Эпоха волютаризма: какие меры поддержки рубля обсуждают власти

Для укрепления рубля власти рассматривают различные меры ужесточения валютного контроля. Однако ЦБ такой механизм не поддерживает , сообщил «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов. Как рассказал глава комитеты Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, обсуждается также ограничение на вывод рублей за границу суммой 100 млн рублей в месяц . А зампред Совфеда Николай Журавлев считает, что инструмент ключевой ставки должен быть основным для поддержки рубля. В качестве вспомогательного — он видит убеждение экспортеров продавать больше валюты . Сейчас рубль продолжает слабеть, на торгах Мосбиржи 6 октября он достиг отметки 101,5 за доллар.

Психологический предел

На фоне падения курса рубля власти обсуждают различные меры поддержки российской валюты. Она продолжила слабеть после завершения налогового периода — в четверг, 5 октября курс превысил 100 рублей к моменту закрытия торгов на Мосбирже впервые с марта 2022-го. На следующий день доллар закрепился выше этой отметки и даже достигал 101. В последний раз курс приходил к трехзначному числу не так давно — еще утром 3 октября американец короткое время торговался по 100,25 рублей. Евро к нацвалюте также обновляет максимумы с середины августа — 6 октября его стоимость доходила до 106,9 рублей.

Обсуждалось введение обязательной продажи валюты экспортерами , рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. А также — возможность ограничить вывод рублей за рубеж суммой 100 млн рублей в месяц . Такие предложения звучали, однако договоренности пока нет, отметил депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Правительство рассматривает ряд мер по ужесточению валютного контроля, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин также поддерживал введение обязательного возврата в страну валютной выручки экспортеров , писали «Известия». Однако итоговый вариант власти еще не назвали.

В ЦБ не поддерживают ужесточение валютного контроля. Сейчас нет необходимости введения таких мер , однако дискуссия ведется, заявил «Известиям» зампред Банка России Алексей Гузнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инструмент ключевой ставки должен быть основным для поддержки курса рубля , считает заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. При этом можно субсидировать процентные ставки, чтобы снизить давление на экономику. По мнению спикера, следует ввести некую комбинацию с мерами правительства. А также использовать мягкие элементы, например, проводить совещания с экспортерами и убеждать их более активно продавать валюту , чтобы снизить давление на рубль, отметил в беседе с «Известиями» Николай Журавлев.

Курс доллара снижался некоторое время после заседания Центробанка РФ 15 сентября, когда было принято решение о повышении ключевой ставки до 13%, однако эта тенденция завершилась уже спустя неделю. В итоге с 22 сентября нацвалюта ослабла более чем на 5 рублей к доллару.

Цена стабильности

— Ослабление рубля, происходящее в последние дни, может стать дополнительным фактором продолжения цикла повышения ключевой ставки в преддверии заседания ЦБ 27 октября , — заявил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Регулятор может поднять ее на 1–2 п.п. , считает эксперт. В банке «Санкт-Петербург» сценарий роста ставки также видят наиболее вероятным. Регулятор способен увеличить ее до 14%, уточнил аналитик организации Виктор Григорьев.

Тем не менее, ставка ЦБ в краткосрочной перспективе не оказывает на курс рубля значительного влияния , добавил Павел Бирюков из Газпромбанка. По его словам, более быстрый эффект могут оказать меры валютного регулирования — с этой позицией также согласны в УБРиР. Стабилизировать ситуацию также могут помочь меры по ограничению оттока капитала, которые уместно ввести на два-три месяца, отметил глава аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Меры валютного контроля например, в виде ограничений на вывоз крупных сумм в валюте из России, в принципе могли бы способствовать стабилизации рубля , — согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Тем не менее, административные ограничения при желании всегда возможно обойти , предупредила эксперт. Более того, если ограничить вывоз небольших или даже средних сумм из страны, население может начать скупать доллары и «хранить их под матрасом» , как в 90-е.

— Необходимо пристально оценить эффективность послаблений, позволяющих перевод на зарубежные счета гражданам до $1 млн в месяц, — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Пока курс нацвалюты некритичен, но сам факт его роста выше 100 за доллар будет и дальше раскручивать инфляционные ожидания в стране , подчеркнул эксперт. Давление на рубль также продолжит оказывать отток капитала нерезидентов из российских активов при уходе иностранных компаний, покупка валюты за рубли и вывод средств на заграничные счета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, Минфин решил увеличить закупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила — на эти цели планируется направить 398,72 млрд рублей в период с 6 октября по 7 ноября. Ежедневный объем покупок составит 18,12 млрд рублей, что почти в 10 раз превышает показатели августа.

Наращивание объемов закупок валюты со стороны Минфина способно ослабить рубль , ведь в таком случае на рынок выходит крупный покупатель в лице государства, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом приобретение золота для резервов на внутреннем рынке может его поддержать , однако за импорт этими средствами рассчитаться не получится.