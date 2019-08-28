Прямой эфир

Джули Эндрюс расстроилась из-за приза Венецианского кинофестиваля

0
Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 28 августа, открывается 76-й Венецианский кинофестиваль. Результаты конкурса будут объявлены 7 сентября, но уже известно, что почетный приз «За жизненные достижения» получит Джули Эндрюс — Мэри Поппинс и Мария фон Трапп из «Звуков музыки».

Венеция признала победу «Рима»
Среди лауреатов завершившегося 75-го Венецианского кинофестиваля — российская актриса Наталья Кудряшова

В интервью «Известиям» 83-летняя актриса заявила, что, «когда вручают подобные награды, это означает, что тебе осталось недолго».

«Моему мужу (режиссеру Блейку Эдвардсу. — «Известия») вручили почетный «Оскар», и через пять лет он умер. Поэтому не хочу кривить душой — особой радости я не испытываю. Хочется думать, что мои «жизненные достижения» еще впереди», — сказала Эндрюс.

По словам актрисы, «когда доживаешь до такого возраста, как у меня, все стараются вручить тебе приз «За жизненные достижения». Эндрюс отметила, что у нее «уже есть один такой от Grammy и другой — от Гильдии киноактеров США».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Мой муж был главным призом, вывезенным из Голливуда»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьера кинодебюта Леди Гаги состоится на Венецианском кинофестивале
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019