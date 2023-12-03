Голод не батька: поляки перешли на кражи продуктов в супермаркетах

В Польше за последние пару лет в несколько раз выросли цены на разные виды продуктов, в том числе на хлеб, что связано с инфляцией и дороговизной энергоносителей. Это привело к дальнейшему обнищанию социально незащищенных слоев населения и к резкому росту количества магазинных краж. Неимущие поляки идут на самые разные, в том числе и криминальные ухищрения ради того, чтобы сэкономить на продовольствии. Подробности — в материале «Известий».

«Кусается даже хлеб»

По данным местных СМИ, в будущем 2024 году хлеб в Польше может подорожать до 30 злотых (около 670 рублей) за буханку. В октябре текущего года цена выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, в сентябре — на 13%, в августе — на 21%, в июле — на 20%, в июне — на 18%, в мае — на 16%. И поляков не слишком утешает тот факт, что динамика роста цен, похоже, снижается — просто в прошлом году произошло слишком резкое повышение, которое в какой-то момент замедлилось.

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Многое в формировании цены зависит от решений властей и Совета по монетарной политике. В пищевой отрасли надеются, что если новое правительство, формирование которого проводится после октябрьских выборов в парламент, окажется устойчивым, это обеспечит большую, чем раньше, стабильность фискальной политики. Предприниматели подчеркивают, что самым большим препятствием для ведения бизнеса в Польше в последние годы были неопределенность, непонимание того, чего можно ждать от государства, — и это порой вызывало иррациональные, непродуманные решения бизнесменов.

К числу проблем стоит добавить растущий уровень инфляции, который связан с затратами на электроэнергию и зарплаты сотрудников. «Стоимость человеческого труда, безусловно, будет выше в следующем году из-за законодательного повышения минимальной оплаты труда. Еще одна вещь, которая может повлиять на цены в пекарнях, — это цены на энергоносители и газ. В прошлом году она привела к росту стоимости буханок, и хлеб по 12 злотых казался чем-то ненормальным», — вспоминает специалист-полоновед Кристина Исмагилова. Она добавляет, что рост цен на продукты можно было бы контролировать благодаря принятым властями антиинфляционным щитам. Но сама отрасль оценивает возможное продление этих послаблений негативно, ведь в долгосрочной перспективе они инфляцию стимулируют.

Фото: Global Look Press/Volha Shukaila

Инфляция уже погубила ряд польских пищевых предприятий. Так, в начале этого года закрылась очень известная в стране пекарня Sekuna из Вроцлава, просуществовавшая 46 лет. Она выпускала традиционный хлеб, булочки и круассаны — всё это выпекалось по старинным рецептам, вручную, на натуральной закваске. Но владелец не смог справиться с последним скачком роста цен и огромными счетами — и вынужден был закрыть предприятие, так как расходы на его деятельность критически повысили доходы. Бизнесмен сетовал: «Пекарню не победил коммунизм. Ее не победило наводнение. Ее не победила волна супермаркетов, выходящих на рынок. Ее не победил ковид. Пекарню победили инфляция, затраты и всё меньшее число клиентов, потому что им тоже приходится считать каждую копейку, и мы это понимаем».

Мошеннические лайфхаки

Заметным явлением в Польше последнего времени стала скимпфляция (от англ. skimp — скупиться) — когда изготовители пищевой продукции экономят за счет уменьшения веса продукта в упаковках и качества при производстве. Также изготовители сокращают число компонентов для приготовления продаваемых ими блюд, особенно тех, которые стали сильно дороже. «Иногда уменьшение идет вдвое. Производители могут не долить масло в салат или соус в пасту, заменить высококачественный продукт на более дешевый и менее качественный. При этом цены на товары остаются на прежнем уровне. Так что, несмотря на замедление инфляции, экономические беды поляков на этом не закончились», — пишет Исмагилова.

Всё чаще на полках магазинов выставляются упаковки молока, напитков или чистящих средств емкостью 0,9 л. Это на 10% меньше, чем стандартный литр, но цена редко падает на десятую по сравнению с большей бутылкой. Та же ситуация с шоколадом — теперь плитка весит не 100 г, а 90. Если же кому-то по рецепту потребуется 1 кг муки, то ему придется покупать две упаковки, так как выпускаются теперь в основном 900-граммовые упаковки. Также всё чаще в польских магазинах можно найти упаковки, содержащие не шесть или десять, как раньше, а 8–9 яиц. Многие пакеты с сыром содержат уже не 150, а 135 г. Стандартная упаковка с зефиром в 2019 году весила 380 г — за несколько лет ее вес снизился сначала до 360, а потом и до 340 г.

Фото: Global Look Press/imago-images

У покупателей, в свою очередь, есть свои лайфхаки, позволяющие хоть немного, но сбить цену. Так, поляки стали обрывать у овощей зеленые листья и плодоножки для уменьшения веса. «Откровенно говоря, поляки стали так экономить еще в начале года, и их можно понять: цены на овощи просто зверские, они заняли второе место среди наиболее подорожавших категорий продуктов. За год они выросли в стоимости почти на 36%: лук — почти на 130%, морковь — более чем на 88%, а капуста — на 32%. Владельцы магазинов шокированы: покупатели доказывают, что не должны платить за листья на цветной капусте, а менеджеры твердят, что ее листья являются неотъемлемой частью овоща», — констатирует Исмагилова.

