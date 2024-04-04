Ряд китайских автокомпаний могут уйти из РФ из-за повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов. Об этом заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, сообщает «Газета.Ru» 4 апреля.

«Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране. Само повышение «утиля», безусловно, будет приводить к увеличению цены, увеличению себестоимости — давайте так. Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации. Но это может привести еще и к уходу ряда автомобильных брендов и моделей, представленных на российском рынке», — сказал автоэксперт.

По словам Мосеева, увеличение утильсбора также приведет к росту себестоимость автомобилей, производимых в России.

В марте глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что китайские автокомпании в ходе активной экспансии в Россию заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками. На АвтоВАЗе уточнили, что китайские автобренды дают клиентам такие скидки, которые превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль). Позже в апреле Соколов вновь заявил, что китайские бренды не заинтересованы в локализации своих автомобилей в России и ведут «крайне агрессивную ценовую экспансию».

3 апреля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о готовности рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили в случае, если представителями отрасли будут сформированы конкретные предложения.

Накануне сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.