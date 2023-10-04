Ставки вверх: Банк России намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%

Банк России считает необходимым поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года. Сейчас ключевая ставка уже составляет 13%. Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. Аналитики указывают на объективные риски: экономика начнет замедляться, а на фоне высокого курса валют борьба с ростом потребительских цен будет непростой задачей. Подробнее — в материале «Известий».

Высокие ставки

О необходимости поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Как пояснил он, это нужно для возвращения инфляции к цели в 4%.

В середине сентября 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Это стало третьим повышением за год, начиная с 7,5%. На конференции после заседания совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что ЦБ намерен держать ключевую ставку на высоком уровне до тех пор, пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции.

15 сентября регулятор вновь дал жесткий сигнал по денежно-кредитной политике, сообщив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

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По данным Росстата, инфляция в России в августе 2023 года составила 0,28%, годовая ускорилась до 5,15%. Инфляционные ожидания намного выше.

— На фоне продолжающихся ограниченных долгосрочных перспектив роста Россия сталкивается со всё увеличивающейся инфляцией. Так, инфляционные ожидания россиян в сентябре возросли до 11,7%. Одно лишь ослабление рубля с начала года составило 45,27%, что внесло ощутимую лепту в разгон роста цен, — отмечает Владимир Соловьев, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир».

По его словам, в таких условиях поддержание регулятором умеренно жесткой ДКП в 2024 году актуально.

Сложная задача

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты указывают на то, что обуздать темпы роста потребительских цен ужесточением ДКП, как это традиционно делает регулятор, на этот раз будет совсем не просто.

Нынешняя инфляция по большей части носит немонетарный характер: ее разгоняет курс валют.

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— За четыре месяца курс доллара вырос с 81 до 100 рублей, что, в принципе, можно считать в том числе и результатом действий ЦБ, отвечающих за стабилизацию курса. Острая проблема с негативной динамикой национальной валюты разгоняет инфляцию. Скорее всего, к 2024 году вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% у регулятора не получится, — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

Как поясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова, ранее политика высоких ставок работала на укрепление рубля: инвесторы покупают российский госдолг под высокую ставку, происходит приток рублей в экономику, национальная валюта укрепляется. Однако сейчас из-за санкций и отсутствия возможности инвестировать в госдолг России жесткая политика, скорее всего, не поможет укрепить рубль до прежних значений до 80 рублей за 1 доллар, считает аналитик.

С другой стороны, как считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», существенный потенциал роста будет давать рынок акций. «Рынок акций остается очень привлекательным — более высокие ставки в России в целом компенсируются более низкими премиями за риск, поскольку экономика возвращается к низкому, но стабильному росту, а корпоративное управление улучшается», — отмечает эксперт.

Негативные эффекты

Экономисты предупреждают, что обратной стороной ужесточения ДКП неизбежно станет замедление экономической активности. И компании, и население будут испытывать сложности в кредитовании.

— Управление процентной ставкой влияет на макроэкономику в РФ через замедление темпов роста кредитования, что в перспективе снижает темпы роста денежной массы, что в свою очередь ведет к снижению потенциала импорта и оттока капитала из России. Если в экономике падает предложение рублей, то очевидно снижаются возможности для импорта, — считает Ольга Веретенникова.

— Для корпоративного сектора стоимость обслуживания долга становится выше, стимул к инвестированию снижается из-за роста нормы возврата на капитал. Длительный период высоких ставок негативен для компаний с высоким рублевым долгом, — отмечает Евгений Миронюк.

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С другой стороны, умеренно жесткая ДКП может отчасти разогнать девальвационные ожидания.

— На текущий момент мяч на стороне Минфина с наполняемостью бюджета, слабым рублем и инфляцией. Но растущая ставка ЦБ не даст первому надуть «пузырь» дешевых денег внутренних заимствований и будет давить на инфляцию. А умеренность проводимой ЦБ денежно-кредитной политики должна позволить избежать слишком сильного падения потребительской активности, — предполагает Владимир Соловьев.

Власти уже предприняли ряд мер по стабилизации курса. На это нацелены и ужесточение ДКП, и требования к банковскому кредитованию. Также введены экспортные пошлины на сырьевые товары, достигнута договоренность с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Тем не менее давление на рубль остается высоким.

Сентябрьский макропрогноз ЦБ предполагал, что ключевая ставка в среднем составит 9,6–9,7% в 2023-м, 11,5–12,5% в 2024-м, 7–8% в 2025 году. В 2026 году по мере снижения инфляции ставка возвратится в нейтральный диапазон 5,5–6,5%.