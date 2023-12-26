На заводе Hyundai в Петербурге назвали вероятную дату выхода из простоя

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» петербургского автозавода корейского производителя Hyundai намерено в скором времени возобновить работу после простоя. По планам, это должно произойти 9 января следующего года, сообщает 25 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На январь простой на заводе не продлен», ― приводятся слова представителей завода.

Отмечается, что последнее продление простоя бывший владелец предприятия обозначил до 31 декабря 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что компания Hyundai Motor Company заявила, что готова продать свой бизнес по производству автомобилей в России за 10 тыс. рублей.

Завод в Санкт-Петербурге будет продан с возможностью обратного выкупа, которой компания сможет воспользоваться через два года. Такое решение было принято на заседании совета директоров, где был одобрен план продажи всей доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus (ООО HMMR) российскому ООО «Арт-Финанс» — филиалу группы компаний «Авилон», которая до этого приобрела российский завод Volkswagen.

При этом реальная стоимость завода Hyundai Motor в Северной столице оценивается в 287,3 млрд корейских вон (около $220 млн). Также отмечается, что корейская компания собирается продолжить обслуживание уже проданных автомобилей в РФ.

Ранее, 19 декабря, информационное агентство Yonhap сообщило, что Hyundai Motor решил продать российский завод в Санкт-Петербурге. По его данным, компания обсуждает детали будущей сделки по продаже своей доли в производстве с компанией «Арт-Финанс». Работа завода Hyundai Motor до этого была приостановлена.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.