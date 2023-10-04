В KIA и Hyundai отказались комментировать сообщения об уходе из России
Корейские автопроизводители Kia и Hyundai отказались от комментариев на тему сообщений о якобы уходе обоих автомобильных брендов из России. Об этом они заявили 4 октября «Известиям».
Ранее в среду официальные дилеры обеих компаний заявили, что планы Hyundai и Kia покинуть российский рынок неверны. Дилеры подтвердили «Известиям», что их работа продолжается в прежнем режиме, в том числе это касается обслуживания автомобилей и выполнения гарантийных обязательств.
Этому предшествовало появление в СМИ информации, что Kia и Hyundai якобы готовятся к уходу с рынка России до Нового года, а также распродают остатки товаров и меняют ассортимент на китайские марки.
На данный момент на российском рынке осталось 14 из 60 автопроизводителей. Ушли такие крупные игроки, как Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. О прекращении бизнеса в России в разное время объявили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru и Mitsubishi.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.