Пробили потолок: почему инфляция в России ускорилась

К началу октября показатель инфляции в России в годовом исчислении вплотную приблизился к 6%, что на 2 процентных пункта выше целевого показателя Банка России. В сентябре фиксировался рост цен на плодоовощную продукцию, что для России является крайне редким явлением. Аналитики связывают высокий рост цен с ослаблением рубля на валютном рынке, а также высоким дефицитом бюджета. Впрочем, осеннее ускорение частично связано и с низкой базой прошлого года. Будет ли рост цен усиливаться и дальше — в материале «Известий».

Какие товары растут в цене, а какие падают

Согласно данным Росстата, за неделю с 26 сентября по 2 октября инфляция составила к тому же периоду прошлого года 5,94% — на 0,1 процентного пункта больше, чем неделей ранее. При этом рост цен в исчислении неделя к неделе на самом деле замедлился — до 0,21% против 0,28%. Этого, однако, хватило для того, чтобы ускорить инфляцию в годовом исчислении.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% после роста на 0,41% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию продолжили снижаться (0,21% после роста на 0,55% неделей ранее). На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен также замедлился до 0,26% (0,4% неделей ранее). Ключевую роль здесь сыграло снижение темпов роста цен на мясопродукты, масложировую продукцию, а также хлебобулочные изделия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для августа и сентября в прошлые годы была характерна дефляция или нулевая инфляция. К примеру, в сентябре 2019 года цены упали на 0,2%, в 2017 году — на 0,1%. В 2023-м в месячном выражении цены в сентябре увеличились более чем на 0,8% — настолько высокого показателя не было с 2000-х годов. В этот раз эффект урожая оказался недостаточным, чтобы амортизировать рост цен, что хорошо видно по плодоовощной продукции и другим продуктам питания.

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция в этом секторе замедлилась до 0,08% к предыдущей неделе (ранее — 0,24%). Важным стало падение цен на бензин — сразу на 0,43%. Кроме того, подешевела обувь. При этом возобновился после трехнедельного перерыва рост цен на бытовую технику, а также продолжили дорожать строительные материалы.

Таким образом, ускоряющийся рост цен практически догнал минимальный прогноз ЦБ России на этот год — 6%. Учитывая, что последние месяцы года, как правило, демонстрируют большую инфляцию, чем III квартал, можно ожидать, что шестипроцентная отметка будет уверенно преодолена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Столь быстрая инфляция происходит на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ, которая достигла уже 13%. Даже при нынешнем уровне цен в годовом исчислении реальная ставка (за вычетом инфляции) находится высоко в положительной зоне. 7% — такого не было уже очень давно. В норме такая ставка должна замедлить цены, но на данный момент этого не происходит.

Причины сложившейся ситуации на потребительском рынке

По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, главным фактором является ослабление рубля к основным валютам, учитывая восстановившийся за последний год импорт.

— Кроме того, поступательная девальвация рубля сказывается на росте и без того высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В результате это по цепочке повышает склонность к потреблению , — объясняет эксперт.

Таким образом, ожидая высокой инфляции, домохозяйства и бизнес могут активнее брать кредиты для трат, рассчитывая, что инфляция компенсирует эффект от процентных платежей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Обесценение национальной валюты на 10% привносит 1% в виде инфляции, — отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. — Сейчас ситуация усугубляется тем, что у некоторых производителей есть зависимость от импортного оборудования. Из-за такой ситуации начала дорожать мясная продукция — от индейки до свинины.

Слабый курс рубля переносится через рост издержек в рост внутренних цен на товары и услуги, прежде всего с высокой импортной составляющей, а также способствует увеличению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Однако более фундаментальная причина ускорения инфляции состоит в том, что внутренний спрос растет быстрее возможностей увеличения предложения. Как часто объясняет Банк России, перегретый внутренний спрос выражается и в повышенном рублевом спросе на импорт, который в условиях сократившегося стоимостного объема экспорта способствует ослаблению курса рубля, — добавила собеседница «Известий».

Ольга Беленькая также отметила, что в разгоне внутреннего спроса существенную роль сыграл рост бюджетных расходов:

— По данным Минфина, с учетом забалансовых мер поддержки совокупный размер фискального импульса за 2022–2023 годы составляет порядка 10% годового ВВП, причем в 2023 году он составит около 5% ВВП, что превысит даже предыдущие максимумы (2020 года и 2022 года).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Даниила Болотских, высокие темпы кредитования в этом году также внесли свой вклад в инфляцию за счет повышенной потребительской активности, за которой не всегда успевало перестраивающееся производство. Повышение ключевой ставки направлено как раз на то, чтобы повысить склонность к сбережениям и охладить потребительскую активность.

Василий Карпунин считает, что важным фактором является недостаток рабочей силы во многих отраслях на фоне рекордно низкой безработицы в стране.

— При этом увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска, что, естественно, вызывает рост цен, — отмечает он. — Большой объем действующих государственных программ льготного кредитования несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов выделил проинфляционный характер бюджета как основной фактор роста цен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Процентная ставка сейчас ориентирована на то, чтобы снизить инфляционные ожидания населения, а не полностью предотвратить рост инфляции. Бюджет — это неконтролируемый Центральным банком фактор, и, кроме того, на ускорение инфляции сильно влияет эффект низкой базы прошлого года.

Прогнозы по инфляции

Аналитики сходятся в том, что эффект от высоких ставок проявится лишь через некоторое время, соответственно, темпы инфляции в будущем будут замедляться.

— Изменение ключевой ставки полноценно сказывается на экономике лишь через 3–6 кварталов, поэтому не стоит ожидать быстрого замедления темпов инфляции после ужесточения ДКП. Мы ожидаем на конец года диапазона по инфляции в 6–8%, — сказал Болотских.

По мнению Василия Карпунина, 7% — это не совсем правильный расчет реальной процентной ставки, он не учитывает сезонно сглаженных трендов последних месяцев и недель. Если их экстраполировать вперед, то реальная ставка будет в два раза меньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— К концу года инфляция накопленным итогом за предыдущие 12 месяцев может быть около 6,5%, — прогнозирует эксперт.

По словам Беленькой, первые результаты повышения ключевой ставки уже видны — впервые за 1,5 года объем наличных у населения в сентябре сократился, в банки поступило более 20 млрд рублей на фоне роста ставок по депозитам.

— Скорее всего, в IV квартале 2023 года мы увидим и резкое замедление роста кредитования. Но льготные программы кредитования тормозят эффективность трансмиссионного механизма (влияние повышения ключевой ставки на замедление роста кредитования и внутреннего спроса), и влияние высокой ключевой ставки на курс рубля сейчас более растянуто во времени, чем во времена свободного трансграничного движения капитала. К тому же сохраняет силу большинство прочих проинфляционных факторов. Наш прогноз инфляции на конец года всё еще укладывается в 6,5–7%, но приближается к верхней границе, — заключила аналитик.