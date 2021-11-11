Эрмитаж открыл первую в своей истории выставку NFT-искусства

Государственный Эрмитаж открыл свой первый виртуальный выставочный проект —«Незримый эфир». Он объединяет 38 NFT-работ, в том числе созданных специально для этой экспозиции.

Сами произведения и каталог доступны на сайте celestialhermitage.ru. Также зрители могут прогуляться по виртуальному пространству выставки, созданному на основе интерьеров здания Биржи — центрального строения архитектурного ансамбля Стрелки Васильевского острова.

«Технология NFT неразрывно связана с работой криптобирж и криптовалютой, поэтому образ здания Санкт-Петербургской биржи, занимавшей лидирующие позиции в развитии биржевой торговли в XIX веке, выбран как наиболее органичный для подобной экспозиции» — отмечают в Эрмитаже.

На выставку будут вести QR-коды, размещенные на входе в Эрмитаж и на фасаде здания Биржи.

Выставка «Незримый эфир» — второй важный шаг Эрмитажа по легализации NFT в российской музейной среде, считает кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

«Недавно всеобщее внимание привлекла продажа цифровых NFT-копий картин из собрания Эрмитажа на известной криптовалютной площадке. Но то была чисто коммерческая инициатива, сопоставимая с выпуском сувенирной продукции. Теперь самый известный российский музей обращает внимание на художественную составляющую NFT-искусства. Подобные виртуальные выставки проводили уже не раз, в том числе в России, но здесь важен сам факт, что этим занялся традиционный музей — казалось бы, оплот консерватизма», — отметил он.

Виртуальная экспозиция будет доступна в течение месяца, до 10 декабря включительно.