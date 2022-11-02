Параметры отступа: американский ритейлер Gap полностью уходит из РФ

Один из крупнейших американских ритейлеров одежды, Gap, полностью уходит из России и закрывает все магазины . Об этом «Известиям» сообщили в консалтинговой компании CORE.XP (ex. CBRE) и другие участники рынка недвижимости. По словам специалистов, это связано не только с СВО — у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий, поскольку марка непопулярна у россиян. Ранее агентство Reuters уличило Gap в продолжении поставок товаров в РФ летом, хотя в марте компания обещала этого не делать. Ритейлер оправдался тем, что поставлял старые заказы, которые были сделаны еще до марта.

Уйти по-американски

Американский ритейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране . Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Параметры отступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы [до начала СВО] — марка непопулярна в России . Пожалуй, и покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода ритейлера, — знает и президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

Топ-менеджер добавил, что у Gap было странное ценообразование: например, цены офлайн и онлайн зачастую отличались . Информацию об уходе ритейлера без продажи бизнеса подтвердил и генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

По словам Надежды Цветковой, сейчас у компании 11 магазинов в России — десять в Москве и один в Санкт-Петербурге . Бренд представлен как концептуальными форматами, так и аутлетами. Сейчас все магазины работают , сообщила она.

Впрочем, еще в июне в России работало 23 точки Gap — не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге , напомнил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Магазины закрывают по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов , сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева. В оставшихся продаются остатки товаров, добавила она.

Параметры отступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В России, а также в Турции и на Украине бренд Gap представляет турецкий франчайзи Fiba Retail Group . В связи с мартовским решением Gap Inc. приостановить поставки своей продукции в РФ сеть действительно находится в процессе свертывания своего бизнеса в нашей стране — он завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров, — сообщил Павел Люлин.

«Известия» направили запросы в Gap Inc., Fiba Retail Group и Минпромторг.

Ранее агентство Reuters уличило бренд в продолжении поставок товаров в РФ летом 2022 года, хотя 10 марта ритейлер объявил о приостановке ввоза своих вещей в Россию.

«Поскольку заказы делаются на много месяцев вперед, наш партнер по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле. Gap не отправляла и не продавала никаких товаров нашему российскому партнеру по франчайзингу с тех пор, как был обработан их последний заказ», — заявлял представитель Gap журналистам.

Параметры отступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Расторжение договоров

Когда компания просто уходит из страны, то договоры аренды расторгают , сказала Надежда Цветкова. Скорее всего, часть контрактов магазинов Gap предусматривает право одностороннего разрыва отношений со стороны ритейлера с предварительным уведомлением за 3–6 месяцев, предположила она.

— В тех случаях, когда такого права нет, придется договариваться с арендодателями. Тогда собственники площадей могут настаивать на штрафных санкциях, в том числе через суд, — добавила Надежда Цветкова.

Условия расторжения договоров будут определять в процессе переговоров с арендодателями, сказал Павел Люлин. Как правило, такие контракты подразумевают, что собственник площадей удерживает депозит (гарантийный платеж) плюс выставляет штраф, если соглашение прекращает действовать раньше срока , уточнил эксперт. Если стороны не договорятся, решение примет суд, отметил он.

Даже те бренды, что приостановили свою деятельность, обычно платят минимальную аренду ТЦ, напомнил Александр Перемятов. А Gap даже продолжает до сих пор торговать, соответственно, пока компания не ухудшала положение арендодателей, уточнил эксперт.

Параметры отступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— И только в случае, когда уход будет не только данностью на словах, а реальным отсутствием прибыли здесь и сейчас, моллы применят санкции , прописанные в договорах. Компания это прекрасно понимает, поэтому балансирует между давлением общественности на головной офис за рубежом и своими интересами в России , — сказал Александр Перемятов.

Вероятно, эти «танцы» закончатся, когда продастся весь товар, которого и так уже не хватает, полагает он.

Логичный ход для торговой сети — закрывать менее эффективные точки и перемещать товар в топовые, сказал Павел Люлин. Таким образом сеть и будет постепенно сокращаться, пояснил эксперт.

По его словам, альтернативой полному закрытию для франчайзи может быть переход на другие бренды . Поскольку Fiba Retail из Турции, и там немало качественных марок одежды, можно предположить такое замещение , да и рынок воспринял бы это позитивно, подчеркнул Павел Люлин.

Параметры отступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Все присутствующие на российском рынке американские бренды рано или поздно покинут его, как это уже сделала большая часть, считает экономист, создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Но потом многие откроются вновь под управлением местных или, например, турецких партнеров, считает эксперт.