Yonhap узнало о намерении Hyundai Motor продать российский завод

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать российский завод в Санкт-Петербурге, сообщило 19 декабря информационное агентство Yonhap.

По его данным, компания обсуждает детали будущей сделки по продаже своей доли в производстве с компанией Art-Finance.

Работа завода Hyundai Motor ранее была приостановлена.

В октябре независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил «Известиям», что до момента продажи российских активов завода Hyundai в Санкт-Петербурге корейские автопроизводители никуда с российского рынка уходить не собираются. Он подчеркнул, что за период с января по август 2023 года концерн продал на российском рынке, к примеру, 957 премиальных автомобилей Genesis.

Тогда же корейские автопроизводители Kia и Hyundai отказались от комментариев на тему сообщений о якобы уходе из России.

Hyundai продает свой завод в России, на него претендовали автодилер «Авилон», который ранее уже приобрел заводы ушедшего с рынка концерна Volkswagen в Калуге, и калининградский завод «Автотор». По словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, Hyundai планирует продать активы с двухлетним опционом на обратный выкуп.

Ранее СМИ передавали, что автопроизводители Kia и Hyundai якобы намерены покинуть рынок России до Нового года. По их информации, компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

На данный момент на российском рынке остались 14 из 60 автопроизводителей. Ушли такие крупные игроки, как Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. О прекращении бизнеса в России в разное время объявили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru и Mitsubishi.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.