Джули Эндрюс расстроилась из-за приза Венецианского кинофестиваля

В среду, 28 августа, открывается 76-й Венецианский кинофестиваль. Результаты конкурса будут объявлены 7 сентября, но уже известно, что почетный приз «За жизненные достижения» получит Джули Эндрюс — Мэри Поппинс и Мария фон Трапп из «Звуков музыки».

В интервью «Известиям» 83-летняя актриса заявила, что, «когда вручают подобные награды, это означает, что тебе осталось недолго».

«Моему мужу (режиссеру Блейку Эдвардсу. — «Известия») вручили почетный «Оскар», и через пять лет он умер. Поэтому не хочу кривить душой — особой радости я не испытываю. Хочется думать, что мои «жизненные достижения» еще впереди», — сказала Эндрюс.

По словам актрисы, «когда доживаешь до такого возраста, как у меня, все стараются вручить тебе приз «За жизненные достижения». Эндрюс отметила, что у нее «уже есть один такой от Grammy и другой — от Гильдии киноактеров США».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Мой муж был главным призом, вывезенным из Голливуда»