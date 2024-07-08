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В ГД предложили закрепить на федеральном уровне выплаты за долгий брак

Депутат Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты за долгий брак
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вновь предложил рассмотреть законопроект о выплатах за долгий брак на федеральном уровне.

Согласно тексту документа, предлагается делать выплаты супругам в зависимости от продолжительности их семейной жизни. Так, за 20-летие совместной жизни предусматривается выплата в размере 20 тыс. рублей, за 25-летие — 25 тыс. рублей, и так вплоть до 70-летия, за которое предусмотрено 70 тыс. рублей. Ранее документ не попал в первое чтение.

В беседе с «Абзацем» в понедельник, 8 июля, Ярослав Нилов как автор законопроекта отметил, что в некоторых российских регионах уже есть подобные выплаты, однако «это всё местные и инициативы».

«Мы же предложили на федеральном уровне закрепить, чтобы вне зависимости от бюджетов регионов такие выплаты были. Это сигнал, внимание и отношение со стороны государства к парам, которые долгое время находятся в браке», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, предложение будет меняться и дорабатываться, если это потребуется.

В настоящее время выплаты семейным долгожителям положены в ряде регионов. Например, в Москве паре к 50-летнем юбилею дарят 25 250 рублей, в Московской области — 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге за 50-летие совместной жизни предусмотрена выплата в размере 50 тыс. рублей, за 60-летие — 60 тыс. рублей, за 70-летие — 70 тыс. рублей.

Кроме того, в частности, в Челябинской области юбилярам положена единоразовая выплата в 100 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе выплаты начинаются от 50 тыс. рублей. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре дарят 25 тыс. рублей.

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С 1 июня меняются правила назначения детских пособий

6 июля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил что размер ежемесячного единого пособия на детей от рождения до достижения ими 17 лет в среднем по России составляет 15 тыс. рублей. По его словам, это «достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», отмечает Life.ru.

На соответствующую меру поддержки государство ежегодно тратит 1,7 трлн рублей, уточняет RT.

20 июня в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о новой выплате семьям с детьми. Она будет ежегодной и положена тем семьям, в которых родители двоих и более детей работают.

Согласно тексту документа, доход на одного члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума в регионе, пишет сайт kp.ru. Сумма пособия будет определяться для каждой семьи индивидуально из расчета разницы между суммой НДФЛ за год и суммой налога по шестипроцентной ставке с тем же доходом. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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