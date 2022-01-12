Картина эпохи Возрождения за десятки миллионов долларов, фрагменты рукописного сценария Квентина Тарантино, первый сборник стихов Анны Ахматовой из коллекции Марины Цветаевой и белая шляпа Мелании Трамп за криптовалюту. Наш первый в 2022 году аукционный обзор объединяет искусство, кинематограф, поэзию, технологии, моду и политику. Но деньги, как известно, можно заработать на чем угодно. «Известия» приценились и оценили заманчивые предложения.

Картина «Муж скорбей»

На аукционный рекорд месяца претендует картина «Муж скорбей», атрибутируемая Сандро Боттичелли. Эстимейт составляет $40 млн, но мало кто сомневается, что он будет существенно превышен. На аналогичных январских торгах прошлого года «Юноша с медальоном» кисти того же мастера (если верить атрибуции Sotheby’s) ушел за $92,2 млн.

В пользу нового лота говорит его размер: 69 х 51,4 см. Он просто крупнее «Юноши». Кроме того, сам образ очень выразителен: изображенный анфас Спаситель в терновом венце смотрит прямо на зрителя, а ангелы вокруг его головы держат предметы будущего распятия (крест, копье, лестницу), как бы предсказывая события на Голгофе.

Фото: sothebys.com

Впрочем, сюжет может стать и минусом в глазах покупателей. Боттичелли ассоциируется с более светлыми, воздушными, нежными композициями. И в этом плане «Юноша» ближе к массовым представлениям о стиле ренессансного гения.

Но главная проблема — в другом. Провенанс картины прослеживается только с XIX века. Где работа была три с лишним века до этого — загадка. Вдобавок, в описании на сайте Sotheby’s указаны только четыре научных публикации за все время, в половине из которых произведение атрибутируется мастерской Боттичелли (то есть не ему самому), а одна из двух оставшихся — статья из каталога Christie’s, посвященного «Спасителю мира» якобы Леонардо, что автоматически подрывает доверие к экспертизе, ведь самого «Спасителя мира» сегодня уже мало кто с уверенностью признает вещью да Винчи. Крайне скупа и выставочная история «Мужа скорбей»: единственный музей, демонстрировавший картину — Städel Museum во Франкфурте-на-Майне. Ни одна более известная музейная институция пока не поручилась в том, что это действительно Боттичелли.

Аукционный дом Sotheby’s получил запрос «Известий» о дополнительной информации по лоту, но не предоставил ответ.

NFT сценария «Криминального чтива»

Если картина «Муж скорбей» — самый дорогой лот месяца, то NFT-коллекция «Криминального чтива» Квентина Тарантино — самый скандальный. Точнее, это семь лотов, соответствующих семи сценам из рукописного сценария знаменитого фильма. Каждый цифровой фрагмент манускрипта дополнен аудиокомментарием Квентина, записанным специально для этого аукциона.

В чем же скандальность? В том, что студия Miramax, на которой было создано «Криминальное чтиво», выступила категорически против будущих торгов: юристы голливудского гиганта заявляют, что у Тарантино нет прав на эти материалы — они принадлежат компании, а не ему лично. Режиссер, естественно, придерживается иного мнения и не собирается корректировать планы. Поэтому Miramax угрожает судебными последствиями уже не только ему, но и будущим обладателям NFT, и есть вероятность, что токены действительно придется вернуть, если Фемида встанет на сторону студии. Но как это реализовать технически — большой вопрос. Организаторы торгов подчеркивают, что все продажи пройдут строго анонимно, а лоты будут оплачены криптовалютой. Проще говоря, о коллекционере не будет известно ничего, кроме номера виртуального кошелька.

Фото: A Band Apart

В контексте авантюрных сюжетов Pulp Fiction эта история выглядит особенно эффектной. Вероятно, в наши дни Винсент Вега и Джулс Уиннфилд занимались бы не перевозкой загадочного чемоданчика и выгулом Мии Уоллес, а торговлей токенами. Безопаснее и прибыльнее.

Сборник стихов Анны Ахматовой «Вечер»

Внимание ценителей русской поэзии в этом месяце будет приковано к аукциону «Литфонда». 20 января с молотка уйдут второе прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина (стартовая цена — 1 млн рублей), первая литографическая книга Владимира Маяковского, изданная в 1913 году и содержащая на обложке рисунок, сделанный самим поэтом (от 500 тыс. рублей), ранний, возможно, прижизненный рукописный список «Демона» Лермонтова (от 250 тыс. рублей) и другие артефакты отечественной истории и литературы.

Фото: Литфонд

Топ-лот торгов — дебютный сборник стихов Анны Ахматовой «Вечер» из коллекции Марины Цветаевой и с ее автографом. 90-страничная книга была издана в 1912 году тиражом всего 300 экземпляров, и сегодня все они — коллекционная редкость. Но данный предмет интересен вдвойне: в стихотворении «Муж хлестал меня...» слово «белоокую» исправлено на «белокурую». Учитывая, что сегодня мы знаем это произведение именно с «белокурой», почерк похож на ахматовский, и аналогичная корректировка есть в другом экземпляре первого издания, скорее всего, это дело рук автора. Отсюда и внушительная стартовая цена лота: 2 млн рублей.

Белая шляпа Мелании Трамп

И последний герой нашей подборки — на стыке мира высокой моды, большой политики и технологий. Бывшая первая леди США Мелания Трамп выставила на аукцион свою шляпу и акварельный рисунок художника Марка-Антуана Кулона с цифровой копией, оснащенной NFT-токеном. На всех трех предметах (двух реальных и одном виртуальном) стоят подписи экс-хозяйки Белого дома.

Фото: melaniatrump.com

Белая шляпа Мелании, созданная ее личным стилистом, дизайнером Эрве Пьером, стала широко известна в апреле 2018 года: супруга американского лидера надела ее на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Их государственный визит был приурочен к 250-летию дипломатических отношений двух стран. Но внимание модного мира было приковано именно к миссис Трамп, и в первую очередь, к ее эффектному головному убору.

С тех пор многие модницы пытались обзавестись аналогичным аксессуаром, но это невозможно: Эрве Пьер не тиражировал свое произведение. Теперь же можно приобрести сам оригинал. Цена вопроса — $250 тыс.

К слову, это не первый опыт криптовалютных заработков знаменитой пары. Ранее Мелания уже продавала NFT цифрового рисунка ее губ. Остается гадать, какие предметы гардероба и части тела бывшей модели будут использованы для виртуального обогащения в дальнейшем.