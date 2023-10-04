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Эксперты прокомментировали потенциальный уход Hyundai из России

Эксперт Бургазлиев: до продажи российских активов завода в Петербурге Hyundai не уйдет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
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До момента продажи российских активов завода Hyundai в Санкт-Петербурге корейские автопроизводители никуда с российского рынка уходить не собираются, заявил 4 октября «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Более того, за период с января по август 2023 года концерн продал на российском рынке, к примеру, 957 премиальных автомобилей Genesis (суббренд Hyundai Motor). И большая часть из них, насколько мне известно, — это даже не параллельный импорт, а официальный», — сказал он.

Hyundai действительно продает свой завод в России. На него претендовали автодилер «Авилон», который ранее уже приобрел заводы ушедшего с рынка концерна Volkswagen в Калуге, и калининградский завод «Автотор». По словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, Hyundai планирует продать активы с двухлетним опционом на обратный выкуп.

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков отметил, что продажа завода вовсе не означает закрытия всего бизнеса в РФ. Если компания будет ввозить новые автомобили разными путями, в том числе силами некоторых дилеров, — значит, будут продавать эти автомобили, сказал он. При этом обе компании — Hyundai и Kia — на российском рынке несут гарантийные и сервисные обязательства перед своими клиентами, добавил Кадаков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России в январе-августе было продано 8 466 автомобилей марки Kia (на 84% меньше чем в 2022 году) и 1 605 автомобилей марки Hyundai (на 97% меньше чем в 2022 году). По данным агентства «Автостат» (которое опирается на данные регистрации автомобилей в системе электронных ПТС), автомобилей Kia за январь-сентябрь 2023 год было продано 27 111 шт. (-52% к прошлому году), Hyundai — 21 458 шт. (-53,6%).

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Ранее СМИ передавали, что автопроизводители Kia и Hyundai якобы намерены покинуть рынок России до Нового года. По их информации, компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

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