Дилеры Kia и Hyundai опровергли сообщения о закрытии компаниями бизнеса в РФ

Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом 4 октября заявили «Известиям» дилеры компаний в России.

Собеседники отметили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается в штатном режиме, а обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту».

Ранее СМИ передавали, что Kia и Hyundai якобы намерены покинуть рынок России до Нового года. По их информации, сейчас компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

На данный момент в России из 60 автопроизводителей осталось 14. Ушли такие крупные игроки рынка, как Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. О прекращении какого-либо бизнеса в России в разное время объявили Renault, Nissan, Cadillac, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru и Mitsubishi, а также другие производители.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.