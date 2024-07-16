Плата за ввоз электрокаров в РФ вырастет в десятки раз

Минпромторг РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором указаны данные о поэтапном повышении утилизационного сбора на электрические автомобили и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юридических лиц, которые импортируют такие машины в Россию, к 2030 году вырастет до 2 млн рублей, подсчитали «Известия».

Согласно документу, с 1 октября, когда вырастут ставки утильсбора для легковых и грузовых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, для электрокаров и последовательных гибридов они не изменятся (1,63 для машин в возрасте до трех, 6,1 — от трех лет). С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей размер утильсбора для электрокаров и гибридов останется прежним: 32,6 тыс. рублей и 122 тыс. рублей соответственно.

С 1 января 2025 года, согласно подсчетам «Известий», юрлицам придется заплатить 667,4 тыс. рублей за электрокар или последовательный гибрид в возрасте до трех лет и 1,17 млн рублей — в возрасте от трех лет. При этом с 1 января 2030 года утильсбор для таких моделей повысится до 1,17 млн и 2,06 млн рублей соответственно.

Накануне в Минпромторге уточнили, что повышение утильсбора на автомобили, в том числе на электрокары и «гибриды», не коснется импортеров-физлиц. 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.