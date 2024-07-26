На Украине мужчина отрубил себе пальцы топором во избежание медкомиссии
В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Он отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию», — говорится в публикации.
Другие подробности инцидента не приводятся.
В последнее время на Украине фиксируется немало случаев, когда граждане пытаются возможными способами избежать попадание в зону боевых действий. Так, 19 июля сообщалось, что военнообязанный умер после посещения ТЦК. 34-летнего мужчину госпитализировали из военкомата в Одессе после приступа эпилепсии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 16 мая. Документ ужесточает наказание за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.
Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улицу теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.