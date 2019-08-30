Брэд Питт порассуждал о внеземной жизни

В Венеции сейчас обсуждают, казалось бы, странный вопрос: одни ли мы во Вселенной? На кинофестивале тему задал новый фильм Джеймса Грэя Ad astra.

Киноленту в Венеции представляет Брэд Питт, снявшийся в главной роли. Наш корреспондент Николай Никулин взял интервью у известного актера.