В Бурятии установили первую зарядную станцию для элетромобилей

«Россети Сибирь» запустили в столице Бурятии первую зарядную станцию для автомобилей с электродвигателем. Как сообщает пресс-служба компании, она установлена на территории автозаправочного комплекса «Роснефть».

«Это часть масштабного экологического проекта развития электроэнергетики и результат соглашения между компаниями «Россети» и «Роснефть», подписанного на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме», — рассказали в «Россети».

Запущенная в Улан-Удэ зарядная станция относится к категории «быстрых» — электрокар она зарядит за 30–40 минут, при этом энергии хватит примерно на 200 км пути. У устройства есть два порта: для европейских и азиатских моделей машин. Станция совместима со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным требованиям. Место для ее установки выбирали, учитывая мнение владельцев электромобилей.

Гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин отметил, что компания разработала концепцию «по развитию электрозарядной инфраструктуры по всей Сибири». «Считаю, что мы должны идти чуть впереди роста числа электромобилей, стимулировать переход на экологический вид транспорта. Но если на следующий год здесь, в Бурятии, число электромобилей вырастет, скажем, до 1,5 тыс., то мы уже будем подстраиваться под желания и требования электромобилистов и расширять сеть», — сказал Акилин. По его словам, концепция подразумевает в последующем охват популярных туристических маршрутов, например, от Улан-Удэ до Байкала.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, также обратил внимание на необходимость развития сети электрозарядных станций в туристической зоне Байкала. Это, по его мнению, добавит региону «инвестиционной и туристической привлекательности». «Нам с компанией «Россети Сибирь» нужно ускоряться в этом направлении. Первый шаг хорошо, но нужно двигаться дальше. Таких электрозарядных устройств очень не хватает в районах. Чтобы люди могли без проблем путешествовать на электромобилях для начала в сторону Байкала, а также в Иркутск, Забайкалье», — добавил он.

Сейчас в Бурятии зарегистрировано более 200 электромобилей и свыше 3200 гибридных машин. За 2021 год количество электрокаров в республике увеличилось в два раза.

В настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке работают 22 электрозарядные станции, установленные «Россети Сибирь», компания планирует до конца года увеличить их число до 88.