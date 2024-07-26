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В Одессе полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации

«Страна.ua»: в Одессе полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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В Одессе полицейский спас мужчину от насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата). Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила «Страна.ua» в Telegram-канале.

На кадрах, которые публикует издание, показано, как военкомы тащат по земле мужчину, после этого в происходящее вмешивается полицейский. Предположительно, он попросил сотрудников ТЦК прекратить.

«Мужчина воспользовался моментом и убежал», — отмечает «Страна.ua».

За деньги — да: на Украине создадут сеть доносителей для отлова уклонистов
Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию

16 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что насильственная мобилизация на Украине неприемлема, она нарушает права человека. Как отметил дипломат, в Венгрию пытаются убежать украинцы призывного возраста, которых «удерживают разного рода насильственными средствами».

Ранее, 15 июля, издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считают зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улицу теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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