Из кода в код: бренды, музеи и любители разогревают NFT-рынок

В начале года NFT называли главным трендом в блокчейне, сейчас токены достигли того же положения в сфере искусства. Крипто-работы получили признание крупных аукционов и государственных музеев. При этом далеко не всё, что продается в качестве NFT, удается назвать артом, признают эксперты. Каким токенам стоит уделить внимание и как формируются цены на зарождающемся рынке, разбирались «Известия».

Новый виток медиаискусства

Медиа-арт — широкое понятие, в которое обычно включают цифровое и виртуальное искусство, компьютерную графику и анимацию, некоторые видеоигры, роботостроение и т.д. Как правило, в своих произведениях медиахудожники активно откликаются на распространение прорывных технологий, будь то сверточные нейросети или 3D-принтеры. Несмотря на относительную новизну, жанр имеет солидную историю, представленную, в частности, культовой работой «TV-Будда» (1974) корейского художника Нам Джун Пайка или классическими видеоинсталляциями Билла Виолы.

Самый последний тренд медиаискусства, вероятно, крипто-арт. Появление NFT вывело на сцену новые имена и одновременно напомнило о старых авторах, перекочевавших в крипто-пространство. Лидером нового направления считается американский цифровой художник Beeple, чья работа «Первые 5000 дней» была продана за $69 млн. На российском рынке эксперты выделяют дуэт Хакатао, художника XCOPY, арт-группу AES+F и некоторых других.

Традиционные художники также не остались в стороне. Урс Фишер (автор скульптуры «Большая глина № 4» у здания ГЭС-2 в Москве) токенизировал анимацию, представляющую 3D-скан зажигалки, запрятанной в яйцо. В ходе продаж цена за объект взлетела с $1000 до $98 тыс. Звезда современного искусства Дэмиен Хёрст запустил целый проект, предлагающий сделать выбор между его собственными работами на бумаге или в виде NFT.

Из кода в код Работа AES+F Фото: Global Look Press/dpa/Hermann Pentermann

Создание токенов стало своеобразным выходом и для уличных художников, чьи произведения в городском пространстве, на стенах домов редко бывают долговечны.

Впрочем, авторами лотов не всегда являются популярные или вообще профессиональные художники . Отношения творцов с аудиторией в этом плане довольны специфичны, отмечает основательница первой в России ярмарки цифрового искусства Disartive Ольга Дворецкая.

— Половина того, что продается в качестве токенов, никто не называет артом. Такие объекты несут совершенно иную ценность. Зачастую они являются отображением культуры интернета , — считает Дворецкая. — Часть крипто-художников вышла из телевидения и рекламы, им привычно использовать анимацию и 3D-эффекты. Также есть маркетологи, которые применяют визуальные средства и создают концептуальные проекты, вовлекая разные комьюнити. Они торгуют между собой картинками, тем самым разогревая рынок и провоцируя спрос. Визуализация здесь не является главной чертой. Роль художника отходит на второй план, но затем вновь возвращается — как ни крути, пользователи нуждаются в интересном контенте.

Официальное признание

Важным моментом в развитии крипто-арта стало его признание официальными институтами. В ноябре этого года Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства, а ранее выставил на продажу собственные лимитированные токены.

Торговать NFT начали крупные аукционы. Исторической стала продажа девяти редких токенов из коллекции CryptoPunks. Забавные аватары панков, которые у многих едва ли вообще ассоциировались с искусством, ушли с молотка Christie's почти за $17 млн.

Сейчас знаменитый аукционный дом предлагает в качестве актуального лота NFT-токен бронежилета c надписью Donda, в котором рэпер Канье Уэст презентовал свой одноименный альбом. На сайте Christie's указано, что текущая стоимость токена составляет $11 тыс., однако эксперты оценивают финальную стоимость выше в 2–3 раза. К слову, реальный бронежилет Donda был продан примерно за те же деньги — $20 тыс.

Таким образом, рамки для авторов существенно расширились, говорит Ольга Дворецкая.

Из кода в код Выставка Sotheby's «Цифровые технологии: кураторская распродажа NFT» Фото: Getty Images/Tristan Fewings

— Еще в начале прошлого века художники задавались вопросом: что является искусством? Прежде считалось, что произведение — это объект, хранящийся в музее. Сейчас произведения обитают в метавселенных. Любой человек может «построить» музей и начать его развивать , — заметила эксперт.

На сайте другого именитого аукциона, Sotheby’s, можно изучить NFT-лоты, уже реализованные на торгах. В настоящее время дом не предлагает новых цифровых лотов, однако на арт-рынке их хватает все равно. Так, знаменитый гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай выставил на продажу токен в виде 92-секундного видео, сделанного в первый день съемок фильма «Любовное настроение». Лот превысил оценки аналитиков и ушел с молотка за 4,2 млн гонконгских долларов (примерно $550 тыс.).

По мнению Полины Бондаревой, сооcнователя цифровой платформы Masters digital, именно за такими NFT будущее.

— Я думаю, токенизированные фрагменты фильмов или музыки также будут в топе наравне с изобразительным искусством, — предположила собеседница «Известий».

Между тем в токен-среду проникают известные личности и бренды: от группы «Руки вверх» до модного дома Dolce&Gabbana. В этом случае на первый план выходит само участие в рынке, нежели художественная ценность определенного лота, считает Бондарева.

Кто коллекционирует крипто-арт

Вопрос ценообразования для зарождающегося рынка NFT по-прежнему актуален и сложен. Для покупателей не всегда очевидно, за счет чего формируется цена и каков провенанс у работы (и можно ли его вообще установить в случае с цифровым искусством). Впрочем, у игроков постепенно складывается представление об уместной стоимости.

— Молодые и малоизвестные художники начинают от одного эфира (1 ETH равен $4,5 тыс. по текущему курсу. — «Известия»); те, кто покруче, продают работы за 2–5 эфиров; произведения знаменитых авторов, таких как AES+F, стоят до 10 эфиров, — поделилась Полина Бондарева.

Из кода в код Онлайн-торги аукционного дома Bonhams произведениями NFT-арта Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

По ее наблюдениям, покупателями NFT-искусства сегодня являются не профессиональные коллекционеры в привычном понимании, а владельцы криптовалют, которые присутствуют на рынке не так давно и в первую очередь ориентируются на свои предпочтения, а не на экспертную оценку.

— Для них покупка токена — это хорошая возможность найти применение криптовалюте плюс познакомиться с интересным продуктом. Такие пользователи часто выбирают не арты художников, а гейминговые NFT или коллекционные карточки, например CryptoPunk, CryptoKitties, NBA Top Shot. В то же время часто покупки делаются на хайпе, что дает молодым художникам шанс подзаработать, — рассказала соосновательница Masters digital.

Классические коллекционеры также встречаются на рынке, добавила Ольга Дворецкая. Как правило, они приходят вслед за традиционными художниками, решившими создать токен.