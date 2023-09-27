Ставки снижены: «гибриды» приравняли к электромобилям

Правительство РФ снизило ставки утилизационного сбора на гибридные модели, приравняв их к электрокарам. Это позволит несколько снизить цены на такие машины, но далеко не на все. Эксперты считают, что решение поможет сделать «гибриды» популярнее, однако отмечают, что существенного роста их продаж ожидать не стоит. Подробности — в материале «Известий».

Единый тариф

Постановление правительства о снижении ставок утильсбора на гибридные автомобили опубликовано на официальном портале правовой информации. Теперь ставки на такие модели устанавливаются на том же уровне, что и для электромобилей. Как следует из постановления, изменения касаются «транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок».

Согласно действующему законодательству, базовая ставка утилизационного сбора составляет 20 тыс. рублей. При этом в зависимости от типа автомобиля, их возраста, а также статуса импортера установлены повышающие и понижающие коэффициенты.

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, в отношении электромобилей, ввезенных физическими лицами, действуют коэффициенты 0,17 (для новых машин) и 0,26 (для авто старше трех лет). В случае если импортером явятся юридическое лицо, то эти коэффициенты составляют 1,63 и 6,1 соответственно.

— Для расчета суммы утильсбора на автомобили с [гибридными] установками будут применяться коэффициенты для электромобилей, — отмечают в ведомстве.

Гибрид гибриду рознь

Эксперты обращают внимание на то, что изменение ставок утилизационного сбора распространяется только на так называемые последовательные «гибриды».

— Грубо говоря, это модели, где двигатель внутреннего сгорания, по сути, выполняет только функции генератора, вырабатывающего электричество, и не принимает непосредственного участия в движении автомобиля, передавая тягу на ведущие колеса, — пояснил «Известиям» главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Примерами последовательных «гибридов» могут служить Nissan E-note, BMW i3 ERV, некоторые модели Voyah — на них пониженные ставки утилизационного сбора распространяются, отметил он. А вот такие модели, как Toyota Prius или недавно появившийся на российском рынке гибридный кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro E+, под действие постановления правительства не подпадают, так как у них ДВС не только заряжает батарею, но и приводит в движение ведущие колеса, уточнил Тарасов.

Он отмечает, что большинство современных моделей являются «параллельно-последовательными гибридами»: в зависимости от условий движения они могут работать как по одной, так и по другой схеме. Однако они, как следует из текста постановления правительства, под сниженные ставки утильсбора не подпадают, подчеркнул эксперт.

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин также отмечает, что снижение ставок утильсбора не касается наиболее технологичных гибридных моделей.

Спрос есть

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно оценивают решение правительства. Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает это изменение позитивным.

— Это позволит дополнительно увеличить интерес клиентов к «гибридам», повысить их конкурентоспособность на рынке по сравнению с моделями с ДВС. Теперь ввоз «гибрида» возрастом до трех лет для юридических лиц в части утильсбора обойдется в 32,5 тыс. рублей, в то время как прежняя ставка была в четыре раза выше. Благодаря этому доля продаж автомобилей с гибридными установками несущественно, но вырастет, — заявил он «Известиям».

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. По его мнению, это решение правительства сделает цены на гибридные модели более привлекательными и может стать дополнительным стимулом к покупке такого автомобиля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В России спрос на гибридные авто постепенно увеличивается, отмечает директор департамента дистрибуции и развития дилерской сети Voyah Алексей Ледков. По его словам, это связано с переориентацией рынка и ростом стоимости обслуживания машин с ДВС.

— В условиях волатильности валютного курса, который отражается сегодня на стоимости любого автомобиля, очевидно, что популярность «гибридов» будет набирать обороты, поскольку ставки утилизационного сбора на гибридные модели снижены в том числе из-за параметров ТС. Они конструктивно ближе к электромобилям, — рассказал он «Известиям».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев более скептически отнесся к влиянию пониженных ставок утилизационного сбора на рынок гибридных моделей.

— «Гибриды» — достаточно дорогие модели, поэтому из-за снижения ставок утилизационного сбора изменение цен будет не особо заметным. В какой-то мере это может повысить интерес покупателей к таким автомобилям. Однако доля «гибридов» на нашем рынке крайне невелика, поэтому вряд ли можно рассчитывать на какой-то существенный рост продаж таких моделей, — полагает Бургазлиев.

Вернуть переплаченное

Новые ставки утильсбора «применяются в отношении транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа, ввезенных на территорию Российской Федерации с 1 января 2022 года». Это означает, что льгота распространятся и на машины, за которые утилизационный сбор был уплачен по прежним, более высоким ставкам, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Это подтверждают и в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

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— Норма имеет ретроспективное действие и применяется в отношении транспортных средств, ввезенных в Российскую Федерацию с 1 января 2022 года. Порядок возврата сумм уплаченного утилизационного сбора осуществляется в соответствии с правилами, установленными Постановлением правительства Российской Федерации № 1291, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Согласно этому постановлению, излишне уплаченный утилизационный сбор подлежит возврату плательщику на основании письменного заявления и предоставления документов, подтверждающих факт переплаты. При этом возврат осуществляется «в форме его зачета в счет авансовых платежей» — переплату зачтут в счет будущих платежей утильсбора.