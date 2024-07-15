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Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц

Минпромторг готовит предложение по индексации утилизационного сбора
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Поэтапная индексация утилизационного сбора на автомобили не коснется импортеров — физических лиц. Об этом 15 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

«Предполагается, что поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники. Обращаем внимание, что в части импорта автомобильной техники изменения не затронут физических лиц, которые желают самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3л для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов», — говорится в сообщении Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что индексация утилизационного сбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории РФ и обеспечивает запросы внутреннего рынка. На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы, подчеркнули в Минпромторге.

«2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год. В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно», — сообщили в пресс-службе министерства.

В Минпромторге также отметили, что одной из приоритетных задач остается контроль за соблюдением ценовой политики со стороны отечественных производителей и четким выполнением обязательств по наращиванию объемов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации выпускаемой продукции.

«Также министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счет которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники», — добавили в пресс-службе ведомства.

Специалистами Минпромторга сформирован проект постановления правительства Российской Федерации, предполагающий возможность введения долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении колесных транспортных средств, а также некоторых видов специализированной техники. Документ направлен на процедуру общественного обсуждения для дальнейшего рассмотрения его параметров, отмечают в пресс-службе министерства.

Ранее 15 июля стали известно, что кабинет министров планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года.

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