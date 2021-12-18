Из кода в код: бренды, музеи и любители разогревают NFT-рынок
В начале года NFT называли главным трендом в блокчейне, сейчас токены достигли того же положения в сфере искусства. Крипто-работы получили признание крупных аукционов и государственных музеев. При этом далеко не всё, что продается в качестве NFT, удается назвать артом, признают эксперты. Каким токенам стоит уделить внимание и как формируются цены на зарождающемся рынке, разбирались «Известия».
Новый виток медиаискусства
Медиа-арт — широкое понятие, в которое обычно включают цифровое и виртуальное искусство, компьютерную графику и анимацию, некоторые видеоигры, роботостроение и т.д. Как правило, в своих произведениях медиахудожники активно откликаются на распространение прорывных технологий, будь то сверточные нейросети или 3D-принтеры. Несмотря на относительную новизну, жанр имеет солидную историю, представленную, в частности, культовой работой «TV-Будда» (1974) корейского художника Нам Джун Пайка или классическими видеоинсталляциями Билла Виолы.
Самый последний тренд медиаискусства, вероятно, крипто-арт. Появление NFT вывело на сцену новые имена и одновременно напомнило о старых авторах, перекочевавших в крипто-пространство. Лидером нового направления считается американский цифровой художник Beeple, чья работа «Первые 5000 дней» была продана за $69 млн. На российском рынке эксперты выделяют дуэт Хакатао, художника XCOPY, арт-группу AES+F и некоторых других.
Традиционные художники также не остались в стороне. Урс Фишер (автор скульптуры «Большая глина № 4» у здания ГЭС-2 в Москве) токенизировал анимацию, представляющую 3D-скан зажигалки, запрятанной в яйцо. В ходе продаж цена за объект взлетела с $1000 до $98 тыс. Звезда современного искусства Дэмиен Хёрст запустил целый проект, предлагающий сделать выбор между его собственными работами на бумаге или в виде NFT.
Работа AES+F
Создание токенов стало своеобразным выходом и для уличных художников, чьи произведения в городском пространстве, на стенах домов редко бывают долговечны.
Впрочем, авторами лотов не всегда являются популярные или вообще профессиональные художники. Отношения творцов с аудиторией в этом плане довольны специфичны, отмечает основательница первой в России ярмарки цифрового искусства Disartive Ольга Дворецкая.
— Половина того, что продается в качестве токенов, никто не называет артом. Такие объекты несут совершенно иную ценность. Зачастую они являются отображением культуры интернета, — считает Дворецкая. — Часть крипто-художников вышла из телевидения и рекламы, им привычно использовать анимацию и 3D-эффекты. Также есть маркетологи, которые применяют визуальные средства и создают концептуальные проекты, вовлекая разные комьюнити. Они торгуют между собой картинками, тем самым разогревая рынок и провоцируя спрос. Визуализация здесь не является главной чертой. Роль художника отходит на второй план, но затем вновь возвращается — как ни крути, пользователи нуждаются в интересном контенте.
Официальное признание
Важным моментом в развитии крипто-арта стало его признание официальными институтами. В ноябре этого года Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства, а ранее выставил на продажу собственные лимитированные токены.
Торговать NFT начали крупные аукционы. Исторической стала продажа девяти редких токенов из коллекции CryptoPunks. Забавные аватары панков, которые у многих едва ли вообще ассоциировались с искусством, ушли с молотка Christie's почти за $17 млн.
Сейчас знаменитый аукционный дом предлагает в качестве актуального лота NFT-токен бронежилета c надписью Donda, в котором рэпер Канье Уэст презентовал свой одноименный альбом. На сайте Christie's указано, что текущая стоимость токена составляет $11 тыс., однако эксперты оценивают финальную стоимость выше в 2–3 раза. К слову, реальный бронежилет Donda был продан примерно за те же деньги — $20 тыс.
Таким образом, рамки для авторов существенно расширились, говорит Ольга Дворецкая.
Выставка Sotheby's «Цифровые технологии: кураторская распродажа NFT»
— Еще в начале прошлого века художники задавались вопросом: что является искусством? Прежде считалось, что произведение — это объект, хранящийся в музее. Сейчас произведения обитают в метавселенных. Любой человек может «построить» музей и начать его развивать, — заметила эксперт.
На сайте другого именитого аукциона, Sotheby’s, можно изучить NFT-лоты, уже реализованные на торгах. В настоящее время дом не предлагает новых цифровых лотов, однако на арт-рынке их хватает все равно. Так, знаменитый гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай выставил на продажу токен в виде 92-секундного видео, сделанного в первый день съемок фильма «Любовное настроение». Лот превысил оценки аналитиков и ушел с молотка за 4,2 млн гонконгских долларов (примерно $550 тыс.).
По мнению Полины Бондаревой, сооcнователя цифровой платформы Masters digital, именно за такими NFT будущее.
— Я думаю, токенизированные фрагменты фильмов или музыки также будут в топе наравне с изобразительным искусством, — предположила собеседница «Известий».
Между тем в токен-среду проникают известные личности и бренды: от группы «Руки вверх» до модного дома Dolce&Gabbana. В этом случае на первый план выходит само участие в рынке, нежели художественная ценность определенного лота, считает Бондарева.
Кто коллекционирует крипто-арт
Вопрос ценообразования для зарождающегося рынка NFT по-прежнему актуален и сложен. Для покупателей не всегда очевидно, за счет чего формируется цена и каков провенанс у работы (и можно ли его вообще установить в случае с цифровым искусством). Впрочем, у игроков постепенно складывается представление об уместной стоимости.
— Молодые и малоизвестные художники начинают от одного эфира (1 ETH равен $4,5 тыс. по текущему курсу. — «Известия»); те, кто покруче, продают работы за 2–5 эфиров; произведения знаменитых авторов, таких как AES+F, стоят до 10 эфиров, — поделилась Полина Бондарева.
Онлайн-торги аукционного дома Bonhams произведениями NFT-арта
По ее наблюдениям, покупателями NFT-искусства сегодня являются не профессиональные коллекционеры в привычном понимании, а владельцы криптовалют, которые присутствуют на рынке не так давно и в первую очередь ориентируются на свои предпочтения, а не на экспертную оценку.
— Для них покупка токена — это хорошая возможность найти применение криптовалюте плюс познакомиться с интересным продуктом. Такие пользователи часто выбирают не арты художников, а гейминговые NFT или коллекционные карточки, например CryptoPunk, CryptoKitties, NBA Top Shot. В то же время часто покупки делаются на хайпе, что дает молодым художникам шанс подзаработать, — рассказала соосновательница Masters digital.
Классические коллекционеры также встречаются на рынке, добавила Ольга Дворецкая. Как правило, они приходят вслед за традиционными художниками, решившими создать токен.
Долгое время большой проблемой цифрового искусства оставался вопрос владения нематериальным арт-объектом. Как его получить и зачем покупать по высокой цене, если можно найти его копию в интернете? Обычно работа медиа-арта приобретается по договору авторского права. При этом желательно не выкладывать ее в интернет, чтобы избежать свободного копирования, отметила Дворецкая. С развитием токенов этот процесс стал понятнее. NFT решает обе проблемы — с одной стороны, упрощает процедуру передачи прав, с другой, — снимает необходимость прятать произведение от публики. Современные теоретики искусства не возражают против тиражирования — по их мнению, чем более популярна и узнаваема работа, тем вероятнее она возрастет в цене и станет выгодна для перепродаж.