В итоге в популярной сети магазинов Biedronka на некоторых кассах самообслуживания появились встроенные камеры, которые сравнивают вид покупаемого товара с тем, как он должен выглядеть. Еще одной проблемой польских магазинов стали так называемые перекусчики, которые, кружа между полок, тянут всё, что плохо лежит, и тут же запихивают себе в рот. Например, некий 32-летний житель Быдгоща так полюбил пить виски в магазинах по всему городу, что итоговый ущерб от его действий составил почти 26 тыс. злотых (свыше 490 тыс. рублей).

Некоторые покупатели на кассах самообслуживания хладнокровно взвешивают бананы как яблоки по акции. Другие меняют местами наклейки с ценой или перекладывают более крупные яйца в коробку из-под мелких. Людей не страшит даже возможность быть осужденными по статье Уголовного кодекса за мошенничество и получить реальный срок в тюрьме. А такие примеры уже бывали. Так, 35-летняя жительница города Либенж подошла к кассе самообслуживания, имея в своей корзине сливы, груши и мандарины. Но женщина обозначила свои покупки как грейпфруты — более дешевые, потому что на них была объявлена скидка. Таким образом она хотела сэкономить ровно 10,82 злотых. «На кассу она ставила по очереди разные фрукты, но все они оказались означены как грейпфруты. Женщина, по-видимому, не знала, что, хотя кассовые аппараты автоматизированы, в магазинах есть процедуры для проверки правильности данных, введенных при совершении покупок. Так что обман быстро выяснился, и немедленно была вызвана полиции», — рассказала журналистам сотрудница магазина.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Michal Fludra

Содеянное было квалифицировано как мошенничество, за что грозит до восьми лет лишения свободы. В полиции по этому поводу подчеркнули, что при оценке деяния не имеет значения величина нанесенного ущерба — важен сам факт. Кстати, обычные кражи в польских продуктовых магазинах тоже более чем распространены. Официально в прошлом году в стране было совершено 32,8 тыс. магазинных краж. Впрочем, согласно статистике, ловят с поличным максимум 10–15% воришек, так что масштаб проблемы гораздо больше.

Тянут всё, что плохо лежит

Если несколько лет назад воры покушались на дорогие вещи, например парфюмерию или электронику, то сейчас главный предмет краж — продукты и алкоголь. Проблема лишь увеличивается — не только из-за цен на товары, но и из-за повышения юридического лимита по кражам. Дело в том, что до недавних пор воровством в Польше считался ущерб свыше 500 злотых, а всё, что ниже этой суммы, трактуется в качестве проступка. Но правительство недавно увеличило сумму, отделяющую проступок от преступления, — установлен лимит в 800 злотых. В целом, по данным полиции, количество краж в магазинах в последнее время резко возросло: в первом полугодии 2023 года в годовом исчислении рост таких преступлений составил 40%, а правонарушений — 22%.

По данным Торгово-промышленной палаты Польши, проблема воровства наиболее актуальна для мелких предпринимателей, которые не могут позволить себе современные системы безопасности. «Торговцы, экономящие на безопасности, используют опробованные годами методы видеонаблюдения за покупателями. Особое внимание уделяется тем, кто заходит в магазины с большими сумками, и тем, кто, делая вид, что спешит, не пользуется магазинными тележками или корзинами», — отмечает журналист Яцек Щвидер. Польские СМИ сходятся во мнении, что основными причинами роста магазинных краж стали инфляция и, как следствие, стремительное обнищание поляков. «Это, без сомнения, два стимулирующих фактора. Люди стали чаще воровать, потому что они просто не могут сохранять потребление на уровне, к которому привыкли», — говорит эксперт по торговому рынку из группы компаний Offerista Роберт Бегай.

Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein

Экономист Анна Чарчинская добавляет, что магазинные кражи являются своего рода протестом против резкого роста цен, несоразмерного увеличению доходов населения. «Для крупных сетей это означает увеличение затрат на безопасность, отказ от модели самообслуживания и увеличение персонала, а для клиентов, следовательно, означает более высокие цены», — констатирует Чарчинская. Она тоже указывает, что особенно сложно приходится небольшим магазинчикам. Такие магазины не могут позволить себе инновационных систем безопасности или увеличения персонала, то есть повышение трудозатрат. Поэтому их больше и обворовывают, что способствует дальнейшему вытеснению с рынка малых предприятий.

Крупные же торговые сети, как правило, не очень хотят публично признаваться, сколько они теряют на кражах. Такая информация может стимулировать воров к еще более активным действиям. Однако расплачиваться за эти кражи приходится отнюдь не только самим обворованным магазинам, но также и честным покупателям. «Торговые сети, которые испытывают подобные проблемы и несут убытки, захотят их компенсировать. И будут пропорционально своим убыткам повышать цены», — объясняет Бегай.