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В Италии открылся 76-й международный Венецианский кинофестиваль

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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В Италии на острове Лидо состоялась торжественная церемония открытия 76-го международного Венецианского кинофестиваля.

В этот вечер по красной дорожке прошли участники смотра и члены жюри, главой которого в этом году стал аргентинский режиссер Лукресию Мартель. Конкурсную программу фестиваля составляет 21 картина, в том числе фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Оливье Ассаяна, Ноа Баумбака, Атома Эгояна, Пьетро Марчелло, Стивена Содерберга и Тодда Филлипса.

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире и одним из самых престижных, а также частью Венецианской биеннале искусств. Его директор с 2012 года — киновед Альберто Барбера. Фестиваль продлится до 7 сентября, пишет «РИА Новости».

Ранее 28 августа стало известно, что почетный приз «За жизненные достижения» на Венецианском кинофестивале получит Джули Эндрюс, известная по ролям Мэри Поппинс и Марии фон Трапп из «Звуков музыки».

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