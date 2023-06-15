Гонимся за дешевизной: летом и осенью продукты в России упадут в цене

Летом и осенью 2023 года есть все основания ожидать продуктовой дефляции, то есть снижения цен при одновременном росте покупательной способности. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на одной из сессий ПМЭФ-2023. По ее словам, ситуацию с ценами мониторят еженедельно. Предполагается, что продукты питания не внесут вклада в инфляцию. Есть ли основания доверять прогнозу и какой урожай ожидается в 2023 году — рассуждают аналитики, опрошенные «Известиями».

Дефляция неочевидна

На любопытную статистику обращает внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По данным Росстата, в мае продовольственные товары в целом снизились в цене на 0,3% по отношению к апрелю и на 0,9% по отношению к маю прошлого года. На динамику во многом повлияло снижение стоимости плодоовощной продукции, в этой группе цены очень волатильны. Так, за месяц огурцы подешевели на 37,4%, помидоры — на 26,1%, в то же время капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь — на 21,4%, лимоны — на 11,4%, картофель — на 9,5%.

Другие продукты, где цены в мае снизились по отношению к апрелю, — это куриные яйца (–6,9%), крупа гречневая (–3,3%), масло подсолнечное (–1,9%), молочная продукция. В то же время заметно подорожал сахар (6%), курятина (5,4%), баранина (4,7%).

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По мнению эксперта, один из основных факторов, сдерживающих рост цен на продовольствие внутри страны, — переходящие остатки рекордного урожая зерновых прошлого года.

— В этом году в России ожидается также неплохой урожай зерновых, хотя пока об этом судить преждевременно. Второй фактор — снижение мировых цен на продовольствие. В частности, по данным ООН, мировые цены на зерно в мае были на 25% ниже рекордного значения прошлого года, цены на растительные масла упали на 48% (г/г), молочная продукция подешевела на 17,7% (г/г). Исключение — мировые цены на сахар, которые за год выросли более чем на 30%, цены на мясо плавно растут в последние месяцы, в частности, из-за опасений с перебоями поставок из-за возникновения крупных очагов гриппа птиц, — рассказала Ольга Беленькая.

В то же время ослабление курса рубля, рост логистических затрат и затрат на рабочую силу, повышение оптовых цен на топливо внутри страны могут приводить к увеличению цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— К тому же оказать влияние на мировые цены зерна может решение России относительно продления зерновой сделки или выхода из нее, — отметила спикер.

Сезонное снижение цен на продукты питания в августе-сентябре по отношению к предыдущему месяцу вполне возможно и в этом году, но сохранится ли продовольственная дефляция по отношению к предыдущему году — неочевидно, полагает Ольга Беленькая.

— Причина в том, что в июне-сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить, — сказала она.

Сдержать инфляцию

Если дефляция на продукты питания продолжится в течение лета и осени 2023 года, это создаст предпосылки для сдерживания инфляции, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Дефляция наблюдается на общем фоне сохранения покупательной способности и спроса на том же уровне. Это позитивный момент, который может сдержать инфляцию на прогнозируемом Центробанком уровне в 4,5–6,5% по итогам года, — отметила эксперт.

Фото: Global Look Press/Simon Belcher

По мнению аналитика, инфляцию в РФ удастся сдержать в том числе благодаря продуктовой дефляции, если не появятся другие «разгоняющие» факторы.

Эффект высокой базы

По расчетам Центра агропродовольственной политики РАНХиГС в мае 2023 года наблюдалась продовольственная дефляция по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на социально значимые товары снизились почти на 6% , утверждает ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Во многом это следствие высокой базы — резкого роста цен весной 2022 года. Если смотреть на последние 12 месяцев, то продовольственная инфляция превышает 10%. Но это ниже уровня общей инфляции, поэтому можно говорить, что цены на продовольствие снижаются и в реальном исчислении, — указал спикер.

Цены на продовольственные товары, как правило, имеют более высокую волатильность, поэтому более точно охарактеризовать их динамику можно в сравнении с уровнем нескольких прошлых лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В среднем по всем видам продовольствия отклонение текущих цен от уровня средних пятилетних не превышает 1% с учетом общей инфляции, — продолжает собеседник «Известий». — Относительно прошлых лет подорожали овощи и сахар, а подешевели картофель, мясо, растительное масло, яйца и алкоголь.

По словам эксперта, расчеты индикаторов ценовых аномалий по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показывают, что текущее изменение цен по всем товарным группам отличается от динамики прошлых лет не в большую, а в меньшую сторону, то есть цены снижаются или растут с меньшими темпами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Прогнозы на урожай сейчас благоприятные, на среднем уровне прошлых лет . При этом следует учитывать, что урожай определяет ситуацию с ценами на продукты питания только по отдельным видам продовольствия, например овощи и картофель. Производство зерна и масличных намного превышает внутренние потребности, и цены на эти продукты в большей степени определяются неурожаем, а ситуацией на мировом рынке и регулирующими действиями государства. Так, изменение в июле формулы расчета экспортной пошлины на зерно потенциально ведет к увеличению внутренних цен, но это происходит на фоне снижающихся цен экспорта, — указал Денис Терновский.

Как следствие, подытоживает эксперт, при благоприятном воздействии на производителей зерна негативное влияние на потребителей будет гораздо слабее.

Проблема, которую надо решать

С тем, что зафиксирована продуктовая дефляция, трудно не согласиться. Однако радоваться этому не стоит, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Это значит, что спрос на продукты снизился. Разумеется, есть еще фактор сезонности. Свежий урожай клубники дешевле зимнего, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В целом, говорит спикер, продуктовая дефляция в сочетании с ростом цен на ГСМ, на тарифы естественных монополий — это будущие убытки сельского хозяйства.

— Это опасения в кредитоспособности сельхозпредприятий и рабочих мест в отрасли. Поэтому высокий урожай в сочетании со снижением экспорта, приводящий к продуктовой дефляции, — это проблема, которую надо решать.

Артем Тузов надеется, что текущий курс в 85 рублей за доллар поможет зарабатывать экспортерам сельхозпродукции даже при снижении самого объема экспорта.