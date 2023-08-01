В России увеличили размер утилизационного сбора на автомобили

Согласно постановлению правительства, с 1 августа размер утилизационного сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырастет в два–четыре раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в два–пять раз, на электробусы — почти в девять.

Для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования, как и прежде, будет действовать льготный тариф, но с 1 августа его действие будет ограничено только одним автомобилем в год, за вторую ввозимую машину придется заплатить как юрлицо — по повышенным ставкам.

А если ввезенную иномарку, за которую заплатили по льготному тарифу, продадут в течение года, то собственник будет обязан доплатить — доведя льготную сумму сбора до повышенной.

Новые тарифы помогут сократить количество «серых» сделок на отечественном рынке, считает вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«Изменение правил начисления сбора для физлиц, которые ввозят автомобили для перепродажи, благотворно скажется на рынке», — указал он.

Еще одно положительное влияние изменений — поддержка отечественной автомобильной промышленности, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Повышенный утилизационный сбор может стать драйвером локализации производства и сборки своих авто на территории России для иностранных автоконцернов. Зарубежным производителям станет гораздо выгоднее локализовать свое производство или сборку в России, так как новые цены на ввозимые иномарки могут оттолкнуть потенциальных покупателей», — рассказал «Известиям» эксперт.

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Двигатель распродаж: как повышение утильсбора повлияет на стоимость машин