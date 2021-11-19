Бриллиантовый дым: во Франции продадут уникальные русские артефакты

Императорский орден Святого Александра Невского, украшенный бриллиантами, неизданные письма супруги Павла I императрицы Марии Федоровны, прижизненные издания «Бедных людей» и «Дневника писателя» Федора Достоевского и «Анны Карениной» Льва Толстого, полотна Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Алексея Харламова и Александра Дейнеки, деревянные сундуки и детские сани XIX века из Архангельской губернии и прочие раритеты. Всё это — в общей сложности около 620 лотов — представлено на самой крупной русской распродаже эпохи пандемии. Она состоится 27 и 28 ноября.

Редкие книги, бесценные документы

В настоящее время во Франции растет русский арт-рынок. Все больше аукционных домов предлагают русские артефакты, конкуренция обостряется. Об этом «Известиям» сообщила глава русского департамента аукционного дома Millon Мариам Варсимашвили.

Ведущие аукционные дома создают русские департаменты и несколько раз в год выставляют на продажу не только произведения искусства и драгоценности, но и ценные исторические документы, рукописи, переписку, библиографические раритеты.

Торги 27-28 ноября пройдут в Париже и Фонтенбло. По мнению экспертов, они в очередной раз покажут, что российский арт-рынок в этой стране заметно укрепил свои позиции.

— В эти дни, когда отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, на торгах в Фонтенбло выставляется «Петербургский сборник» 1846 года, изданный Николаем Некрасовым. В него вошла повесть Достоевского «Бедные люди», которая в одночасье принесла 25-летнему автору широкую известность, — рассказала «Известиям» эксперт аукционного дома Оsenat Екатерина Николаева-Тендиль. — Другая большая ценность — его «Дневник писателя» в двух томах (оценка — €6-8 тыс.).

Фото: Millon Роман Александра Герцена «Кто виноват?»

Эксперт также отметила, что на торгах представлен и Александр Герцен — своим знаменитым романом «Кто виноват?», который увидел свет в Санкт-Петербурге в 1847 году незадолго до отъезда автора в эмиграцию. Библиофилов заинтересуют и «Украинские народные рассказы Марка Вовчка» (Марии Вилинской), изданные в 1859 году. Примечательно, что автор перевода и предисловия — Иван Тургенев, который покровительствовал «украинской Жорж Санд».

Будет на русской распродаже и трехтомное прижизненное издание «Анны Карениной» Льва Толстого (1878 год), хранившееся в одной французской семье. Его эстимейт — €4-6 тыс.

Важный документ — 180 неизданных писем императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I, одному из своих ближайших соратников — князю Сергею Голицыну, в которых, в частности, содержатся свидетельства о подавлении декабристского восстания: «Мы много плакали из-за жертв, но Нация научилась признавать и уважать своего Суверена». Их эстимейт составляет €40-50 тыс.

Другой топовый лот, оцененный в €18-20 тыс., — донесения московского генерал-губернатора графа Федора Ростопчина императору Александру I, писавшиеся незадолго до нашествия Наполеона и непосредственно во время Отечественной войны — с мая по декабрь 1812 года. «Отвечаю Вам головою, что Бонапарт войдет в Москву столь же пустынную, как и Смоленск. Все вывезено, — рапортовал 1 сентября 1812 года императору столичный градоначальник. — Москва в руках Бонапарта будет пустынею, если не истребит ея огонь, и может стать ему могилою». А два с половиной месяца спустя Ростопчин писал: «Ваша древняя столица принесла себя в жертву для спасения отечества и очевидно доказала вселенной, что Россия непобедима и что вашим героическим постоянством вы снискали себе титул спасителя Европы».

Цвет русских художников

Среди многочисленных живописных работ на аукционе в Фонтенбло выделяется гуашь Натальи Гончаровой «Купальщицы» 1916 года — того времени, когда художница возвратилась к абстракции. Работа долгие годы хранилась у ее ученицы Татьяны Логиновой, жившей в Париже.

Известный живописец Петр Нилус, друг Ивана Бунина и Александра Куприна, представлен замечательной картиной «Прогулка в зимнем парке». «Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски»,-— восхищался Илья Репин. В эмиграции Нилус жил в Париже в одном доме с Буниным. В середине 1990-х годов значительная часть его творческого наследия парижского периода была передана двум воронежским музеям.

— Французский коллекционер выставил на аукцион работу Александра Дейнеки «Донбасс» 1925 года, — отметила Екатерина Николаева-Тендиль. — А из известного собрания графики 1920-1930 годов Александра и Александры Заволокиных у нас представлены Александр Шевченко, Александр Лабас, Николай Карахан, Филипп Малявин, Артур Фонвизин и другие.

Фото: Millon Картина Натальи Гончаровой «Купальщицы»

Редкие парижские торги обходятся без отечественных художников-нонконформистов. Не стали исключением и эти. Один крупный собиратель искусства из французской столицы решил расстаться с работами Владимира Немухина, Оскара Рабина, Бориса Свешникова, Владимира Янкилевского, Дмитрия Плавинского, Михаила Шемякина, Эдуарда Зеленина.

На этой впечатляющей распродаже будут также портреты кисти Зинаиды Серебряковой и Алексея Харламова, работы Льва Бакста, Константина Коровина, Ивана Билибина, а еще — эффектная «Обнаженная» художника Дмитрия Кузнецова из коллекции его племянницы — певицы и балерины, жившей во Франции. Кроме того, в русский аукцион включены около 10 картин грузинских художников. Их работ на арт-рынке пока недостаточно, чтобы проводить отдельные торги.

От бриллиантов до сундуков

Императорский орден Святого Александра Невского, украшенный бриллиантами, стал одним из топ-лотов нынешних торгов, рассказала «Известиям» Мариам Варсимашвили.

— Он предварительно оценен в €200-300 тыс., — пояснила эксперт. — Орден учредила вдова Петра Великого Екатерина I. С 1725 по 1917 годы высокую награду получили 330 русских и 70 иностранных граждан.

По ее словам, сегодняшний владелец ордена приобрел его на аукционе Sotheby's. Учитывая историческую ценность лота, аукционисты надеются, что орден купит какой-нибудь русский музей или частное лицо с целью передачи в одно из государственных собраний.

Пожалуй, самые неожиданные предметы, которые предлагает эта распродажа, — произведения русского народного творчества: расписные детские сани, дуги и сундуки из Архангельской губернии конца XIX столетия.

— 90% наших покупателей — либо россияне, либо иностранцы, имеющие русские корни, — подытожила Мариам Варсимашвили. — У нас есть клиенты, с которыми мы сотрудничаем многие годы.

Любопытно, что, как отмечают эксперты, новые русские торги все чаще устраивают в провинции, в частности на Лазурном берегу: в Ницце, Каннах, Марселе, а также в княжестве Монако. На днях в городке Сен-Жан-де-Люз, что на Атлантическом побережье рядом с испанской границей, с молотка ушла ранняя работа знаменитого живописца Алексея Явленского «Еврей за молитвой», которая на протяжении 100 лет считалась безвозвратно утерянной. На том же аукционе были представлены рукописи и обширная корреспонденция знаменитого философа Николая Бердяева и переписка членов царской семьи. Эти ценности хранились у наследников княгини Ирины Палей.