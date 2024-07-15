В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили

Правительство планирует установить «пошаговую» ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года. Об этом 15 июля пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с текстом постановления правительства.

Отмечается, что индексация коснется автотехники, которая производится на территории РФ и Белоруссии.

При этом в постановлении говорится, что принятие проекта не повлияет на стоимость техники благодаря мерам государственной поддержки.

Так, например, изменения планируется ввести для транспортных средств с электродвигателями, в том числе оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа, коэффициент для них увеличится с 1,63 до 58,62 к 2030 году. Для автомобилей с рабочим объемом двигателя 1-2 тыс. куб. см — с 27, 81 до 58, 62; с объемом 3–3,5 тыс. куб. см — с 89, 73 до 189, 17. Для машин свыше 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89.

«Утилизационный сбор — это разовый платеж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России. Поэтапная индексация утилизационного сбора рассматривается для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», — рассказал изданию замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Он также отметил, что параметры сбора будут корректироваться в зависимости от того, налажено ли в РФ и союзных государствах производство определенного вида техники и позволяет ли это закрывать потребности внутреннего рынка.

С 1 июля в РФ увеличен утилизационный сбор на определенные виды техники. Так, для самосвалов разных мощностей утильсбор вырос до 41%. Новые нормы также коснулись тяжелых бульдозеров, которые производятся в России с 2023 года. Исключения были сделаны только для гусеничных тракторов, предназначенных для сельхозработ. Действующий коэффициент у этой категории оставили неизменным.