодоовощного союза» Андрей Казаков. Скорее всего, бизнес использует уже имеющиеся схемы отступления: передача мощностей менеджменту, их продажа с опционом крупнейшим игрокам или инвесторам.

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Но не все согласны с такой позицией. Компания старается минимизировать все связи с органами власти, чтобы уменьшить количество упреков на Западе, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. В этой связи выход из ассоциации «Русбренд», структуры, созданной для взаимодействия с государственными органами и продвижения интересов бизнеса, выглядит вполне логичным шагом, заметил он. Эксперт не исключил вероятность смены собственника производства и уход бренда из РФ в свете продолжающейся на Западе антироссийской кампании.

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