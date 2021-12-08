Интересный кейс: чемоданчик Греты Гарбо и правка Джимми Уэйлса

Парный портрет Антониса Ван Дейка, прижизненные издания «Происхождения видов» Чарльза Дарвина, NFT первой правки «Википедии» и кожаный сундучок для макияжа Греты Гарбо с 68 автографами голливудских звезд. Аукционных рекордов в декабре не ожидается, пик сезона позади, но ярких, экстравагантных и высокохудожественных лотов — хоть отбавляй. «Известия» приценились к наиболее интересным.

Парный портрет Антониса Ван Дейка

В декабре крупнейшие аукционные дома делают ставку на торги произведениями старых мастеров. Самый дорогой из представленных лотов у Sotheby’s — это парный портрет кисти Антониса Ван Дейка. Две картины почти метр в высоту оценены в £4–6 млн. Они были созданы примерно в 1628 году, в начале второго антверпенского периода творчества художника. Моделями стали нотариус Антверпена Якоб де Витте и его супруга Мария Нутиус.

Ван Дейку на тот момент не было и 30, он еще не достиг вершин славы, но его талант проявляется здесь во всем великолепии. На первый взгляд это традиционные парадные портреты представителей городской буржуазии XVII века: супруги изображены в пышных рафах, массивных черных платьях с кружевными рукавами , на Марии к тому же надеты крупная жемчужная сережка и жемчужный же браслет.

Фото: sothebys.com

Все эти детали выписаны мастерски, рассматривать их — удовольствие. Но еще интереснее изучать сами лица. И тут как раз Ван Дейк не стремится к идеализации моделей. Несмотря на молодость (Мария была чуть младше художника, Якоб — постарше), они отнюдь не прекрасны. Но — как раз и притягательны своим естественным несовершенством.

Первое издание «Происхождения видов» Чарльза Дарвина

На аукцион Christie’s выставили ранние издания одной из самых важных книг в истории науки: «Происхождение видов путем их естественного отбора» Чарльза Дарвина. Труд был опубликован в ноябре 1859 год а в издательстве Джона Мюррея (Лондон) и стал первым изложением теории эволюции, согласно которой популяция меняется на протяжении поколений в процессе естественного отбора. О том, что человек произошел от обезьяны, мы узнали оттуда же.

Фото: christies.com

Книга стала сенсацией в том числе и потому, что была ориентирована не только на научное сообщество, но и на широкую публику. 1170 экземпляров, выпущенных в открытую продажу (а всего напечатали 1250), разошлись сразу же. И уже через полтора месяца, в январе 1860-го, вышел второй тираж. В течение жизни Дарвина «Происхождение видов» издавалось шесть раз, причем в последнем текст был переработан. Именно там впервые встречается само слово «эволюция».

На аукционе Christie’s можно будет купить экземпляры как первого, так и второго, и шестого изданий. Показательна разница в эстимейте: вариант 1859 года оценен в £150–250 тыс., ровно в десять раз дороже, чем 1860-го. Зато книга из шестого издания (1872) стоит £100–150 тыс. — всё дело в собственноручной подписи Дарвина.

Чемоданчик для макияжа Греты Гарбо

Аукционный дом Bonhams проведет торги голливудскими раритетами. Среди лотов — эскизы к «Звездным войнам», маски из ужастика «Крик», контракт Чарли Чаплина и многие другие артефакты с фабрики звезд. Но, пожалуй, наиболее любопытная вещь — собственный макияжный сундучок Греты Гарбо, принадлежавший затем ее переводчику Свену-Хуго Боргу.

Фото: bonhams.com

Коричневый кожаный чемоданчик с кожаной же ручкой и белой металлической застежкой, изнутри украшен пятью черно-белыми фотографиями Гарбо. На одном из снимков актриса держит этот самый чехол. А снаружи кейс испещрен автографами голливудских звезд — друзей Греты. Среди «подписантов» — Джоан Кроуфорд, Бастер Китон, Дуглас Фэрбенкс, Глория Свенсон, Мэри Пикфорд и многие другие. В общей сложности — 68 надписей черными чернилами.

Увы, самих инструментов макияжа в сундучке нет. Но и без них эстимейт представляется удивительно низким: всего $3–5 тыс. (в рублях Bonhams указывает оценку на уровне 220–370 тыс). Можно предположить, что итоговая цена окажется существенно выше.

NFT первой правки «Википедии»

Что только не продавали с помощью NFT — и аватарки, и нобелевские открытия, и даже строки исходного кода Всемирной паутины (www). Теперь криптоколлекционеры могут обзавестись и самой первой правкой «Википедии». Ее выставил на торги лично создатель ресурса Джимми Уэйлс, чьи печально-просящие глаза могут помнить пользователи «Вики».

Сколько удастся выручить более модным, чем краудфандинг, способом, узнаем 15 декабря, когда аукцион будет завершен. Но сумма явно будет приличной: все-таки роль «Википедии» и ее ключевого принципа — открытости к редактированию — в развитии интернета и всей современной цивилизации сложно переоценить.

Фото: onlineonly.christies.com

Christie’s обозначает лот как цифровую скульптуру, содержащую файлы страницы «Википедии» (с пометкой: Lastedited January 15, 2001), скрипт на Perl, цифровой рендеринг и ссылку на реальный ресурс, где можно самостоятельно внести правку. Правда, через некоторое время всё вернется к исходному Hello, World. В некотором роде, концептуальное решение.

Джимми Уэйлс, кстати, иронизировал, когда с помощью NFT был продан первый твит основателя Twitter Джека Дорси: «Так... первый твит за $2,5 млн? А как насчет моего Аймака, который я использовал для запуска «Википедии»?» Что ж, и Аймак остался цел, и «вики»-фанаты сыты. Надеемся, что и Уэйлс повеселеет.