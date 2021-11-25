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Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT

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Фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков совместно с музыкальным лейблом Warner Music Russia и маркетплейсом Binance NFT к 25-летию музыкального коллектива выпустил коллекцию NFT-лотов, состоящую из аудиофайлов, графических объектов, а также необычных артефактов. В их числе — сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Сергею исполнять песню «Студент». Его стоимость — 20 млн рублей.

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«Студент» — это, наверное, одна из самых культовых наших композиций, она максимально узнаваема аудиторией. В это трудно поверить, но мы исполняем ее уже четверть века! Эта песня — ровесник самой группы. Поэтому мы посчитали символичным и правильным отдать именно песню «Студент» для поддержания этого шутливого NFT», — рассказал «Известиям» Жуков.

Также музыкант сообщил, что продаст написанный им трек и права на него, а покупатель сможет делать с ним всё, что пожелает.

«Это будет абсолютно новая песня, но в узнаваемой стилистике группы. Песня, которую еще никто нигде не слышал», — подчеркнул музыкант.

11 ноября стало известно, что Государственный Эрмитаж открыл свой первый виртуальный выставочный проект — «Незримый эфир». Он объединяет 38 NFT-работ, в том числе созданных специально для этой экспозиции.

На выставку будут вести QR-коды, размещенные на входе в Эрмитаж и на фасаде здания биржи.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.

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