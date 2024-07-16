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Дилеры предупредили о резком подорожании автомобилей с осени

«Авилон»: автомобили резко подорожают осенью из-за изменения утильсбора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 октября приведет к резкому их подорожанию, причем цены могут пойти вверх уже в начале осени. Об этом 17 июля «Известиям» рассказал заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

По словам Тюктеева, в среднем ставки вырастут в диапазоне 250–350 тыс. рублей, что механически увеличит цены на новые импортируемые машины. Этот демпфер не возьмет на себя ни один импортер, погасив колебание, к примеру, собственной маржой, отметил он.

«Таким образом, рекомендация здесь может быть только одна — все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой», — посоветовал Тюктеев.

Собеседник добавил, что потенциал к росту продаж автомобилей, который сформировался в силу отложенного спроса на китайские машины, «еще ослаблен после первого удара — роста ключевой ставки ЦБ, уже состоявшейся и ожидаемой к дальнейшему росту в конце этого месяца».

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Накануне Минпромторг РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов документ проекта постановления правительства, в котором указаны данные о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили, в том числе на электрические автомобили и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юридических лиц, которые импортируют такие машины в Россию, к 2030 году вырастет до 2 млн рублей.

В Минпромторге уточнили, что повышение утильсбора на автомобили, в том числе на электрокары и «гибриды», не коснется импортеров-физлиц. 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.

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